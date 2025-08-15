Colombia

Intento de motín en URI de Bogotá dejó tres detenidos lesionados

Ante el riesgo de una fatalidad o la fuga de los detenidos, los policías requirieron el apoyo de miembros del Cuerpo de Bomberos y fuerza disponible para controlar la emergencia

Francy Agudelo

Los reos iniciaron una riña
Varios hombres detenidos en una Unidad de Reacción Inmediata (URI), en la localidad de Puente Aranda, Bogotá, aprovecharon un altercado para intentar un amotinamiento e intentar escapar, pero algunos de ellos resultaron lesionados.

Cerca de las 9:00 p. m. del 14 de agosto, se presentó una riña en una de las celdas entre varios de los detenidos, y fue allí cuando se empezó a generar el caos.

Ante el inminente peligro de una fatalidad o la fuga de los capturados, los uniformados requirieron el apoyo de miembros del Cuerpo de Bomberos y fuerza disponible para controlar la emergencia.

El coronel Luis Carlos Torres, oficial de guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá, entregó el reporte oficial de la situación.

“Es allí, en las instalaciones de esta URI de Puente Aranda, donde las personas privadas de la libertad se encuentran allí capturadas por diferentes delitos, problemas de convivencia entre ellos y se genera un motín. De allí salen tres personas lesionadas, pero afortunadamente se logra reaccionar con personal de la fuerza disponible y controlar la situación”, fueron las palabras del coronel, confirmando que varios de los afectados fueron trasladados a centros asistenciales para brindarles una mejor atención médica.

Cerca de las 9:00 p.
Balacera en Bogotá

Media hora después de la emergencia de la URI, varios disparos se escucharon en el sector de la calle NQS, que hace la intersección con la calle octava sur, localidad de Puente Aranda.

De acuerdo con el informe policial, el hecho se presentó luego de que un hombre hurtara una motocicleta al otro lado de la ciudad por la modalidad de atraco y se diera a la fuga para escapar de las autoridades.

“Efectivamente es en la localidad de Suba, donde unidades de la Policía Nacional son alertadas por un hurto (...) de inmediato se activó un plan candado por toda la NQS hacia el sur, dirección en la que emprendió la huida el delincuente, y fue kilómetros más adelante que algunos patrulleros lo localizaron”, confirmo el coronel Carlos Torres a El Noctámbulo de City Tv.

Ladrón falleció luego de persecución
Cuando este hombre se percató de que había sido identificado, empezó a disparar de manera indiscriminada en medio de la persecución, por lo que fue inminente la respuesta de los uniformados, afectando en su humanidad al ladrón.

De inmediato fue llevado a un centro asistencial, pero falleció por los impactos: “Emprende la huida y en esta persecución se logró interceptar este sujeto y luego intenta huir tras la recuperación de la misma y en esta resulta por arma de fuego, es asistido, pero por la gravedad de la misma pierde la vida”.

Por el momento, el caso quedo en manos de la Justicia Penal Militar, que serán la encargada de determinar con claridad este episodio en el que se vieron involucrados varios uniformados de la Policía.

Las autoridades seguirán con esta
Inseguridad en Bogotá en 2025

La Policía Nacional ha intensificado los operativos en diferentes sectores de Bogotá ante el incremento de reportes relacionados con inseguridad en 2025. Según informaciones oficiales divulgadas por la Policía Nacional, se han desplegado unidades adicionales en zonas con mayor concentración de hurtos, robos a residencias y casos de extorsión reportados durante los primeros meses de este año.

De acuerdo con reportes de la Agencia EFE, la institución implementó nuevas estrategias de patrullaje y vigilancia, así como un refuerzo en la colaboración con autoridades locales. De igual manera, la Policía informó que entre enero y abril de 2025 se registraron más de 15.000 casos de hurto en toda la ciudad, lo que llevó a focalizar acciones en determinadas localidades priorizadas por su incidencia delictiva.

