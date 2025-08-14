Revelaron escabrosos detalles de la autopsia del hombre que habría sido asesinado por su pareja colombiana y su madre en Italia

Las dos acusadas confesaron el delito - crédito Facebook y red social X

El 13 de agosto de 2025 se conocieron los resultados de la autopsia practicada a Alessandro Venier, que fue asesinado, presuntamente, por su madre y su esposa, de nacionalidad colombiana, hecho que ocurrió alrededor del 25 de julio.

El hallazgo del cuerpo, desmembrado y oculto en la vivienda familiar de Genoma del Friuli, se registró el 31 de julio, según reportó la agencia local. Los forenses determinaron que las extremidades inferiores del cuerpo se separaron del abdomen, que a su vez se separó del tórax y la cabeza, utilizando una herramienta que aún no se ha determinado.

Según el informe preliminar, los restos fueron cubiertos con cal viva antes de ser depositados en un contenedor, con el aparente objetivo de desviar el olor y dificultar la detección del crimen.

Las primeras hipótesis apuntan a que la madre de la víctima lo atacó con un cuchillo, aunque los especialistas identificaron indicios en el cuerpo que sugieren el uso de una sierra para el desmembramiento.

Para esclarecer si Venier fue drogado antes de su muerte, se realizarán pruebas toxicológicas, lo que podría modificar la calificación jurídica de los hechos y la responsabilidad de las acusadas.

La situación legal de Marylin Castro Monsalvo se encuentra marcada por su maternidad reciente. Permanece recluida en un centro especial en Venecia, una medida adoptada por las autoridades debido a que es madre de una bebé de seis meses fruto de su relación con la víctima. La jueza del caso consideró la posibilidad de otorgar la custodia de la menor a la familia de la acusada colombiana, lo que añade un componente social y familiar al proceso judicial.

“En todos los delitos, la autopsia es una prueba fundamental. Podrán confirmar o desmentir las declaraciones de la señora Venier, aclarando si la muerte fue causada, por ejemplo, por un coma insulínico o por una acción mecánica”, explicó la abogada de Marylin, esposa de la víctima, al diario local Il Gazzettino.

Mientras, Lorena, madre de Venier compareció ante el juez y justificó sus actos como “una medida necesaria”. Alegó, junto a su nuera, haber sido víctima de violencia intrafamiliar, lo que, según su versión, las habría llevado a tomar la decisión de acabar con la vida de Alessandro Venier. Esta declaración introduce un elemento de posible contexto de violencia previa, aunque las autoridades aún no han confirmado la veracidad de estos señalamientos.

Ambas mujeres enfrentan cargos por homicidio agravado, premeditación, ocultamiento de un cadáver y comisión del delito en presencia de un menor. Las autoridades italianas continúan investigando la secuencia de los hechos y la naturaleza exacta de los crímenes, mientras la autopsia se perfila como la pieza clave para reconstruir los momentos previos y posteriores a la muerte de la víctima.

Revelan el motivo del macabro crimen<b> </b>

De acuerdo con el testimonio de Lorena, la decisión de acabar con la vida de su hijo surgió ante la inminencia de un viaje a Colombia programado para el 26 de julio de 2025. Alessandro planeaba trasladarse junto a su esposa y su hija de seis meses. La nuera, Marilyn, manifestó temor por su seguridad si regresaba a su país natal.

En palabras de la madre, la joven era “la hija que nunca tuve”, y ambas consideraron que la única forma de impedir el viaje era eliminar al hombre. “La única manera de detenerlo es matándolo”, habría expresado Marilyn a su suegra, según la versión aportada por Lorena.

El plan se ejecutó con premeditación. Las dos mujeres suministraron a Alessandro un medicamento disuelto en limonada para sedarlo. Al observar que el efecto no era suficiente, Lorena optó por administrarle una inyección de insulina, con el objetivo de profundizar el estado de inconsciencia. “Le puse una inyección de insulina para evitar que despertara y reaccionara”, relató la madre durante su confesión.

Una vez convencidas de que la víctima no podía defenderse, intentaron asfixiarlo. La madre reconoció que no lograron hacerlo con las manos, por lo que Marilyn utilizó los cordones de los zapatos de Alessandro para completar el acto. “Cuando estuvimos seguras de que estaba profundamente dormido, intentamos asfixiarlo, pero no pudimos hacerlo con las manos. Fue entonces cuando Marylin le agarró los cordones de los zapatos y lo remató”, detalló Lorena.