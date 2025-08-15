Colombia

Congreso de la Andi: alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena contestaron simbólicamente a Daniel Quintero y así fueron recibidos

El acto protagonizado por Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Dumek Turbay, Alejandro Éder y Alejandro Char desató la ovación de los asistentes al evento

Paula Naranjo

Por Paula Naranjo

Daniel Quintero irrumpió en el Congreso Empresarial de la Andi en Cartagena, desplegando una bandera de Palestina y denunciando un veto en su contra - crédito @QuinteroCalle/X

Durante la clausura del Congreso Empresarial Colombiano, una imagen llamó la atención en el escenario principal. Los alcaldes de Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena y Barranquilla subieron juntos al estrado y desplegaron una bandera de Colombia, expresando así una respuesta colectiva ante la tensión vivida el día anterior. El hecho marcó un momento central en el evento anual organizado por la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

El jueves 14 de agosto, Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, irrumpió en la jornada aunque su nombre no figuraba entre los invitados. Su aparición generó abucheos de parte del público y causó una reacción visible entre los asistentes, pues en el escenario se encontraban Claudia López, Roy Barreras, Mauricio Cárdenas, María Fernanda Cabal, Juan Daniel Oviedo y Enrique Peñalosa. La escena originó numerosas reacciones en la opinión pública y entre los dirigentes presentes.

Al día siguiente, Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Dumek Turbay, Alejandro Éder y Alejandro Char tomaron la palabra de manera conjunta con el acto simbólico que desató la ovación de los asistentes al evento.

En desarrollo...

