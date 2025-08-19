Colombia

“Petro está con una mentalidad retrasada”: Rodrigo Paz, ganador en Bolivia, respondió a críticas del presidente colombiano

Rodrigo Paz Pereira, triunfador de la primera vuelta electoral en Bolivia, desestimó las críticas de Gustavo Petro sobre el rumbo político del país y defendió su propuesta

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
El triunfador de las elecciones
El triunfador de las elecciones en Bolivia criticó a Gustavo Petro por su enfurecida reacción a la victoria de Rodrigo Paz Pereira - crédito Colprensa y @Rodrigo_PazP/X

El presidente Gustavo Petro se pronunció en redes sociales sobre los resultados de las elecciones presidenciales en Bolivia, que significan un cambio radical tras una hegemonía de la izquierda por al menos dos décadas.

Las declaraciones del mandatario colombiano estuvieron marcadas por duras críticas en contra de los candidatos bolivianos, a quienes calificó como “verdugos y privatizadores del agua”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Al respecto, la reacción más contundente provino de Rodrigo Paz Pereira, candidato presidencial boliviano del Partido Demócrata Cristiano, que obtuvo el primer lugar en la primera vuelta de las elecciones con 32,1% de los votos, según cifras con el 92% de las actas escrutadas.

Pero en cuanto a lo que dijo Petro, el candidato victorioso ya se pronunció y cuestionó la visión del primer dignatario colombiano.

Esta fue la reacción de
Esta fue la reacción de Gustavo Petro a los resultados de las elecciones en Bolivia - crédito @petrogustavo/X

En entrevista con Blu Radio, y defendió la necesidad de un nuevo modelo económico, tras veinte años de gobiernos de izquierda en Bolivia.

El senador afirmó que “Bolivia está buscando paz para gobernar, paz para gestionar. Está en otra coyuntura y creo que el presidente Petro, con todo el respeto que se le debe, no está haciendo una buena lectura”.

El candidato planteó una transformación profunda en la economía boliviana, a la que acusó de favorecer excesivamente al Estado en detrimento de la ciudadanía.

“Este es un Estado que se come la economía, que se queda con los dólares y con los recursos, mientras el 85% de la población que vive de la informalidad sigue desatendida”, criticó Paz.

Por su parte, el mensaje completo de Gustavo Petro, en contra de los resultados de las elecciones fue este:

“Se olvida la historia por la adicción al poder. El pueblo olvida, cuando elige a los verdugos que derramarán la sangre del mismo pueblo que votó por ellos. Eligen la venganza. Cuando deben preservar el sendero difícil de la democratización del país y la vida, otra vez privatizadores del agua”, dijo.

“Tiene una mentalidad retrasada”: Rodrigo Paz a Gustavo Petro

El líder opositor boliviano también sugirió que la perspectiva de Gustavo Petro y su discurso se alejan de un sistema político basado en la convivencia y en los acuerdos.

Dijo, incluso, que “el presidente Petro está con una mentalidad retrasada. La democracia boliviana pide convivencia y acuerdos, no más confrontaciones. Si estaba tan preocupado por nuestro futuro, hubiera sido lindo tenerlo aquí en el bicentenario de Bolivia”.

Gustavo Petro señaló que Bolivia
Gustavo Petro señaló que Bolivia enfrenta riesgos de retroceso democrático después de las elecciones, luego de que Evo Morales hablara del "voto castigo" - crédito Presidencia - Evo Morales/Facebook

Paz lamentó la ausencia de mandatarios sudamericanos durante la celebración de los 200 años de la independencia del país

“La división del movimiento indígena permite que los hidalgos vuelvan al poder”: la advertencia de Petro ante el balotaje en Bolivia

La previa reacción de Gustavo Petro a los resultados de la primera vuelta presidencial en Bolivia se vio en un mensaje en su cuenta oficial de X, en el que dijo: “la división del movimiento indígena y popular permite que los hidalgos, dueños de indígenas, vuelvan al poder”.

La declaración del mandatario resaltó la preocupación por la fragmentación de las fuerzas populares, en un escenario electoral marcado por el alejamiento del Movimiento al Socialismo (MAS) y la irrupción de candidatos ajenos a esa corriente como principales contendientes para la segunda vuelta.

Luego de la jornada electoral del domingo, el Tribunal Supremo Electoral de Bolivia informó que, con el 92,6% de las actas computadas, Rodrigo Paz Pereira (Partido Demócrata Cristiano) obtuvo el 32,2% de los votos, mientras Jorge Quiroga (alianza Libre) alcanzó el 26,9%.

