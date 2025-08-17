Colombia

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa, habló del encuentro que sostuvo con Álvaro Uribe: “Debemos encontrar un propósito común”

Juan Carlos Pinzón destacó el trayecto del Álvaro Uribe Vélez, calificando las palabras que recibió del exmandatario como un “honor”

Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Por Daniel Mauricio Rodríguez Sevilla

Guardar
Álvaro Uribe Vélez y Juan
Álvaro Uribe Vélez y Juan Carlos Pinzón durante la reunión en la que el expresidente destacó coincidencias políticas y abrió la puerta a una posible alianza de cara a 2026 - crédito Álvaro Uribe Vélez/X

Juan Carlos Pinzón, exministro de Defensa y exembajador de Colombia, entregó detalles de la reunión que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para el exfuncionario, este el “momento de unir a Colombia”, debido a que cada vez están más cerca las elecciones a la Presidencia de Colombia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Juan Carlos Pinzón destacó el trayecto y las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez con él, calificándolas como un “honor” y una “responsabilidad”.

Juan Carlos Pinzón destacó el
Juan Carlos Pinzón destacó el trayecto y las palabras del expresidente Álvaro Uribe Vélez con él - crédito Colprensa

“Agradezco las palabras del expresidente Álvaro Uribe. Su liderazgo ha marcado momentos decisivos en la historia de Colombia, y recibo su reconocimiento como un honor y una responsabilidad”, indicó Pinzón.

Según el exministro de Defensa, visitó a Álvaro Uribe en su finca, donde cumple su condena en primera instancia, para expresarle su “solidaridad” en los “momentos difíciles” que, según él, atraviesa Colombia.

“Lo visité para expresarle solidaridad y toda mi consideración en los momentos difíciles que vivimos”, expresó Juan Carlos Pinzón.

Además, indicó que hoy el país “enfrenta desafíos enormes”, razón por la cual aseguró que se deben encontrar caminos comunes por “el futuro de Colombia”.

“Hoy el país enfrenta desafíos enormes que no admiten divisiones: seguridad, orden, y confianza ciudadana. Debemos encontrar un propósito común que nos permita trabajar juntos por el futuro de Colombia. Esa es la tarea que nos convoca y debemos asumir con firmeza y compromiso”, aseveró el exembajador de Colombia en Estados Unidos.

Juan Carlos Pinzón culminó su publicación asegurando que se debe trabajar por la “seguridad, la transparencia y el impulso al emprendimiento privado”.

Millones de colombianos tenemos que trabajar por la seguridad, la transparencia, el impulso al emprendimiento privado, la inversión e innovación, un Estado austero y pequeño, una educación de calidad, y una política social efectiva. Defender esas políticas en un escenario de libertad es mi decálogo. ¡Es el momento de unir a Colombia!“, puntualizó el exministro Pinzón.

Respuesta de Juan Carlos Pinzón
Respuesta de Juan Carlos Pinzón al expresidente Álvaro Uribe - crédito @PinzonBueno/X

En el conversatorio virtual en homenaje a Miguel Uribe, el expresidente Álvaro Uribe aseguró que el candidato presidencial del Centro Democrático debe ser militante de la colectividad, pero precisó que no descarta coaliciones cuando ya se escoja al aspirante oficial.

“Ha venido el doctor Juan Carlos Pinzón y yo le dije ‘usted no ha sido militante del partido’. Yo particularmente veo en usted, porque lo conozco, elementos muy positivos como los veo en el doctor Abelardo de la Espriella”, aseguró Uribe Vélez.

El expresidente Álvaro Uribe expresó su reconocimiento hacia Juan Carlos Pinzón a través de una publicación en X, resaltando su valoración personal tras una reunión reciente. Esta interacción ocurrió en el contexto de la conmoción generada por el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay, situación que ha impactado el escenario político nacional.

Uribe, figura central del Centro Democrático, hizo pública una imagen del encuentro y aprovechó para invitar a su partido a dejar de lado cualquier reticencia hacia Pinzón. Recordó que quien fuera ministro de Defensa durante el mandato de Juan Manuel Santos, una administración que Uribe suele cuestionar por considerarla responsable de impactos negativos en el país, debería ser integrado en el diálogo político actual.

Mensaje de Álvaro Uribe en
Mensaje de Álvaro Uribe en el que pidió a su partido superar prevenciones hacia Juan Carlos Pinzón - crédito Álvaro Uribe Vélez/X

En su declaración, el exmandatario enfatizó la importancia de forjar una coalición amplia, con el propósito de orientar a Colombia hacia lo que describió como una transición enfocada en la recuperación democrática.

