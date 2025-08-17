Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, habló del encuentro que sostuvo con Álvaro Uribe: “Debemos encontrar un propósito común”

Álvaro Uribe Vélez y Juan Carlos Pinzón durante la reunión en la que el expresidente destacó coincidencias políticas y abrió la puerta a una posible alianza de cara a 2026 - crédito Álvaro Uribe Vélez/X

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador de Colombia, entregó detalles de la reunión que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para el exfuncionario, este el “momento de unir a Colombia”, debido a que cada vez están más cerca las elecciones a la Presidencia de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Carlos Pinzón destacó el trayecto y las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez con él, calificándolas como un “honor” y una “responsabilidad”.

Juan Carlos Pinzón destacó el trayecto y las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez con él - crédito Colprensa

“Agradezco las palabras del expresidente Álvaro Uribe. Su liderazgo ha marcado momentos decisivos en la historia de Colombia, y recibo su reconocimiento como un honor y una responsabilidad”, indicó Pinzón.

Según el exministro de Defensa, visitó a Álvaro Uribe en su finca, donde cumple su condena en primera instancia, para expresarle su “solidaridad” en los “momentos difíciles” que, según él, atraviesa Colombia.

“Lo visité para expresarle solidaridad y toda mi consideración en los momentos difíciles que vivimos”, expresó Juan Carlos Pinzón.

Además, indicó que hoy el país “enfrenta desafíos enormes”, razón por la cual aseguró que se deben encontrar caminos comunes por “el futuro de Colombia”.

“Hoy el país enfrenta desafíos enormes que no admiten divisiones: seguridad, orden, y confianza ciudadana. Debemos encontrar un propósito común que nos permita trabajar juntos por el futuro de Colombia. Esa es la tarea que nos convoca y debemos asumir con firmeza y compromiso”, aseveró el exembajador de Colombia en Estados Unidos.

Juan Carlos Pinzón culminó su publicación asegurando que se debe trabajar por la “seguridad, la transparencia y el impulso al emprendimiento privado”.

“Millones de colombianos tenemos que trabajar por la seguridad, la transparencia, el impulso al emprendimiento privado, la inversión e innovación, un Estado austero y pequeño, una educación de calidad, y una política social efectiva. Defender esas políticas en un escenario de libertad es mi decálogo. ¡Es el momento de unir a Colombia!“, puntualizó el exministro Pinzón.

Respuesta de Juan Carlos Pinzón al expresidente Álvaro Uribe - crédito @PinzonBueno/X

En el conversatorio virtual en homenaje a Miguel Uribe, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el candidato presidencial del Centro Democrático debe ser militante de la colectividad, pero precisó que no descarta coaliciones cuando ya se escoja al aspirante oficial.

“Ha venido el doctor Juan Carlos Pinzón y yo le dije ‘usted no ha sido militante del partido’. Yo particularmente veo en usted, porque lo conozco, elementos muy positivos como los veo en el doctor Abelardo de la Espriella”, aseguró Uribe Vélez.

El expresidente Álvaro Uribe expresó su reconocimiento hacia Juan Carlos Pinzón a través de una publicación en X, resaltando su valoración personal tras una reunión reciente. Esta interacción ocurrió en el contexto de la conmoción generada por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, situación que ha impactado el escenario político nacional.

Uribe, figura central del Centro Democrático, hizo pública una imagen del encuentro y aprovechó para invitar a su partido a dejar de lado cualquier reticencia hacia Pinzón. Recordó que quien fuera ministro de Defensa durante el mandato de Juan Manuel Santos, una administración que Uribe suele cuestionar por considerarla responsable de impactos negativos en el país, debería ser integrado en el diálogo político actual.

Mensaje de Álvaro Uribe en el que pidió a su partido superar prevenciones hacia Juan Carlos Pinzón - crédito Álvaro Uribe Vélez/X

En su declaración, el exmandatario enfatizó la importancia de forjar una coalición amplia, con el propósito de orientar a Colombia hacia lo que describió como una transición enfocada en la recuperación democrática.

Según Uribe, existen puntos de acuerdo con Pinzón en aspectos fundamentales como la seguridad, la transparencia institucional, la promoción de la iniciativa privada, la eficiencia en el manejo de los recursos estatales y el fortalecimiento de las políticas sociales.

El llamado de Uribe refleja un mensaje de apertura y de construcción de consensos, ante un panorama político marcado por la incertidumbre, y resalta los valores compartidos que podrían favorecer la articulación de nuevas alianzas políticas en Colombia.