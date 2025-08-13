Un muerto y tres heridos dejó balacera en el parque Piloto de Suba, Bogotá

Cuatro personas fueron heridas de arma de fuego. - crédito Freepik

Una balacera en el parque Piloto de la localidad de Suba, Bogotá, dejó una persona muerta y tres heridas, dos de ellas de gravedad, durante la tarde del martes 12 de agosto. Según información confirmada por Citynoticias, hasta el momento no hay detenidos por estos hechos, mientras las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes en la zona.

La Policía Metropolitana de Bogotá fue alertada por la comunidad del parque Piloto, bajo la jurisdicción del CAI La Gaitana, tras el reporte de disparos en el lugar. Al arribar, los agentes encontraron a cuatro personas tendidas en el suelo con heridas de arma de fuego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El teniente coronel Diego Villar, comandante de la estación de Policía de Suba, indicó en declaraciones a City TV que “al llegar a la zona de atención encontramos a cuatro ciudadanos tendidos en el suelo, heridos; de inmediato fueron trasladados a un centro asistencial. Lastimosamente, uno de ellos falleció”.

La balacera se registró en el parque Piloto, que se encuentra bajo custodia del CAI La Gaitana. - crédito Facebook Parque Piloto Parque Nueva Tibabuyes

Dos de los heridos permanecen en estado crítico y uno recibió el alta médica, según confirmó el jefe policial al noticiero. Las autoridades señalaron que continúan con los operativos para dar con los responsables del ataque.

“Tenemos todas las capacidades dispuestas a encontrar los responsables e invitamos a la comunidad a continuar denunciando”, manifestó el comandante Villar. Para avanzar en la investigación, la Policía está revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad del sector y recogiendo testimonios.

Según informó Diego Villar, comandante de la estación de Policía de Suba, la comunidad del parque Piloto fue la que alertó a los uniformados de los disparos. - crédito Mebog

La declaración de la persona herida que ya se encuentra fuera de peligro será clave para la individualización de los agresores, mientras la búsqueda de los sospechosos permanece activa. Ningún sospechoso ha sido capturado hasta el momento.

Este hecho se registra en medio de un aumento en los índices de homicidio en la capital colombiana. El concejal Julián Espinosa expuso que en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 521 homicidios en Bogotá, de los cuales 156 corresponden a sicariatos. Espinosa agregó que el 90% de estos casos permanece en la impunidad, y las propuestas oficiales contra el sicariato mantienen esquemas de hace más de tres décadas.

El concejal Julián Espinosa expuso que en el primer semestre de 2025 se contabilizaron 521 homicidios en Bogotá - crédito Getty

El crecimiento de la violencia armada es palpable en las estadísticas reportadas por la Alcaldía y la Policía Metropolitana. Entre enero y mayo de 2025, se registraron 318 homicidios con arma de fuego, un aumento de más del 10% frente a los 266 casos del mismo periodo del año anterior. La cifra global de homicidios en la ciudad mostró un incremento del 11,9% y las lesiones personales subieron un 11,6% en los últimos seis meses, según datos citados por Citynoticias y el concejal Espinosa.