Marbelle reaccionó a la arenga del público “fuera Petro” en pleno concierto: todo quedó en video

En uno de los momentos más emotivos que se vivieron durante la reciente Caminata por la Solidaridad, Marbelle no ocultó su emoción al interpretar una de las canciones favoritas de Miguel Uribe Turbay, que falleció el pasado 11 de agosto de 2025.

La artista, visiblemente conmovida, rompió en lágrimas en el escenario, dejando en evidencia el fuerte vínculo de amistad que la unía al recordado político.

La caminata, presidida por María Carolina Hoyos —hermana de Uribe Turbay y presidenta de la fundación organizadora—, rindió homenaje a su vida y legado, continuando con la tradición establecida por Nydia Quintero, su abuela.

El grito del pueblo

Durante este evento, el público protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral en redes sociales, pues corearon en grupo el lema “Fuera Petro”. La reacción de Marbelle ante la arenga fue de apoyo y aunque decidió mantener la prudencia y no hacer comentarios explícitos sobre el tema, acentuó con la cabeza mientras el público gritaba con fuerza la frase mencionada.

Este gesto no pasó desapercibido para los asistentes, ya que la cantante es conocida no solo por su trayectoria artística, sino por sus posturas públicas y críticas respecto al gobierno de Gustavo Petro.

Durante su presentación en la Caminata, Marbelle interpretó varios de sus temas más populares, recibiendo el apoyo del público que no dudó en manifestar su posición frente al actual gobierno. Hay que destacar que su postura política se refleja en distintos escenarios, tanto en entrevistas como en espacios digitales.

Una caminata dedicada a Miguel Uribe

La Caminata por la Solidaridad adquirió un significado especial tras la muerte de Miguel Uribe Turbay, pues además del tributo musical y la notable carga emocional, permitió a figuras como Marbelle reafirmar tanto las causas que defienden como sus lazos personales. La artista, lejos de buscar protagonismo político desde el escenario, eligió rendir homenaje a su amigo y dejar que fueran los asistentes quienes canalizaran su sentir y descontento.

El fallecimiento de Miguel Uribe Turbay conmocionó a distintos sectores del país. Víctima de un grave atentado en Fontibón, Uribe Turbay permaneció internado por dos meses en la Fundación Santa Fe, donde se hicieron todos los esfuerzos posibles para salvarlo, hasta su fallecimiento el 11 de agosto. La cantante, quien mantenía una amistad cercana con él, se sumó a la oleada de condolencias y, días después, reanudó sus compromisos profesionales a pesar del luto.

Marbelle y su posición política

Nacida en Colombia, Marbelle inició su carrera musical desde temprana edad, guiada siempre por el respaldo incondicional de su madre. Su ascenso en la industria quedó marcado por éxitos como Amor sincero y Adicta al dolor, canciones que se consolidaron como himnos para sus seguidores y que, además, abrieron las puertas para que su historia personal llegara a la televisión nacional. Con más de dos décadas de trayectoria, la cantante sabe mantenerse vigente no solo en la música, sino en el espectro mediático colombiano.

En los últimos años, Marbelle ocupa frecuentemente titulares debido a sus declaraciones políticas. Abiertamente opuesta a la izquierda y a la administración de Petro, la artista utiliza sus plataformas para expresar su descontento con el actual rumbo del país bajo el liderazgo del presidente. Estas declaraciones han generado tanto respaldo como controversia entre su público y la opinión pública, y la han colocado como una de las figuras del entretenimiento más activas en la discusión política nacional.

El evento puso de relieve la posición de Marbelle en la vida pública nacional, una intérprete con una carrera consolidada, una voz reconocible tanto en la música como en la esfera política, y una persona capaz de provocar reacciones dentro y fuera del escenario. Con cada una de sus actuaciones y declaraciones, la cantante deja huella no solo entre los que siguen su música, sino entre quienes participan activamente en el debate nacional sobre el rumbo de Colombia.