Babilla fue captada en pleno casco urbano de Montería en medio de fuerte aguacero

En una escena que ha generado decenas de comentarios en redes sociales, una babilla fue captada en pleno centro de Montería en la noche del sábado 16 de agosto de 2025.

Al parecer, los hechos estuvieron basados en las fuertes precipitaciones que se registraron sobre la capital cordobesa a lo largo de toda la jornada.

Según se observa en un video que se viralizó en redes sociales, el reptil comenzó a transitar con total normalidad sobre una de las calles de Montería.

De hecho, fue necesario que algunos vehículos detuvieran su paso mientras que el animal pasaba por el tramo vial, ante la atenta mirada de decenas de transeúntes que permanecían en ese sector de la ciudad.

Así mismo, la cuenta de X que difundió el video dio a conocer además que este animal no fue el único que se vio en las calles de Montería durante la noche del sábado 16 de agosto del 2025. Al parecer, fueron múltiples los reptiles que salieron al casco urbano de la capital cordobesa en medio de los fuertes aguaceros allí.

“El día de ayer (16AGO), en medio del aguacero que se presentó en la ciudad de Montería y que inundó varios sectores, ciudadanos reportaron presencia de enormes babillas (o caimán de anteojos) en los canales de aguas residuales de varios barrios de la cap/cordobesa”, explicaron en redes sociales.

No obstante, a pesar de la sorpresa que generó el hallazgo, hubo internautas que aseguraron que tal situación es normal en la región Caribe, zona del país donde hacen presencia decenas de reptiles de este tipo.

“NADA raro siempre he oído que esté tipo de animales hay mucho en la Costa Caribe”, fue uno de los comentarios a dicha publicación.

Frente a ello, es relevante tener en cuenta que al toparse con animales de este tipo, se deben tener en cuenta ciertas recomendaciones con el fin de evitar cualquier tipo de choque.

Qué hacer en caso de toparse con una babilla

Si ves una babilla, lo más importante es mantener la distancia. Evita acercarte, alimentarla o provocarla. Muchas especies de reptiles pierden su instinto natural de precaución cuando las alimentan.

Lo ideal es retroceder lentamente sin dar la espalda al animal y, si está muy cerca (por ejemplo, menos de 18 metros o 60 pies), estás demasiado cerca.

Si el animal emite un siseo o realiza un movimiento rápido, es una advertencia clara de que lo estás incomodando. Además, nunca permitas que niños o mascotas se acerquen al borde del agua, ya que pueden ser confundidos con presas fáciles.

Nadar fuera de áreas habilitadas es una imprudencia grave. Las babillas son más activas entre el atardecer y el amanecer, por lo que debes evitar el agua durante esas horas. Tampoco debes arrojar restos de pescado al agua o alimentarlas indirectamente, pues atrae su atención y puede hacer que las asocien con fuentes de alimento.

Si estás de pesca o cerca de zonas recreativas, desecha los residuos de manera adecuada y utiliza los contenedores disponibles.

En caso de acercamiento, retrocede lentamente sin correr o hacer movimientos bruscos. Si una babilla te ataca —lo cual es raro, pues son depredadores oportunistas— debes luchar con todo lo que tengas. Golpea su hocico o los ojos, que son partes sensibles y pueden hacer que te suelte.

Incluso, según expertos, introducir la mano por su garganta o golpear huesos faciales puede provocar que libere su presa. Nunca juegues a no hacer nada; si te sujeta, ofrece resistencia activa: gritos, golpes y movimientos fuertes aumentan tus probabilidades de escapar.