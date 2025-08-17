Colombia

Senadora Esmeralda Hernández habló de la muerte de la tigresa Indira del Zoológico de Cali: “Un animal tan majestuoso debe estar en su casa”

La muerte de Indira, tigresa de bengala en el Zoológico de Cali, desató críticas de la senadora Esmeralda Hernández, quien pidió repensar el papel de los zoológicos y abogó por hábitats naturales para estos animales

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Guardar
El fallecimiento de Indira, tras
El fallecimiento de Indira, tras un enfrentamiento con su descendiente Kanú, generó debate sobre el confinamiento animal, mientras la senadora Hernández exige mayor respeto por el bienestar y libertad de especies exóticas - crédito Colprensa

La ciudad de Cali expresó su conmoción tras la reciente muerte de Indira, tigresa que vivió durante más de dos décadas en el Zoológico local. El evento ocurrió luego de un episodio de violencia territorial entre ejemplares de la misma especie. De acuerdo con autoridades del recinto, Indira sufrió lesiones fatales infligidas por Canú, uno de sus descendientes, durante la confrontación.

Frente a este hecho, la senadora Esmeralda Hernández, autora de la ley No Más Ole, que prohíbe las corridas de toros y otros espectáculos taurinos en Colombia, se pronunció en su cuenta de X: “Un animal tan majestuoso debe estar en su casa”.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La senadora Esmeralda Hernández se refirió al fallecimiento de Indira, la tigresa de bengala que permaneció más de dos décadas en el Zoológico de Cali. Hernández, reconocida por impulsar la ley No Más Ole, enfatizó que episodios como el ataque mortal de Kanú reflejan la incompatibilidad entre las necesidades de estos animales y el confinamiento en espacios reducidos.

Según la senadora, aunque desde el zoológico se aseguró que estas situaciones son inusuales, el comportamiento territorial es predecible cuando animales que requieren grandes extensiones viven encerrados, de acuerdo con sus palabras.

En sus declaraciones, Hernández cuestionó las condiciones de vida de Indira y destacó que el cautiverio limita gravemente la expresión de comportamientos naturales en especies como los tigres de bengala. La senadora reiteró su postura sobre la necesidad de repensar el papel de los zoológicos y abogó por un mayor respeto a los hábitats originales de estos animales.

Esmeralda Hernández habló de la
Esmeralda Hernández habló de la muerte de la tigresa en sus redes sociales - crédito @EsmeHernandezSi

“Murió Indira, la tigresa de bengala del zoológico de Cali. Su hijo, Kanú, la atacó en medio de una disputa por territorio. Aunque el zoo dice que esto nunca se había presentado, es normal que animales de esta naturaleza, que requieren cientos de kilómetros para manifestar sus comportamientos naturales, en algún momento reaccionaran ante el cautiverio y la cárcel de por vida”, escribió en su publicación la senadora.

Hernández señaló que los tigres de bengala no pertenecen de forma natural a América del Sur y criticó la existencia de actividades que mantienen a estas especies en cautiverio con fines de exhibición. Hernández insistió en la necesidad de replantear el rol de los zoológicos y pidió evitar el respaldo a prácticas que priven a los animales de su libertad y bienestar.

“Los tigres de bengala no son originarios de nuestro continente. NO apoyemos industrias que esclavizan animales por entretenimiento. Un animal tan majestuoso debe estar en su casa, en su hábitat, no condenado a cadena perpetua. Esa no debe ser la función de los zoológicos”, dijo por medio de su cuneta en la red social X (antes Twitter) la legisladora perteneciente a la Comisión Quinta del Senado de la República.

Hernández señaló que los tigres
Hernández señaló que los tigres de bengala no pertenecen de forma natural a América del Sur y criticó la existencia de actividades que mantienen a estas especies en cautiverio con fines de exhibición - crédito Redes sociales

El suceso tuvo lugar recientemente, tras una pelea entre los tigres por la delimitación de su territorio. Una de las cuidadoras relató en redes sociales: “Nuestro corazón se encuentra muy triste, muy afligido. Hubo un enfrentamiento en el recinto de Tigres, donde macho y hembra tienen una disputa por límites territoriales. En el momento en que sucede esto, todo nuestro equipo de bienestar animal actúa inmediatamente para poder trasladar a Indira, la hembra, a zona de manejo y poder darle las atenciones médicas necesarias para poder salvar su vida”.

