Colombia

Junto a expresidentes y otro candidato presidencial asesinado: este es el corredor en el que será enterrado Miguel Uribe Turbay

Las exequias del senador se registrarán el 13 de agosto sobre las 12:00 p. m. en el Cementerio Central

Jimmy Nomesqui Rivera

Por Jimmy Nomesqui Rivera

La ceremonia será oficiada por
La ceremonia será oficiada por el cardenal José Luis Rueda - crédito Colprensa

Hasta el Capitolio Nacional llegaron cientos de colombianos que buscaban despedir al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que falleció el 11 de agosto luego de permanecer más de dos meses en cuidados intensivos.

Mientras figuras políticas piden que se haga justicia por el crimen en el que sigue sin ser esclarecida la identidad del autor intelectual, la esposa de Uribe Turbay ha emitido un mensaje de paz en el que ha pedido que no se busque ningún tipo de venganza.

Al unísono, cientos de personas han esperado por la confirmación sobre cómo se registrará el funeral del político bogotano, que, informó su hermana María Carolina Hoyos, será en el Cementerio Central.

Uribe Turbay será enterrado en el corredor cuatro

El funeral comenzará sobre las
El funeral comenzará sobre las 12:00 p. m. - crédito Reuters

Hoyos, que fue la encargada de organizar las exequias, confirmó se tomó la decisión de que su hermano no será enterrado en el cementerio Jardines de Paz, como se especuló desde que se confirmó el fallecimiento.

Cabe recordar que en Jardines de Paz reposan los restos del expresidente Julio Cesar Turbay; la abuela del senador, Nydia Quintero Turbay, y su madre, Diana Turbay.

Sin embargo, Miguel Uribe Turbay descansará en el corredor principal del lugar mencionado, que es en el que están varios expresidentes; en cuanto al corredor, el féretro del senador será enterrado en el cuarto.

En este corredor reposan los restos de los expresidentes Laureano Gómez, Gonzalo Jiménez de Quesada y Gustavo Rojas Pinilla; la ubicación de Uribe Turbay será al lado del dirigente conservador Gilberto Alzate Avendaño.

Miguel Uribe Turbay será enterrado
Miguel Uribe Turbay será enterrado en el mismo corredor que el político liberal - crédito Colprensa

Debido a que se han comparado los crímenes en varios aspectos, es curioso que Miguel Uribe Turbay será enterrado en el mismo corredor que Luis Carlos Galán, candidato presidencial asesinado en 1989.

Galán y Uribe Turbay no son los únicos candidatos presidenciales asesinados cuyos restos reposan en el Cementerio Central, puesto que en este lugar también se encuentran los restos de Carlos Pizarro y Bernardo Jaramillo Ossa.

En estos dos casos, también se registró un crimen perpetrado por un menor de edad. Jaramillo fue ultimado por un menor con una ametralladora el 22 de marzo de 1990, mientras que Pizarro fue asesinado por un adolescente el 17 de abril de ese mismo año.

La despedida de Uribe Turbay será una ceremonia familiar

La ceremonia fue organizada por
La ceremonia fue organizada por la hermana del senador Uribe Turbay - crédito Alcaldía de Bogotá

Debido a las condiciones del cementerio y la dificultad de tener un dispositivo de seguridad que garantice un desarrollo sin peligro para los familiares y allegados del senador, solo se permitirá el ingreso del círculo más cercano del político bogotano.

A las 9:00 a. m. se llevará a cabo el último homenaje a Uribe Turbay en el Capitolio Nacional, después el cuerpo será trasladado a la Catedral Primada de Colombia para la ceremonia religiosa; por último, la caravana fúnebre llegará al cementerio sobre las 12:00 p. m.

Desde la Secretaría de Movilidad de Bogotá informaron que el horario planificado está sujeto a cambios ante posibles aglomeraciones.

En diálogo con W Radio, María Carolina Hoyos indicó que en ningún momento pensó en que sería la encargada de organizar el funeral de su hermano.

Nunca imaginé hablar de la despedida de mi hermano Miguel, me duele enormemente, pensé que el final de este atentado iba a ser distinto, lo había visualizado salir de la clínica de la mano de su hijo Alejandro, de María Claudia y de sus niñas”.

De la misma forma, indicó que, entendiendo que el hijo menor de Uribe Turbay pasa por lo mismo que el senador en su infancia, es obligación de la familia no dejar solo al menor Alejandro, de cuatro años.

“Alejandro tiene a la mejor mamá, a las mejores hermanas, al mejor abuelo. Vamos a sacar las fuerzas para sacarlo adelante, él no va a estar solo, así como nunca estuvo solo Miguel. Lo más importante es tomarse de la mano, como en el buceo, los buzos nunca bajamos a las profundidades del mar solos”.

