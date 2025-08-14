Colombia

Continúa el avance de la búsqueda de Valeria Afanador: estas son las hipótesis de su desaparición en Cajicá

La niña de 10 años de edad, diagnosticada con síndrome de Down, desaparició en la mañana del martes 12 de agosto, luego de salir del colegio

Daniela Beltrán

Por Daniela Beltrán

La desaparición se registró en
La desaparición se registró en las inmediaciones del Gimnasio Campestre Los Laureles, donde la menor fue vista por última vez. - crédito X @alcajica y Bomberos Cundinamarca

La mañana del martes 12 de agosto, la desaparición de Valeria Afanador en la vereda Río Frío, sector Bebedero, del municipio de Cajicá (Cundinamarca), ha generado alarma en la comunidad local y en las autoridades encargadas de su búsqueda.

Según los reportes oficiales, la niña de 10 años diagnosticada con síndrome de Down, salió del Gimnasio Campestre Los Laureles y fue observada por última vez cuando se adentraba en una zona boscosa cercana al colegio, tras lo cual no se han vuelto a tener noticias sobre su paradero.

El caso ha movilizado a los equipos de emergencia y entidades competentes, que han intensificado los operativos en un esfuerzo coordinado que entra en su tercer día.

Funcionarios de diversos organismos, incluidos Bomberos de Cundinamarca, la Policía Nacional y la Cruz Roja, concentran sus esfuerzos en distintos frentes. El capitán Álvaro Farfán, delegado departamental de Bomberos de Cundinamarca, ha descartado en “un 95% que Valeria Afanador se encuentre en el río Frío”.

El rastro de la menor
El rastro de la menor de 10 años se perdió desde el martes 12 de agosto en horas de la mañana - crédito Acaldía Cajicá

Este cauce fluvial ha sido hasta ahora uno de los principales puntos de búsqueda desde el martes 12 de agosto, día en que se reportó la desaparición de la menor. Equipos especializados realizaron barridos apoyados con balsas, buceadores, tecnología de rastreo y brigadas caninas en zonas cercanas al centro educativo, sin obtener resultados positivos hasta el momento.

El capitán Álvaro Farfán señaló a Caracol Radio que desde el inicio de la alerta —emitida alrededor de las 10:45 a. m. el martes por el colegio y los padres a los canales de emergencia— se han contemplado múltiples hipótesis, incluida la posibilidad de que Valeria se haya ocultado voluntariamente.

“Existe una posibilidad de que la niña se haya escondido”, expuso el oficial, respaldando esta línea por observaciones previas de docentes del colegio Los Laureles: la menor acostumbraba ocultarse por períodos de entre 10 y 15 minutos en diversas áreas del plantel.