El equipo de bienestar animal y los médicos veterinarios del zoológico intentaron estabilizar a Indira y trasladaron a la tigresa al centro médico de la institución, donde recibió atención especializada. Sin embargo, la severidad de las lesiones impidió su recuperación y finalmente falleció.

El fallecimiento de Indira generó
El fallecimiento de Indira generó impacto entre cuidadores y visitantes, quienes no habían presenciado antes una disputa similar entre felinos en el zoológico - crédito @zoologicodecali/ Instagram

Canú, el tigre que participó en el incidente, permanece en observación veterinaria para evitar que se repitan episodios de agresión. Desde el zoológico señalaron que durante la convivencia de ambos animales en el recinto, no se habían registrado situaciones de esa naturaleza.

La médico veterinaria explicó: “Canú, que nació aquí en el zoológico de Cali, hijo de Indira, lleva alrededor de 13 años y este comportamiento nunca se había presenciado mientras ellos estuvieron acá con nosotros”.

Temas Relacionados

Esmeralda HernándezZoológico de CaliIndiraTigresa de BengalaMuerte de animalesColombia-Noticias

Más Noticias

Indepaz explicó por qué retiró la publicación de Miguel Uribe en redes sociales: “El criterio fue claro: proteger a su familia”

Tras mensajes ofensivos contra la familia y el rechazo a una alerta por parte de un municipio, la organización decidió suprimir la publicación en la red social y mantener el resto de los materiales en línea

Indepaz explicó por qué retiró

Mujer fue asesinada con arma blanca en medio de una discusión en Santander

Según las autoridades, el homicidio estaría relacionado con asuntos sentimentales entre la víctima y su atacante

Mujer fue asesinada con arma

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, habló del encuentro que sostuvo con Álvaro Uribe: “Debemos encontrar un propósito común”

Juan Carlos Pinzón destacó el trayecto del Álvaro Uribe Vélez, calificando las palabras que recibió del exmandatario como un “honor”

Juan Carlos Pinzón, exministro de

Isabel Zuleta anunció que demandará por vinculación a amenazas contra “Fico” Gutiérrez: “Les angustia la paz porque viven de la guerra”

La senadora del Pacto Histórico calificó dichas imputaciones como parte de una campaña de persecución política, en medio de los diálogos que se adelantan con los jefes de organizaciones criminales de Medellín

Isabel Zuleta anunció que demandará

Nuevos detalles de la confesión de Carolina Gómez sobre cómo enfrenta el consumo de drogas de Yeferson Cossio: “Yo intento compartirle mi opinión”

El jefe de Estado colombiano se pronunció en medio de la presentación del proyecto de modernización del aeródromo de Bahía Solano

Nuevos detalles de la confesión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias en

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles de la confesión

Nuevos detalles de la confesión de Carolina Gómez sobre cómo enfrenta el consumo de drogas de Yeferson Cossio: “Yo intento compartirle mi opinión”

Yeferson Cossio reaccionó a publicaciones que hizo Jenn Muriel tras su ruptura hace meses: “Prefiero vivir libre”

Maluma tomó medidas para madres que lleven a sus hijos menores a los conciertos: “La música es para disfrutarla sin riesgos”

Alejandra Borrero y su nueva pareja María Torres se dejaron ver primera vez en público tras dos años de relación

Hija de Marco Antonio Solís reveló detalles inéditos de la colaboración que hizo su padre con Karol G: “Guardó el secreto varios meses”

Deportes

Catalina Usme fue confirmada como

Catalina Usme fue confirmada como nueva jugadora de uno de los clubes más grandes de Perú: será dirigida por su hermano

Hora y dónde ver el partido de Deportes Tolima vs. Millonarios en la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2025

Hora y dónde ver la pelea de Westcol contra Mario Bautista en Supernova Strikers

Colombia termina entre los 10 mejores países de los World Games: así fue la cosecha de medallas en Chengdú 2025

Así quedó el palmarés de títulos de Luis Díaz tras ser campeón con el Bayern Múnich