Según Uribe, existen puntos de acuerdo con Pinzón en aspectos fundamentales como la seguridad, la transparencia institucional, la promoción de la iniciativa privada, la eficiencia en el manejo de los recursos estatales y el fortalecimiento de las políticas sociales.

El llamado de Uribe refleja un mensaje de apertura y de construcción de consensos, ante un panorama político marcado por la incertidumbre, y resalta los valores compartidos que podrían favorecer la articulación de nuevas alianzas políticas en Colombia.

Temas Relacionados

Juan Carlos PinzónÁlvaro UribeElecciones 2026Centro DemocráticoExministro de DefensaElecciones presidencialesColombia-Noticias

Más Noticias

Indepaz explicó por qué retiró la publicación de Miguel Uribe en redes sociales: “El criterio fue claro: proteger a su familia”

Tras mensajes ofensivos contra la familia y el rechazo a una alerta por parte de un municipio, la organización decidió suprimir la publicación en la red social y mantener el resto de los materiales en línea

Indepaz explicó por qué retiró

Mujer fue asesinada con arma blanca en medio de una discusión en Santander

Según las autoridades, el homicidio estaría relacionado con asuntos sentimentales entre la víctima y su atacante

Mujer fue asesinada con arma

Senadora Esmeralda Hernández habló de la muerte de la tigresa Indira del Zoológico de Cali: “Un animal tan majestuoso debe estar en su casa”

La muerte de Indira, tigresa de bengala en el Zoológico de Cali, desató críticas de la senadora Esmeralda Hernández, quien pidió repensar el papel de los zoológicos y abogó por hábitats naturales para estos animales

Senadora Esmeralda Hernández habló de

Isabel Zuleta anunció que demandará por vinculación a amenazas contra “Fico” Gutiérrez: “Les angustia la paz porque viven de la guerra”

La senadora del Pacto Histórico calificó dichas imputaciones como parte de una campaña de persecución política, en medio de los diálogos que se adelantan con los jefes de organizaciones criminales de Medellín

Isabel Zuleta anunció que demandará

Nuevos detalles de la confesión de Carolina Gómez sobre cómo enfrenta el consumo de drogas de Yeferson Cossio: “Yo intento compartirle mi opinión”

El jefe de Estado colombiano se pronunció en medio de la presentación del proyecto de modernización del aeródromo de Bahía Solano

Nuevos detalles de la confesión
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe a las disidencias en

Golpe a las disidencias en Ibagué: hallan depósito ilegal de armas venezolanas y prendas militares

Indignación por niños que habrían cantado el himno de las disidencias de las Farc tras entrega de polideportivo en Nariño

Homicidio de líder social en Colombia eleva a 101 las víctimas en el país: Álvaro Roncancio ya había denunciado amenazas de muerte

Disidencias de las Farc negaron amenazas de muerte en contra del alcalde Federico Gutiérrez: “Falsas acusaciones, difundidas por sectores enemigos del cambio”

Comunicado del ELN genera alarma en comunidades rurales de Arauca: impusieron restricciones a la movilidad

ENTRETENIMIENTO

Nuevos detalles de la confesión

Nuevos detalles de la confesión de Carolina Gómez sobre cómo enfrenta el consumo de drogas de Yeferson Cossio: “Yo intento compartirle mi opinión”

Yeferson Cossio reaccionó a publicaciones que hizo Jenn Muriel tras su ruptura hace meses: “Prefiero vivir libre”

Maluma tomó medidas para madres que lleven a sus hijos menores a los conciertos: “La música es para disfrutarla sin riesgos”

Alejandra Borrero y su nueva pareja María Torres se dejaron ver primera vez en público tras dos años de relación

Hija de Marco Antonio Solís reveló detalles inéditos de la colaboración que hizo su padre con Karol G: “Guardó el secreto varios meses”

Deportes

Hora y dónde ver el

Hora y dónde ver el partido de Deportes Tolima vs. Millonarios en la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2025

Hora y dónde ver la pelea de Westcol contra Mario Bautista en Supernova Strikers

Colombia termina entre los 10 mejores países de los World Games: así fue la cosecha de medallas en Chengdú 2025

Así quedó el palmarés de títulos de Luis Díaz tras ser campeón con el Bayern Múnich

David Alonso era podio en el Gran Premio de Austria de Moto2, pero se cayó a falta de cinco vueltas: así fue el accidente