Colombia

Exministro Ricardo Bonilla compareció ante la Fiscalía por escándalo de la Ungrd y entregó su pasaporte

El jefe de la cartera de Hacienda, señalado por corrupción en la Ungrd, entregó su pasaporte y asistió a la Fiscalía, mientras su defensa insiste en que no abandonará el país y colaborará con la investigación

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Guardar
Testimonios de exasesora María Alejandra Benavides y el exdirector de la Ungrd, Olmedo Lopez, señalan al exministro, Ricardo Bonilla de manipulación de contratos y sobornos a congresistas en 2023 - crédito Redes sociales

Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda y una de las figuras más mencionadas en el proceso por el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se presentó el jueves 14 de agosto ante la Fiscalía General de la Nación.

El exfuncionario acudió acompañado de su abogado para responder por su presunta vinculación en la red de corrupción que involucra a exfuncionarios, congresistas y asesores del Gobierno.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ricardo Bonilla vive de una pensión modesta como profesor, no posee bienes de fondo, ha asistido a todas las diligencias que ha sido citado, y puso su pasaporte a disposición de las autoridades. Hoy, 14 de agosto de 2025,ante la Fiscalía ratificó que no ha salido del país ni piensa hacerlo, y que mantiene su disposición a colaborar en cualquier citación que las autoridades le hagan”, dijo Javier Torres, abogado del exministro.

La investigación se centra en el presunto direccionamiento de contratos asignados por la Ungrd en municipios como Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar, que habrían comprometido recursos por 92.000 millones de pesos.

El caso UNGRD involucra contratos
El caso UNGRD involucra contratos por 92.000 millones de pesos en Bogotá, Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar - crédito @UNGRD/X

La Fiscalía evalúa imputarle los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y tráfico de influencias, como anunció la fiscal María Cristina Patiño, a cargo del caso.

Durante la audiencia de arraigo en la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) en Bogotá, Bonilla ratificó su disposición a colaborar con la justicia y presentó los documentos que acreditan su permanencia en Colombia.

La implicación de Bonilla en la trama fue ventilada en las declaraciones de la exasesora María Alejandra Benavides y el exdirector de la Ungrd, Olmedo López.

Ambos relataron la supuesta existencia de acuerdos entre altos funcionarios para canalizar recursos a través de contratos entregados a dedo por seis congresistas. El objetivo era favorecer al Ejecutivo en la aprobación de reformas impulsadas por el presidente Gustavo Petro.

María Alejandra Benavides, principal testigo,
María Alejandra Benavides, principal testigo, colabora con la Fiscalía en investigación contra 39 personas, incluidos congresistas - crédito @JennyAngaritaG/X

La exasesora Benavides firmó, el 28 de julio, un principio de oportunidad que la exonera de responsabilidad penal en algunas conductas a cambio de su colaboración, lo que la posiciona como testigo clave en el proceso contra Bonilla y otros investigados.

La fiscal Patiño señaló que la imputación contra Bonilla se radicará una vez finalice el trámite legal con Benavides, que se resolvió semanas atrás. Aunque aún no se anunció la fecha exacta de la formulación de cargos, el expediente describe que “este caso no se desarrolló solamente en Bogotá, está involucrada contratación en Cotorra, Saravena y Carmen de Bolívar”.

El escándalo de la Ungrd ha salpicado a varias figuras del entorno gubernamental, entre ellas los exministros Carlos Ramón González y César Manrique, que permanecen prófugos de la justicia.

En contraste, Ricardo Bonilla reiteró su inocencia y su voluntad de aclarar cualquier señalamiento. “Hoy, 14 de agosto de 2025, ante la Fiscalía ratificó que no ha salido del país ni piensa hacerlo, y que mantiene su disposición a colaborar en cualquier citación que las autoridades le hagan”, subrayó su abogado.

Las investigaciones señalan que, entre 2023 y 2024, funcionarios y congresistas habrían intervenido en la adjudicación irregular de tres proyectos por 92.000 millones de pesos en los municipios mencionados.

El objetivo era asegurar mayorías legislativas para las reformas propuestas por el Gobierno, argumentaron testigos ante la Fiscalía General de la Nación. Dentro del caso, seis parlamentarios desempeñarían un papel determinante, al seleccionar beneficiarios de la contratación y recibir beneficios políticos a cambio.

En ese contexto, Bonilla insiste en que no participó en ninguna decisión administrativa orientada a beneficiar intereses particulares o grupos de congresistas y que tampoco recomendó contratistas ni avaló acuerdos de carácter político en la asignación de recursos.

La causa judicial que involucra al extitular de Hacienda adquirió mayor complejidad luego de las implicaciones lanzadas también por Sneyder Pinilla, uno de los principales señalados en el saqueo de la Ungrd y quien menciona a ministros y congresistas.

