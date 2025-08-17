Colombia

Epa Colombia cada vez está más lejos de la libertad: esta es la nueva decisión judicial que afecta a la empresaria

La joven, recordada por ser una de las creadoras de contenido más virales de la capital del país, debe continuar tras las rejas

Jenny Alejandra Bustos Granados

Por Jenny Alejandra Bustos Granados

El país cree que las condiciones en las que está la joven son injustas, en comparación con otros señalados criminales - crédito @daphneesamarabb / Instagram

Daneidy Barrera Rojas, reconocida en las diferentes plataformas digitales como Epa Colombia, es recordada por los habitantes de la capital del país por vandalizar una estación de TransMilenio, el sistema masivo de transporte de la ciudad, durante las protestas sociales que se llevaron a cabo en 2019. Sin embargo, otros la recuerdan como la carismática joven que viralizó su contenido ocurrente en las diferentes plataformas digitales y como la cantante de varios curiosos temas de aliento a la selección Colombia y otros éxitos.

Por esta razón, cada una de las decisiones judiciales que se toman sobre su caso se convierten en tendencia, debido a que la creadora de contenido llegó a gran cantidad de público a nivel nacional e internacional y no solo con su trabajo en las redes sociales, sino con la exposición de su vida personal y empresa, pues es una reconocida emprendedora en el área de las keratinas y el cuidado capilar.

Durante la jornada del 17 de agosto de 2025, se conoció un nuevo retraso en el intento de los abogados de la popular joven por que continúe su proceso sin estar recluida en establecimiento carcelario, debido a que se encuentra en prisión desde enero por decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

La joven debe permanecer tras las rejas, pese a los intentos de la defensa por sacarla de prisión - crédito @epa_kera100k/Instagram

De acuerdo con información difundida por Semana, el juzgado tercero de ejecución de penas de Bogotá negó la más reciente petición de los defensores de la empresaria para que pueda volver a su hogar a estar al frente del cuidado de su hija, así como continuar trabajando en la compañía que creó en medio de la polémica y cuando decidió dar un giro a su vida.

Al parecer, la decisión fue tomada porque la joven no cumple con los requisitos que exige la ley. Incluso, se confirmó que fue rechazada la aplicación de la ley de utilidad pública por no aportarse el sustento.

Del mismo modo, se aclaró que la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de recluir a la joven durante 5 años y 3 meses en prisión continúa en pie, así que no se tendrá ninguna reducción de pena bajo los argumentos anteriormente presentados por el equipo de abogados de la famosa.

El caso de Epa Colombia llevó a Gustavo Petro a destacar la importancia de avanzar hacia una justicia restaurativa que, según él, evitaría la separación de madres e hijos - crédito Álvaro Tavera/Colprensa - Presidencia

Cabe recordar que los delitos por los que la joven fue judicializada corresponden al daño en bien ajeno agravado, perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial, e instigación a delinquir con fines terroristas, por lo que no se le ha otorgado ningún tipo de beneficio, teniendo en cuenta la gravedad de los hechos que cometió, documentó y luego publicó en sus diferentes plataformas.

Las condiciones de Epa Colombia en la cárcel

Francisco Bernate, defensor de la creadora de contenido, habló sobre las condiciones que enfrenta la joven en prisión, asegurando que su salud se ha visto seriamente comprometida: “Ya no está en un lugar seguro, no está en un lugar donde se sienta bien. Es terrible. Su situación de salud ha empeorado dramáticamente, la alimentación es pésima y tiene toda una serie de dificultades que son muy complicadas”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y famosos de las redes sociales no dudaron en pedir la libertad para la joven - crédito EFE

Las declaraciones del abogado defensor se convirtieron en tendencia a mediados de la condena de Epa Colombia, puesto que expusieron que ella no se siente bien física ni emocionalmente por esta etapa de su vida: “Estar en una cárcel es muy difícil, no come bien, no duerme bien, la piel se le ha deteriorado y se ha adelgazado terriblemente”.

Entre tanto, sus allegados y otros famosos como la DJ Yina Calderón. Incluso, el presidente Gustavo Petro, no han dudado en exigir la libertad de la joven lo más pronto posible.

Hora y dónde ver el partido de Deportes Tolima vs. Millonarios en la fecha 7 de la Liga BetPlay II-2025