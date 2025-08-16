Esta es la simbólica historia detrás de la llamativa ruana de mariposas que usó Gustavo Petro en Consejo de Ministros: fue hecha a mano en Boyacá

La ruana con mariposas que vistió Gustavo Petro fue elaborada por artesanas de Boyacá - crédito @petrogustavo/ X

La ruana que lució Gustavo Petro, presidente de Colombia, en el reciente Consejo de Ministros realizado el viernes 15 de agosto en la Casa de Nariño, se convirtió en tema de conversación y análisis en redes sociales y entre la opinión pública.

La prenda, elaborada artesanalmente y decorada con mariposas de colores, no pasó desapercibida, en particular porque suele asociarse con identidad cultural campesina y mensajes simbólicos en eventos oficiales.

La ruana fue diseñada y tejida por creadoras artesanales de Tibasosa, Boyacá, una región reconocida a nivel nacional por la producción de lana y la confección tradicional de tejidos. El proceso de fabricación de la prenda incluyó no solo prácticas manuales ancestrales, sino también la incorporación de apliques de mariposas multicolores pegadas en una distribución asimétrica y llamativa.

La elección de mariposas guarda posibles referencias literarias con la obra Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y el personaje de Mauricio Babilonia, conocido por estar siempre rodeado por estos insectos. No obstante, la Casa de Nariño no ha confirmado si el mandatario buscaba enviar un mensaje particular al usar la ruana en uno de los escenarios políticos de mayor relevancia del país.

La ruana con mariposas multicolores que lució Gustavo Petro en el Consejo de Ministros generó debate en redes por su valor simbólico y su origen artesanal - crédito @petrogustavo / X

La prenda fue entregada al presidente Petro como un regalo durante su reciente gira por el departamento de Boyacá. El mandatario expresó su interés al conocer la historia detrás de la ruana y la iniciativa de las artesanas de Tibasosa, especialmente porque ellas han vinculado diversas causas campesinas, sociales y de preservación cultural en la proyección de sus productos. Petro recibió la ruana de manos de las tejedoras como un símbolo del trabajo colectivo y de la tradición femenina en el campo boyacense.

Tras el consejo de ministros, diversas fotografías del jefe de Estado vistiendo la ruana se difundieron ampliamente en medios y redes, en donde numerosos usuarios resaltaron los elementos distintivos y la mezcla de colores. Algunos interpretaron la escena como un gesto de apoyo al sector rural y una valorización de la artesanía nacional, mientras otros remarcaron la originalidad y el impacto visual de la prenda en el ámbito gubernamental.

“Mi ruana ha sido todo un éxito. Hecha a mano, me la regalaron en Sotaquirá, Boyacá”, detalló el mandatario en su cuenta de X, junto a una foto en la que se le ve luciendo la pieza en tonos, cafés y mariposas amarillas, azules y rojas.

Elaborada por tejedoras de Tibasosa, Boyacá, la prenda fusiona tradiciones campesinas con referencias al realismo mágico y la identidad nacional - crédito @gustavopetrourrego/ Instagram

Aunque algunos comentaristas mencionaron que se trató de una estrategia de cercanía con la cultura popular y el campesinado, otros se limitaron a destacar el efecto estético y cultural en la reunión ministerial.

En el pasado, la ruana ya ha tenido protagonismo en escenarios políticos y culturales colombianos, al ser considerada un emblema del altiplano y un símbolo de identidad nacional.

