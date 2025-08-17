Él es José Villafañe, el médico de la sierra en el que Gustavo Petro confió su salud por recomendación de Alfredo Saade

José Villafañe presumió el llamado que le hizo Gustavo Petro por referencia del pastor Alfredo Saade para atender su salud con el método ancestral de la sierra nevada de Santa Marta - crédito @medicodelasierra/Instagram

José Villafañe presumió en sus redes sociales que atiende de forma privada en Palacio de Nariño al Presidente Gustavo Petro, que por referencia del pastor Alfredo Saade, dejó en sus manos su salud.

El llamado médico de la sierra por su trabajo con las comunidades indígenas de Santa Marta es conocido por aplicar métodos ancestrales en sus tratamientos y desde ahora aplica esos conocimientos con el mandatario de los colombianos.

A través de fotos y videos publicados en Instagram, José Villafañe ha dejado ver que Gustavo Petro sigue rigurosamente sus técnicas que combinan la medicina tradicional con los saberes que el joven aprendió de su padre, pues es hijo del líder Arhuaco Amado Villafañe.

“Es para mí un honor recibir este llamado de la Presidencia y aportar mi grano de arena en la salud de nuestro presidente de la República, algo que considero ‘diosidencia’ por la forma tan espontánea y especial en que se dieron las cosas, conversamos y reímos sin parar como si ya nos conociésemos de antes. Siempre diré que solo soy un humilde instrumento de Dios que estará al servicio para todos“, así comunicó José que en adelante estará en frente de la salud de Gustavo Petro.

Según relató José, popular en la región Caribe por su habilidad con el acordeón, instrumento que todavía interpreta y con el que acompañó un tiempo la carrera musical del cantante vallenato Rafael Roncallo, en su comunicado agradeció la conexión que se dio gracias a la gestión del saliente canciller de Colombia, Alfredo Saade.

“Gracias a mi estimado hermano Alfredo Saade por el cariño y admiración con mi trabajo, por el respeto y apoyo a nuestras comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta. Siempre he dado la cara por mis hermanos mayores, lo seguiremos haciendo con amor y siempre buscando unión y jamás división”, agregó Villafañe dando un mensaje de unión y asumiendo con orgullo la nueva responsabilidad de mantener vital al presidente del país.

Qué profesión tiene José Villafañe, el médico que atiende a Gustavo Petro en Palacio

El territorio de la Sierra Nevada, que abarca los departamentos de La Guajira, Cesar y Magdalena, representa el espacio donde confluyen las comunidades Kogui, Arhuaca y Wiwa. Tras finalizar sus estudios universitarios, Villafañe decidió orientar su labor profesional a estas comunidades.

Aunque creció junto a su madre y se mantuvo distante de prácticas y tradiciones ancestrales, desde temprana edad tuvo presente ese objetivo. Durante su paso por el séptimo semestre, Villafañe recuerda que su padre solía narrarle relatos sobre los pueblos originarios e inculcarle, además, la importancia de proteger y respetar a esta población.

“Todo tiene siempre un propósito! cuando Dios te acompaña con gracia no hay nada ni nadie que pueda entorpecer sus planes. En mi corazón solo deseo seguir siendo instrumento de Dios“, mencionó José sobre su nueva labor en Casa de Nariño.

De acuerdo a sus publicaciones, el trabajo de medicina alternativa de Villafañe no solo está avalado por su experiencia con las comunidades, si no que también cuenta con certificación de su trabajo en IPS indígena que da fe de sus resultados.

Villafañe, desde la universidad se interesó e involucró con los jefes mayores de las poblaciones que habitan la sierra nevada de Santa Marta, de quienes heredó los sabes que está aplicando con Gustavo Petro.

“Comencé a viajar con el equipo de trabajo de Gonawindua Tayrona para poder explorar como era el campo de la salud desde adentro del territorio indígena, me pareció llamativo cómo se trabajaba, las formas de ver la vida, quizás muchos imaginan que no hay tantos recursos pero si los hay, sin embargo, es difícil suplir todas las necesidades porque uno se desplaza con insumos que son de primer nivel, pero ya lo que compete al segundo nivel, que son las especializaciones, ya lo que es una UCI, herramientas básicas, laboratorios, pruebas inmunológicas pues no lo hay, entonces toca uno como en ese tiempo explorar otros campos”, narró.

José Villa, conocido en el ámbito artístico, combinó su interés por los pueblos indígenas con su faceta musical como acordeonero; junto a Rafael Roncallo, integran una agrupación musical.

Ha destacado que lo que más le sorprende de trabajar con estas comunidades es la rápida respuesta de los indígenas a los tratamientos médicos, lo que atribuye al hecho de que no han dependido excesivamente de los medicamentos y han preferido durante generaciones el uso de plantas, una alimentación más saludable y el beneficio de respirar aire puro, en contraste con quienes viven en zonas urbanas.

Ante esta realidad, José optó en ocasiones por apartarse de la medicina alopática y adoptar medicina alternativa, recurriendo a conocimientos de apicultura china y alemana. “Esto me ayudó a conocer otros métodos de sanación más acoplados a la naturaleza, porque por más que sea el uso de los fármacos contamina y cuando uno no los usa de la mejor manera eso te afecta”.