Muerte de Miguel Uribe: Enrique Gómez, sobrino del asesinado Álvaro Gómez Hurtado, insistió en responsabilidad política de Petro

Con una fuerte crítica al presidente de la República, Gustavo Petro, Enrique Gómez Martínez, sobrino del asesinado líder político Álvaro Gómez Hurtado, y que en la actualidad oficia como el director del partido de Salvación Nacional, le salió al paso a las afirmaciones del jefe de Estado: que anunció que demandará a todos aquellos que insinúen que él tiene culpa en el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay.

Gómez Martínez, que irrumpió en la escena política en los comicios de 2022, insistió en la responsabilidad política en el asesinato del precandidato presidencial. Además, respondió a la afirmación del mandatario sobre la intención de iniciar acciones legales contra quienes lo involucren, sin pruebas, en el crimen del joven político del Centro Democrático, consumado en la madrugada del 11 de agosto.

La defensa de Gustavo Petro a los señalamientos que lo culpan de la muerte de Miguel Uribe

“He decidido defenderme porque un presidente no debe admitir el delito. Delito que, además, está buscando más crímenes por odio. Presentaré las denuncias a la Corte (Suprema), porque es lo que se hace en democracia. No venganza. Por venganza nos hemos matado por generaciones”, dijo el jefe de Estado durante la ceremonia de ascenso de generales de la Policía Nacional, en Bogotá.

Y precisó que interpondrá las acciones judiciales necesarias para defenderse “de todos aquellos, no importa su estatus político o social, que estén insinuando una calumnia sobre la cual no tienen absolutamente ninguna prueba, solo para ganar con votos”. Afirmaciones que, como era de esperarse, causaron una dura respuesta desde los sectores contrarios a su gestión, a la que le quedan 360 días.

En su intervención, el mandatario calificó como inadmisible el uso político del asesinato de Uribe Turbay. “Me ha dado asco, hasta vomitar, ver cómo a un ser humano en condiciones de indefensión completa lo han manipulado políticamente y solo para ganar unos votos; otros, no él”, expresó. Y añadió que “no se manipula a un ser humano”, pues “la dignidad humana está por encima de todo”.

La dura respuesta de Enrique Gómez a Gustavo Petro: “¿Calumnia?"

Frente a estas declaraciones, el abogado y político contestó al presidente con una serie de preguntas que buscan esclarecer, según su punto de vista, conductas y declaraciones oficiales ocurridas antes y después del crimen: el mismo que enlutó al país, pues pasaron 35 años sin que se registrara el asesinato de alguien que hubiera anunciado su intención de hacer campaña para llegar a la presidencia.

“Presidente Gustavo Petro, ¿calumnia? Cuéntenos entonces: ¿A qué se refería con ‘guerra a muerte’? Cuando dijo que iba a ‘borrar’ a congresistas de la historia, ¿qué quería decir? ¿Qué buscaba con decenas de horribles trinos contra Miguel Uribe? ¿Cómo explica las omisiones de la UNP en la protección de Miguel Uribe? ¿Qué hacían sus agentes de la DNI, UNP y Casa Militar en la comisión de investigación de la Fiscalía? ¿Por qué sus bodegas quieren destruir la reputación de Miguel?”, señaló.

El asesinato del congresista ha intensificado el debate sobre la obligación del Estado en materia de protección a figuras públicas amenazadas en el país. Lo que ha puesto en entredicho la actuación de instituciones como la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad encargada de garantizar la seguridad de congresistas y figuras en riesgo, como era el caso de Uribe Turbay, al que mató un joven de 16 años.

Frente a este crimen, la Fiscalía General de la Nación abrió una investigación sobre los responsables materiales e intelectuales detrás del asesinato, mientras que el general (r) Pedro Sánchez, ministro de Defensa, anunció las actuaciones de los organismos de inteligencia militar que permitan esclarecer este cruento suceso, en relación con el esquema de custodia policial asignado al parlamentario.