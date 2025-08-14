Jefe negociador del Gobierno explicó por qué Catar albergará las negociaciones con el Clan del Golfo: el país árabe es mediador en el conflicto Hamas-Israel

La decisión de involucrar a Catar se consolidó a partir de la experiencia de ese país en la mediación de conflictos internacionales, según explicó el jefe negociador del Gobierno con el Clan del Golfo - crédito AFP/Freepik

El Gobierno de Gustavo Petro formalizó la participación de Catar como garante en el proceso de diálogo con el Clan del Golfo, una decisión que, según explicó Álvaro Jiménez Millán, jefe de la delegación de las negociaciones con el grupo armado, responde a una estrategia cuidadosamente planificada y no a una improvisación.

El funcionario detalló que la llegada a Catar fue el resultado de un trabajo conjunto y prolongado, en el que ambas partes construyeron una voluntad compartida para avanzar hacia la paz. “No llegamos a Catar solos, fue una voluntad construida y conjunta; ellos fueron partícipes de esta decisión”, subrayó el coordinador de los diálogos con la banda criminal, enfatizando la importancia de la colaboración internacional en este tipo de procesos.

¿Por qué Catar como garante de los diálogos?

El proceso de selección de Catar como garante se remonta a los primeros días del actual gobierno, cuando se estableció como prioridad la construcción de la paz. Desde entonces, se han mantenido conversaciones confidenciales, con momentos de tensión y avances, pero siempre con la determinación de mantener abiertos los canales de comunicación.

Desde diciembre de 2023 se han construido elementos de confianza entre las partes, lo que podría traducirse en acuerdos concretos para las comunidades afectadas por la violencia del Clan del Golfo - crédito Colprensa

Según relató Jiménez, la decisión de involucrar a Catar se consolidó a partir de la experiencia de ese país en la mediación de conflictos internacionales, como el reciente caso entre el Congo y Sudán.

En julio del año anterior, el presidente designó un equipo de trabajo específico para fortalecer el proceso de paz. “Con ellos tendremos un equipo de Estado, más que de Gobierno, que participará de este proceso establecido y esperamos que pueda avanzar de manera significativa y rápida para lograr los propósitos para las regiones donde la vida de las personas está sometida y fortalecer la institucionalidad misma”, precisó Jiménez.

Esta estructura busca garantizar la continuidad y solidez de las negociaciones, más allá de los cambios políticos que puedan producirse. Durante los últimos tres años, y especialmente desde diciembre de 2023, se han construido elementos de confianza entre las partes, lo que podría traducirse en acuerdos concretos para las comunidades afectadas por la violencia del Clan del Golfo.

El jefe negociador advirtió que existen “elementos confidenciales que el país conocerá en su momento”, lo que sugiere que el proceso avanza en fases reservadas para proteger su viabilidad y eficacia. A pesar de que “los tiempos para el fin del Gobierno son cortos”, Jiménez aseguró que se ha trabajado con suficiente anticipación para sentar las bases de una transición en la que los grupos armados abandonen el control territorial y se integren plenamente a la ciudadanía.

El presidente Gustavo Petro anunció el viernes 8 de agosto de 2025 que se iba a dar inicio a los diálogos de paz con el Clan del Golfo en Catar - crédito Presidencia de la República

El funcionario concluyó que “no podemos condenar a comunidades a vivir generación tras generación bajo dinámicas armadas que no hemos logrado transformar ni como sociedad ni como Estado”, una reflexión que sintetiza el objetivo último de las negociaciones y la urgencia de alcanzar resultados tangibles antes de que finalice el actual mandato.

Catar, un mediador histórico de la guerra entre Hamas e Israel

El país del Golfo Pérsico, y en particular su capital, Doha, ha sido históricamente uno de los principales mediadores aceptados por el grupo terrorista Hamás e Israel, desempeñando un papel clave en conversaciones de alto al fuego, intercambio de rehenes y desescaladas del conflicto.

En mayo de 2025 se retomaron conversaciones de alto al fuego en Doha, sin condiciones previas aparentes, con la participación activa tanto de Hamás como de Israel.

El país del Golfo Pérsico, y en particular su capital, Doha, ha sido históricamente uno de los principales mediadores aceptados por el grupo terrorista Hamás e Israel - crédito Amir Cohen/Reuters

En julio de este año se llevó a cabo una ronda de negociaciones indirectas en Qatar, en las cuales Hamas e Israel no alcanzaron un acuerdo debido a que la delegación israelí no tenía autoridad para comprometerse formalmente, de acuerdo con Reuters: tanto Israel como Estados Unidos retiraron sus delegaciones de Catar, citando la falta de disposición de Hamás para negociar de buena fe. A pesar de ello, Qatar (junto a Egipto) sostiene que las conversaciones podrían reanudarse.

A la fecha, 14 de agosto de 2025, el jefe del Mossad israelí visitó Doha para intentar revitalizar las negociaciones tras un periodo de estancamiento, lo que confirma que Qatar sigue siendo sede actual de esfuerzos diplomáticos entre las partes.