Colombia

Juez del caso contra Diego Cadena aseguró que el abogado hacía gestiones en favor de los intereses de Álvaro Uribe Vélez

El funcionario advirtió que se basó el material probatorio entregado por la Fiscalía General de la Nación

Luciano Niño

Luciano Niño

Avanza audiencia definitiva en el
Avanza audiencia definitiva en el juicio contra el abogado de Álvaro Uribe, Diego Cadena, por presunta manipulación de testigos - crédito Camila Díaz/Colprensa

El 15 de agosto de 2025, el juez Fabián Moreno evaluó las pruebas de sobornos y fraude procesal que vinculan al abogado Diego Cadena con ejercer, presuntamente, presión a exparamilitares para cambiar sus declaraciones a favor del expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Según las pruebas, que incluyen grabaciones obtenidas con un reloj espía, transferencias bancarias y testimonios de víctimas, determinó que el togado realizó gestiones en favor del líder político del Centro Democrático.

“De acuerdo con las pruebas practicadas en desarrollo del juicio oral, se advierten varios aspectos que se encuentran debidamente demostrados y sobre los cuales no se advierte mayor controversia. El primero de ellos es que Diego Javier Cadena Ramírez realizaba gestiones en favor de los intereses judiciales del expresidente Álvaro Uribe Vélez”.

Y agregó: “Ahora bien, la labor de Diego Javier Cadena Ramírez consistía principalmente en la búsqueda y recopilación de declaraciones, en especial de personas privadas de la libertad. En esta labor también participó Juan José Salazar Cruz. Según se desprende de los testimonios de Euridice Cortés Velasco, alias Diana, Darley Guzmán Pérez, alias Jopra, Fauner José Barahona Rodríguez, alias Rakumi, John Jaime Cárdenas, alias Fosforito, Elmo José Mármol Torregrosa y Máximo Cuesta Valencia.

En efecto, sostuvo que los exparamiliartes que se reunieron con Cadena explicaron que los defensores del exsenador solicitaban videos o cartas en las que revelearan las presiones y peticiones del congresista Iván Cepeda para culpar a Uribe y a su hermano de participar en la creación de grupos paramilitares.

“Estos testigos coincidieron en afirmar que fueron contactados por Diego Javier Cadena Ramírez o por Juan José Salazar Cruz y que se les solicitó elaborar cartas o, en el caso de Euridice Cortés Velasco, un video, que tenían por objeto bien referirse a la supuesta reunión en la cárcel La Picota, a la que aludió Carlos Enrique Vélez Ramírez, o bien desacreditar a Pablo Hernán Sierra, o bien aludir a presuntas injerencias del senador Iván Cepeda Castro y de Piedad Córdoba, orientadas a incriminar falsamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano Santiago en la conformación de grupos paramilitares”.

