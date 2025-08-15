Colombia

Festival Petronio Álvarez 2025: desde empanadas de piangua a arroz atollado y champús, esta es la lista de precios oficial

Aunque el evento tiene como propósito un concurso musical, su componente gastronómico también ha tomado gran relevancia en cada una de sus ediciones

Paula Naranjo

El Festival Petronio Álvarez tiene un importante componente gastronómico con más de 200 stands - crédito @FonturCol/X

El miércoles 13 de agosto, el Festival Petronio Álvarez dio inicio a su vigésima novena edición en la Unidad Deportiva Alberto Galindo, en Cali (Valle del Cauca), convocando a residentes, turistas y visitantes en torno a una amplia agenda cultural.

De acuerdo con la organización del Festival Petronio Álvarez, aunque el evento tiene como enfoque un concurso musical, su componente gastronómico también ha tomado gran relevancia en cada una de sus ediciones, considerándose uno de los mayores atractivos para los asistentes.

Y es que la gastronomía del Pacífico colombiano ocupa un lugar central en la programación, con platos que buscan conectar a los visitantes no solo a través de la música, también del sabor. Los asistentes pueden acceder a más de 200 stands con una oferta que incluye arroces especiales, sancochos, bebidas tradicionales y otras preparaciones representativas de la región.

El Festival Petronio Álvarez se extenderá hasta el lunes 18 de agosto - crédito @FonturCol/X

Uno de los enfoques principales del festival consiste en valorar el conocimiento y los insumos de los portadores de tradición gastronómica, tarea que se ha visto reflejada en la manera como se fijaron los precios de los platos y bebidas tradicionales.

Según explicó Juliana Acevedo, coordinadora de muestra de expresiones tradicionales, el proceso de determinación de tarifas “se realiza de manera concertada con los portadores y portadoras, para que haya un ejercicio de valoración de los saberes implícitos en las prácticas que convergen en la muestra de expresiones tradicionales”.

El cuadro de valores fue concebido para ser justo tanto para los consumidores como para los exponentes gastronómicos. Los precios varían según el tipo de preparación, la complejidad de la receta y el costo de los ingredientes. Mientras en otros sectores del país la comida de mar puede llegar a precios considerados como “elevados o exagerados”, en el Festival Petronio Álvarez los costos no superan los $150.000 por porción.

En el evento hay diferentes muestras de la cultura del Pacífico - crédito @FonturCol/X

Para quienes buscan entradas o platos pequeños, el valor promedio está cerca de los $7.000 por unidad. Las empanadas de camarón, piangua, longaniza, piña con plátano o carne, así como los repingachos y aborrajados, forman parte de la oferta en este segmento accesible. Las papas rellenas de mariscos, camarón, atún o piangua, figuran en la lista con precios similares.

El almuerzo completo, que puede incluir sancocho de pescado servido con arroz o patacón, oscila entre $35.000 y $80.000. Entre los platillos especiales, que suelen emplear ingredientes difíciles de encontrar como langosta o pargo, los precios alcanzan hasta $150.000, una cifra considerada estándar dentro del evento para preservar el valor de la tradición culinaria.

Lista de precios del menú en el Festival Petronio Álvarez

<b>Tapaos</b>

  • Tapao de pescado seco: $40.000
  • Tapao macho: $35.000
  • Tapao de carne serrana: $35.000

<b>Papas rellenas</b>

  • Mariscos: $10.000
  • Camarón: $10.000
  • Atún: $10.000
  • Piangua: $11.000

<b>Frituras</b>

  • Empanada de camarón: $7.000
  • Empanada de piangua: $7.000
  • Empanada de longaniza: $7.000
  • Empanada de piña con plátano: $7.000
  • Empanada de carne: $7.000

<b>Pescados ahumados</b>

  • Nato: $40.000
  • Alguacil: $40.000
  • Barbiche: $40.000
  • Canchimala: $30.000

<b>Atollaos</b>

  • Atollao de camarón: $ 45.000
  • Atollao de piangua: $ 50.000
  • Atollao piacuil: $ 35.000
  • Atollao mixto: $45.000
  • Atollao de camarón chambero: $35.000
  • Atollao de camarón seco con maíz: $45.000

<b>Patacón</b>

  • Patacón con camarón: $30.000
  • Patacón con queso y longaniza: $25.000
  • Patacón mixto: $35.000
Algunas preparaciones se encuentran desde los $7.000 - crédito @FonturCol/X

<b>Bebidas</b>

  • Champús: $10.000
  • Lulada: $10.000
  • Jugo de borojó: $10.000
  • Guayaba agria: $10.000
  • Naidí: $15.000
  • Milpesos: $15.000
  • Jugos naturales: $10.000
  • Otalla con leche de coco: $10.000
  • Además, viche, viche curao con hierbas, viche curao sin hierbas, viche reposado, tomaseca, vinete, pipilongo, arrechón, crema de viche, tumbacatre, crema de naidí, vino de naidí y vinos artesanales frutos Pacífico desde $40.000; y cóctel afrutado (embotellado y rotulado) 300 ml desde $25.000.

