Gobernación de Santander se opuso a que estadio Américo Montanani reciba concierto por Feria Bonita de Bucaramanga

Según explicaron desde el ente departamental, el escenario deportivo tiene como prioridad un partido de fútbol que se disputaría horas después del evento

Juan Camilo Rodríguez Parrado

El estadio Américo Montanini cuenta con capacidad para poco más de 25.000 personas- crédito Amanda Perobelli/ Reuters

En medio del debate generado por la coincidencia entre un partido de Atlético Bucaramanga y un concierto de la Feria Bonita, la Gobernación de Santander se pronunció públicamente, aclarando su postura oficial respecto a la utilización del estadio Américo Montanini para eventos masivos ajenos al fútbol.

En un comunicado difundido por la entidad, se resalta que la Gobernación no ostenta la competencia para autorizar el préstamo del recinto deportivo, atribuyendo esta atribución exclusivamente al Instituto Departamental de Recreación y Deportes —Inder Santander—, entidad descentralizada con autonomía administrativa y técnica.

El documento emitido por la Gobernación enfatiza que, según el equipo técnico de Inder Santander, el uso principal y prioritario del escenario es la realización de partidos de fútbol profesional y que solo de manera excepcional podría considerarse otro tipo de eventos.

Se establece, además, que cualquier autorización para un concierto o actividad similar debe gestionarse con un mínimo de seis meses de anticipación, con el fin de evitar afectaciones al calendario oficial del fútbol colombiano y asegurar la recuperación adecuada de la gramilla.

En este contexto, la Gobernación reforzó su respaldo a la vocación deportiva del estadio, reiterando que su uso debe enfocarse principalmente en la práctica y competencia del fútbol, reservando otros conciertos o eventos para situaciones excepcionales. Esta posición respondería a la necesidad de preservar la integridad del estadio como principal escenario deportivo del departamento.

La Gobernación de Santander publicó un comunicado al respecto de la polémica- crédito @diecab85/X

Así las cosas, como alternativa viable al conflicto de programación, la Gobernación sugirió la Plaza de Toros de Bucaramanga como espacio alternativo para albergar el concierto planificado durante la Feria Bonita. La plaza, con capacidad cercana a los 22.000 espectadores, habría recibido todas las facilidades institucionales para garantizar condiciones de seguridad y comodidad para el público, según reza el comunicado oficial.

Con este planteamiento, la Gobernación buscaría ofrecer una solución que permita la realización del evento sin interferir con el desarrollo deportivo y logístico de Atlético Bucaramanga.

El estadio bumangués recibiría un partido del equipo de Leonel Álvarez- crédito X

Ha habido polémica por el préstamo de estadios para conciertos en Colombia

En ciudades como Bogotá y Medellín, el uso de estadios emblemáticos para conciertos y otros eventos no deportivos ha desatado críticas frente a los efectos sobre el fútbol profesional.

En la capital, el estadio El Campín ha sido utilizado recientemente para un matrimonio y eventos religiosos, provocando fuertes reacciones del periodista deportivo Carlos Antonio Vélez. Este expresó su molestia con frases como: “No puede ser que un escenario deportivo... se haya convertido en una cuna de conciertos y ahora de un matrimonio”. Para hinchas y dirigentes, esas decisiones repercuten directamente en la calidad del espectáculo deportivo y en el descanso de los jugadores.

El estadio El Campín ha recibido múltiples conciertos en los últimos meses - crédito Alcaldía de Bogotá

La Federación Colombiana de Fútbol, liderada por Ramón Jesurún, se mostró igualmente preocupada. Jesurún ha señalado que “los estadios se hicieron primero para el fútbol” y ha criticado que muchos de estos eventos se agenden sin consultar a los clubes, lo que desajusta calendarios y complica la logística deportiva.

En Medellín, por su parte, el Instituto de Recreación (Inder) detectó una posible superposición de al menos 19 fechas de conciertos en el estadio Atanasio Girardot, lo que llegaría a ocupar 59 días del semestre. Aunque aclararon que solo cinco estaban confirmadas, la filtración ya había encendido alertas entre los clubes y los hinchas.

Los grandes conciertos de figuras como Shakira también han dejado huella en el calendario futbolístico. En 2025, presentaciones en Bogotá y Barranquilla causaron aplazamientos de partidos clave, como los de Fortaleza Ceif vs. Nacional y Millonarios vs. Tolima, e incluso obligaron a Santa Fe a cambiar de sede para un partido de Copa Libertadores.

Para solventar esta tensión, la Dimayor ha diseñado un plan para el segundo semestre de 2025, que incluye el bloqueo anticipado de fechas de conciertos mediante un algoritmo, con el fin de evitar superposiciones y asegurar una programación equilibrada.