Mientras tanto, la defensa de Bonilla sostiene que las acusaciones obedecen a “afirmaciones sin sustento”, procurando desligar al exministro del manejo contractual específico que estructuró el desfalco.

Ricardo Bonilla ratifica ante la
Ricardo Bonilla ratifica ante la Fiscalía su disposición a colaborar y niega intención de fuga en caso Ungrd - Mauricio Dueñas Castañeda/Reuters

El proceso judicial mantiene expectante al entorno político, por tratarse de uno de los casos de mayor perfil ocurridos en la actual administración nacional.

Por ahora, la imputación formal contra Bonilla permanece pendiente de programación, a la espera de que la Fiscalía diligencie los trámites finales derivados de los acuerdos procesales con los testigos que colaboran en la investigación.

Temas Relacionados

Corrupción en UngrdRicardo BonillaFiscalía General de la NaciónGustavo PetroUngrdContratación públicaMaría Alejandra BenavidesOlmedo LópezSneyder PinillaSandra OrtízColombia-noticias

Más Noticias

Quiénes son los funcionarios que habrían ayudado a Carlos Ramón González a obtener residencia en Nicaragua: qué sanciones penales y disciplinarias podrían enfrentar

El exdirector del Dapre obtuvo y renovó su residencia en Nicaragua mediante gestiones de la Embajada colombiana, justo antes de su imputación por la Fiscalía

Quiénes son los funcionarios que

Liberaron a dos menores que habían sido secuestrados junto a su madre en Valle del Cauca: ella aún permanece en cautiverio

El personal médico atendió a los menores, los cuales quedaron bajo custodia de la Policía de Infancia y Adolescencia mientras se efectúan labores para encontrar a la doctora Daniela Hernández Montoya

Liberaron a dos menores que

Luis Sinisterra cada vez más cerca del Cruzeiro, esto dijo el técnico del Bournemouth sobre su continuidad: “Hay cierta incertidumbre”

El extremo colombiano no fue convocado para el primer partido de la ‘Premier League’, lo que alimenta los rumores sobre su inminente traspaso al Cruzeiro de Brasil

Luis Sinisterra cada vez más

Vuelve la tensión entre Colombia y Venezuela: Cinco colombianos retenidos tras evento fronterizo

Autoridades venezolanas mantienen bajo custodia a cinco ciudadanos de Colombia, entre ellos, cuatro firmantes del Acuerdo de Paz, luego de un incidente ocurrido tras un acto oficial en la zona limítrofe de Arauca

Vuelve la tensión entre Colombia

Ernesto Samper pide a Trump no tratar a Maduro como criminal y rechaza envío de tropas a la región

El exmandatario colombiano instó a Estados Unidos a no intervenir en procesos judiciales latinoamericanos y a levantar bloqueos a Cuba y Venezuela

Ernesto Samper pide a Trump
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Reportan el secuestro de una

Reportan el secuestro de una médica y sus dos hijos en Sevilla, Valle del Cauca: esto se sabe

Ataque armado en Morales, Cauca, dejó dos policías muertos: en la zona hay fuerte presencia de las disidencias de las Farc

El congresista Julio César Triana denunció que fue víctima de un atentado en Huila: atacaron su camioneta con pistolas y fusiles

Temor en Valle y Cauca: conductores de transporte intermunicipal habrían sido citados por las disidencias para imponerles condiciones de trabajo

El asesinato de Miguel Uribe Turbay y la herida que se mantiene abierta en Colombia desde hace décadas

ENTRETENIMIENTO

Postres con “odio” en ‘MasterChef

Postres con “odio” en ‘MasterChef Celebrity’ protagonizaron el reto por equipos: las peleas no faltaron

Shakira contó detalles de su nuevo atuendo diseñado por Versace: “Estoy obsesionada”

Mr. Beast transmitirá en vivo hasta reunir cinco millones de dólares para llevar agua potable a La Guajira y otras zonas del mundo

Leo y Deisy protagonizaron fuerte agarrón en el ‘Desafío Siglo XXI’: “Estúpido, inservible”

Ranking Spotify: las 10 canciones más escuchadas en Colombia

Deportes

Luis Sinisterra cada vez más

Luis Sinisterra cada vez más cerca del Cruzeiro, esto dijo el técnico del Bournemouth sobre su continuidad: “Hay cierta incertidumbre”

Vasco da Gama oficializó la llegada de un exMillonarios: regresó a Sudamérica desde Francia

Santa Fe anunció el regreso de Hugo Rodallega a los entrenamientos grupales tras lesión en medio de final con Medellín

Alberto Gamero generó controversia entre la hinchada por revelación de final del fútbol colombiano: “La que más disfruté”

Gerente de club colombiano fue acusado de alterar la edad de juveniles: equipo se defendió