Con buzos, sigue la búsqueda de niña desaparecida en Cajicá: madre de Valeria Afanador reveló que su rastro se perdió cuando estaba jugando

La desaparición de la menor de la niña de 10 años, desde la mañana del martes 12 de agosto, mantiene a las autoridades en intensa búsqueda para dar con su paradero - crédito Bomberos Cundinamarca

La desaparición de la niña Valeria Afanador la mañana del 12 de agosto en la vereda Río Frío, sector Bebedero, municipio de Cajicá (Cundinamarca), mantiene en vilo a la comunidad y ha movilizado a múltiples organismos de emergencia.

La menor, de 10 años de edad, diagnosticada con síndrome de Down, abandonó el Gimnasio Campestre Los Laureles y fue vista por última vez adentrándose en una zona boscosa cercana al colegio. Instantes después, se perdió todo rastro de su paradero.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Desde las 10:30 a. m., hora en que se reportó la desaparición, los Bomberos del Municipio pusieron en marcha los protocolos urgentes, con el apoyo de unidades de otros cuatro municipios. A pesar de más de doce horas de rastreo, los esfuerzos no lograron ubicar a la estudiante.

La institución educativa detalló que, sobre las 10 a. m., cámaras de seguridad registraron a la menor “ingresó a la zona de arbustos cercana a la reja que colinda con el sector del río Frío”. Tras ese momento, ya no hay imágenes que indiquen su retorno a las instalaciones. Esto dio pie al protocolo interno de búsqueda por parte del colegio y el aviso inmediato a las autoridades competentes.

Valeria Afanador Cárdenas, niña de 10 años con síndrome de Down cuyo paradero se desconoce desde la mañana del martes 12 de agosto en Cajicá, Cundinamarca. - crédito X

La familia de Valeria expresó la percepción de seguridad que sentían respecto al colegio, aunque lamentó la presencia de un hueco en una de las cercas. Una tía compartió al diario El Tiempo su inquietud: “Mi hermana estaba muy contenta por el colegio, la falla es que había un hueco y no sé si no se habían dado cuenta de eso”.

De igual manera, la madre de la niña de 10 años indicó en entrevista con El Ojo de la Noche que la menor fue captada por última vez en las cámaras jugando con un balón antes de desaparecer. “La cámara da indicios que está hacia el lado de las matas, pero después ya no se ve nada más”, relató la mujer, quien detalló que la búsqueda se ha extendido al río, fincas colindantes y veredas cercanas.

Por su parte, la consultora educativa del colegio en Cajicá, Andrea Medina, manifestó el impacto de este episodio. Ante W Radio, declaró: “A ella le gusta esconderse, es una niña con síndrome de Down. Es la primera vez que pasa esto en el colegio en 24 años”.

Medina confirmó que el plantel ha facilitado todas las grabaciones y colabora activamente con las autoridades. “Nosotros tenemos cámaras de seguridad que hemos dispuesto a todas las autoridades. Nosotros no sabemos cómo una niña desaparece desde las 11:00 de la mañana y por eso estamos trabajando de la mano de todas las autoridades. Las cámaras en ningún momento registran su salida en ningún momento”, aseguró.

En Cajicá, se mantiene la búsqueda de Valeria Afanador, una niña entre los 10 años, con condición de Síndrome de Down - crédito Bomberos Cundinamarca

La dirección de la escuela informó que el acompañamiento a la familia incluye apoyo psicológico, mientras se mantiene el compromiso de trabajar junto a las autoridades hasta dar con la menor.

Medina, en sus declaraciones al medio radial, puntualizó: “Le estamos dando el apoyo psicológico a los papás porque nunca nos ha pasado una situación como esta. Estamos unidos trabajando para encontrar a la menor”.

Finalmente, resaltó los protocolos y medidas de seguridad existentes, como cercas superiores a 8 metros de altura y un sistema de videovigilancia, pero reconoció los límites de cualquier medida: “Para que un niño le pase algo puede estar en una butaca en su casa y sentarse y caerse y romper su cabeza. Nosotros en el colegio tenemos una cerca de más de 8 metros de altura, tenemos una cerca viva, tenemos cámaras”.

Búsqueda de Valeria Afanador, niña de 10 años desaparecida en el municipio de Cundinamarca - crédito Bomberos Cundinamarca

Búsqueda de Valeria Afanador

La implicación de instituciones clave, autoridades locales y voluntarios ha marcado un precedente en la movilización para la localización de una persona desaparecida en Cundinamarca, especialmente por la alarmante aparición de intentos de extorsión a la familia de la niña de 10 años.

De acuerdo con la información proporcionada por el Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el despliegue de recursos para hallar a la menor desaparecida incluye la utilización de drones, brigadistas y la participación de caninos especializados.

El capitán Álvaro Farfán especificó que “más de 100 hombres y mujeres estuvieron participando de la primera jornada” de búsqueda, con la cooperación de los cuerpos de bomberos de Zipaquirá, Tabio y Cajicá.

Sigue la búsqueda de la niña de 10 años desaparecida en zona rural de Cajicá. La menor habría salido del colegio sin compañía - crédito Icbf

La labor no ha quedado solo en manos de los organismos de socorro tradicionales. Entidades como la Defensa Civil, la Cruz Roja y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) se han sumado a las tareas, mientras que padres de estudiantes del colegio y habitantes del municipio han mostrado colaboración activa.

El gobernador Jorge Rey anunció durante la madrugada del 13 de agosto que la búsqueda se reanudó con intensidad en las primeras horas del día. Solicitó a los ciudadanos comunicarse con la línea 123 de la Policía Nacional ante cualquier dato que pueda ser útil, asegurando: “Con la presencia y coordinación de Bomberos Cundinamarca, estamos apoyando las labores para dar con su paradero”.

Rey también destacó la disposición institucional para brindar acompañamiento a la familia afectada.