Se define la culpabilidad del ‘abogangster’ Diego Cadena por presunta manipulación de testigos en el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe

El juez Fabián Moreno evalúa las pruebas de sobornos y fraude procesal que vinculan a Cadena con la supuesta presión a exparamilitares para cambiar sus declaraciones a favor de Álvaro Uribe

Santiago Cifuentes Quintero

Santiago Cifuentes Quintero

Este 15 de agosto está
Este 15 de agosto está programada la lectura del sentido del fallo del juicio que se adelanta en su contra por los delitos de soborno a testigos en actuación penal y fraude procesal. - crédito Colprensa

En el juicio que se desarrolla este viernes en el complejo judicial de Paloquemao, de Bogotá, el juez Fabián Moreno puso en el centro del proceso contra el abogado Diego Cadena uno de los episodios más controvertidos: la presunta entrega de 48 millones de pesos a Carlos Enrique Vélez, supuestamente realizada por Juan José Salazar con familiares del exparamilitar.

La audiencia se retrasó casi una hora y se convirtió en el escenario donde se analizaron pruebas como grabaciones obtenidas con un reloj espía y transferencias de dinero que, según la Fiscalía, evidencian una red de manipulación de testigos.

Moreno debe decidir si Cadena es culpable o inocente de soborno en actuación penal y fraude procesal.

De confirmarse la condena, Cadena sería la segunda persona hallada responsable de manipular testigos en el caso que involucra al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien ya fue condenado en primera instancia a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal, aunque fue absuelto del soborno simple.

La condena contra Uribe se encuentra actualmente en apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá.

El origen del proceso se remonta a la investigación que la Corte Suprema abrió en 2018 sobre la presunta relación de Uribe con grupos paramilitares en Antioquia.

Según la jueza Sandra Liliana Heredia, Uribe no solo conocía el plan de obtener retractaciones de testigos que lo señalaban, sino que fue su instigador.

“Álvaro Uribe sí conocía el plan que se maquinaba. Que no fue accidental su intervención”, afirmó Heredia. Las pruebas incluyen testimonios de víctimas como Juan Guillermo Monsalve, Carlos Enrique Vélez y Euridice Cortés.

La Fiscalía sostiene que Cadena, siguiendo instrucciones de Uribe, ofreció dinero y beneficios jurídicos a exparamilitares para que modificaran sus declaraciones y señalaran al senador Iván Cepeda en lugar del expresidente.

En paralelo, su socio Juan José Salazar enfrenta los mismos cargos, mientras que la defensa asegura que las transferencias fueron ayudas humanitarias y nunca se pidió a los reclusos mentir.

El expediente también incluye la declaración de investigadores de la Corte Suprema, interceptaciones telefónicas y la entrega de dinero a familiares de los testigos, como el caso de Samuel Arturo Cañón, quien habría dado quinientos mil pesos a María Elena Vélez, hermana de Carlos Enrique Vélez.

Noticia en desarrollo...

