Álvaro Uribe confirmó que Abelardo de la Espriella sí quiso lanzarse a la presidencia por el Centro Democrático: así fue el fallido acercamiento

Pese a que lo negó ‘tres veces’, como Pedro a Jesús, lo cierto es que el abogado Abelardo de la Espriella, uno de los precandidatos de los sectores de derecha a la presidencia, sí quiso entrar al Centro Democrático para convertirse en uno de los aspirantes a la nominación del partido. Así lo confirmó el domingo 17 de agosto de 2025 el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, líder de la colectividad, durante un conversatorio virtual.

De la Espriella, que entrevista con La FM de RCN Radio, desmintió la versión sobre un supuesto acercamiento con Uribe Vélez para entrar a esta representación de oposición, lo dicho por Uribe delante de los cuatro aspirantes que tiene este sector para el primer cargo de la nación lo dejó mal parado. Y, como era de esperarse, esta confesión causó un fuerte impacto en las plataformas digitales, en contra del jurista.

“Vamos por partes, como dijo Jack, el destripador. Lo que acabas de decir primero es falso, porque yo estoy recogiendo firmas. Soy uribista y nunca he sido del Centro Democrático, tengo vuelo propio, autonomía de vuelo y voy a recoger con la ayuda de Dios y de mis compatriotas más de tres millones de firmas, porque eso me sirve a mí para hacer una precampaña", le dijo De la Espriella a la periodista D’Arcy Quinn, el 15 de agosto.

Y agregó en esa ocasión que su deseo no era entrar a esta representatividad. “No quiero estar en el Centro Democrático y he decidido no estar en el Centro Democrático. Ahora bien, mi uribismo no está en duda”, remarcó el candidato: que dejó su residencia en el exterior para irse de frente en la contienda electoral, en la que ya ha dado de qué hablar por polémicos pronunciamientos, como el de “destripar a la izquierda”.

Álvaro Uribe tumbó la versión de De la Espriella y lo dejó claro: el abogado sí lo buscó para entrar al Centro Democrático

Frente a estas afirmaciones de De la Espriella, Uribe salió en respuesta -si se quiere- indirecta al abogado, pues aclaró que lo que dijo el letrado al citado medio radial frente a si buscó o no entrar al partido de oposición es falso. De acuerdo con el condenado ex jefe de Estado, que está en prisión domiciliaria por un fallo de primera instancia de la jueza 44 penal de Bogotá, Sandra Heredia, sí hubo un diálogo en ese sentido.

“El doctor Abelardo de la Espriella, hace más o menos mes y medio, me preguntó si podía ser candidato por el Centro Democrático, que tenía dos opciones o por firmas. Yo le dije: ‘Doctor Abelardo, con todo el respeto, con todo el aprecio, el partido les ha dicho a los propios militantes que desde hace muchos meses se cerró el proceso de inscripción de precandidatos’”, dijo Uribe durante el diálogo virtual con sus ‘fichas’.

Frente a este hecho, la periodista en mención, que en su momento recibió duras críticas de simpatizantes del ‘Tigre’, se sacudió de los señalamientos y pasó cuenta de cobro a De la Espriella. “Concluyo mi alegato y a las pruebas me remito”, expresó Quinn, que tenía la información clara frente al contacto que había buscado el abogado para ingresar a las filas del referido partido, que se alista para ir decantando su candidatura.

Cabe destacar que De la Espriella y los demás aspirantes que esperan radicar sus candidaturas a través de la recolección de firmas con la ciudadanía, están obligados a recaudar el 3% del número total de votos válidos en las elecciones presidenciales de 2022; es decir unas 630.000 rúbricas para dejar en firme sus aspiraciones con miras a la primera vuelta, que se efectuará el 31 de mayo de 2026.