Ambos avanzaron al balotaje presidencial previsto para el 19 de octubre, siendo esta la primera vez que unas elecciones presidenciales en el país se definirán en segunda vuelta desde la reforma constitucional de 2009.

Petro manifestó su inquietud tras
Petro manifestó su inquietud tras los resultados de la primera vuelta electoral en Bolivia. - crédito X @petrogustavo

El mensaje de Petro fue emitido como respuesta a la senadora colombiana María Fernanda Cabal, que celebró lo que consideró un avance de la derecha y el retroceso del “socialismo criminal” en Bolivia.

Petro, en cambio, hizo énfasis en la importancia de la unidad como estrategia política para enfrentar un eventual cambio en la administración de recursos estratégicos, principalmente el litio.

“Ahora que entregarán el litio, debe el movimiento popular unirse con dignidad por encima de los egos”, expresó el presidente.

El término “hidalgos” utilizado por Petro fue interpretado como una referencia a sectores históricamente privilegiados en Bolivia y se enmarca en el debate sobre el lugar de las comunidades indígenas en la política del país.

Temas Relacionados

Rodrigo Paz PereiraElecciones BoliviaGustavo PetroEvo MoralesColombia-Noticias

Más Noticias

Santander registró un temblor de magnitud 3.5 este 19 de agosto

El terremoto del Eje Cafetero de 1999 es considerado el más fuerte en la historia reciente del país

Santander registró un temblor de

Paro de bicitaxistas en Bogotá: conozca las principales afectaciones de movilidad en la ciudad

El gremio exige garantías laborales a la Alcaldía Distrital, mientras los líderes bloquean determinadas zonas de la ciudad

Paro de bicitaxistas en Bogotá:

ETB pide frenar la integración de servicios tras fusión Tigo-Movistar: “Que no puedan empaquetar fijo y móvil”

La compañía solicita al regulador impedir que los nuevos gigantes del sector ofrezcan combos de telefonía fija y móvil, por riesgos de duopolio y menor competencia para empresas y usuarios

ETB pide frenar la integración

Westcol sorprende con nuevo look tras derrota en el ring de boxeo por una apuesta y las redes lo comparan con Maluma: “Cómo me veo”

El ‘streamer’ fue tendencia después de conocerse su derrota en la pelea de boxeo de ‘Supernova Strikers’ contra el mexicano Mario Bautista

Westcol sorprende con nuevo look

El conmovedor mensaje de Claudia Bahamón tras la salida de Jorge Herrera en ‘MasterChef Celebrity’: “Te adoro”

La presentadora compartió las fotografías y las palabras que le dedicó al actor, luego de que los chefs explicaran los motivos por los que quedó fuera de la competencia

El conmovedor mensaje de Claudia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cayó alias el Flaco, cabecilla

Cayó alias el Flaco, cabecilla urbano del ELN responsable del reclutar menores y extorsionar a comerciantes

Hombres armados mataron a un joven de 19 años que tenía prisión domiciliaria en Soledad, Atlántico: estaba departiendo en un estadero

Ejército desmantela laboratorio de cocaína en el Caribe colombiano: el alcaloide era marcado con símbolos

ELN sostuvo que no participó en el atentado contra Miguel Uribe Turbay: “Petro es consciente que no sabe”

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

ENTRETENIMIENTO

Westcol sorprende con nuevo look

Westcol sorprende con nuevo look tras derrota en el ring de boxeo por una apuesta y las redes lo comparan con Maluma: “Cómo me veo”

El conmovedor mensaje de Claudia Bahamón tras la salida de Jorge Herrera en ‘MasterChef Celebrity’: “Te adoro”

Adriana Bottina recordó el fallecimiento de su padre que murió de VIH: “Las especulaciones de la gente eran muy fuertes”

Un K-drama se coloca entre las 10 series de Netflix que debes ver hoy

Gerard Piqué salpicado por pullas de empresaria del fútbol femenino: “Shakira tenía razón”

Deportes

São Paulo vs. Atlético Nacional

São Paulo vs. Atlético Nacional EN VIVO: probables alineaciones y novedades del partido de vuelta de octavos de Copa Libertadores

Fluminense vs. América de Cali EN VIVO: así formarían los Diablos Rojos en el Maracaná

Astana Team confirmó a los dos colombianos que participarán en la Vuelta a España

Neyser Villarreal pidió excusas a los hinchas de Millonarios por usar la camiseta del América de Cali y tomó drástica decisión

Hinchas de Junior y Bucaramanga se enfrentaron en tribunas del estadio Metropolitano: en la cancha también hubo peleas