Así se despidió María Claudia Tarazona de Miguel Uribe Turbay durante sus honras fúnebres: “Eres el amor de mi vida”

El senador y precandidato presidencial murió luego de una larga lucha por sobrevivir tras el atentado del 7 de junio, un asesinato que ha generado conmoción en la política y la sociedad colombiana

Frank Saavedra

Por Frank Saavedra

Palabras de María Claudia Tarazona en exequias de Miguel Uribe Turbay - crédito Canal del Congreso

En un acto marcado por la conmoción nacional, familiares, amigos, colegas del Congreso y representantes de distintos sectores políticos de Colombia asistieron a las exequias de Miguel Uribe Turbay en Bogotá, donde se rindió tributo al senador y precandidato presidencial tras su fallecimiento, consecuencia directa del atentado perpetrado el 7 de junio de 2025.

El país seguía en vilo desde que Uribe Turbay fue internado en la Fundación Santa Fe de Bogotá, centro médico que se convirtió en escenario de una intensa batalla por su vida durante más de dos meses.

El legislador no logró superar las graves heridas sufridas y falleció este 11 de agosto, confirmando una de las noticias políticas más impactantes del año.

Entre los momentos más emotivos de la ceremonia, María Clara Tarazona, esposa del dirigente y figura pública reconocida, expresó: “Desde el atentado, Miguel estuvo en cuidados intensivos dos meses, donde luchó por mantenerse con vida como solo él lo hubiera podido hacer, como un titán, como un guerrero”.

La declaración fue seguida de un sentido reconocimiento al equipo humano y médico que acompañó el proceso. “...sus médicos lucharon a su altura, lo dieron todo como los mejores médicos que son, pero también como los mejores seres humanos”.

Tarazona expresó públicamente su agradecimiento a los profesionales de la salud y a todas las personas que estuvieron pendientes de la salud del senador - crédito Canal del Congreso

Miguel fue retratado en múltiples declaraciones como un hombre de talentos diversos: músico, compositor, campeón de golf y ajedrez, matemático, humanista y estadista. La familia recordó que su memoria prodigiosa y su nobleza fueron determinantes a lo largo de su vida. Destacan, entre sus sueños, el deseo de que su hijo Alejandro y las hijas a quienes adoptó como propias, María, Emilia e Isabela, tuvieran una infancia diferente a la de él, marcada por la pérdida de su madre a los cuatro años a causa de la violencia.

La presencia de Miguel llenaba todos los espacios del hogar. Su entorno más íntimo lo identificó como fuente de luz, felicidad y enseñanza para su círculo familiar. El relato oficial describe: “Miguel nos hacía felices cantando, jugando fútbol con Alejandro en la sala, enseñándole todos sus talentos, llenándolo de besos, entregándonos todo su amor”. La relación con su hijo fue definida como una entrega absoluta, marcada por una conexión inquebrantable.

En el homenaje público, la familia de Miguel reconoció también el papel fundamental de su padre, Miguel Uribe Londoño, a quien consideró un referente de crianza y apoyo. A su madre, Delia, le pidió que la orientara y acompañara en la crianza de Alejandro, resaltando la gratitud por sus años de compañía y afecto.

El círculo familiar extendió su reconocimiento a familiares y amigos cercanos. “A toda la familia de Miguel, a su hermana amada María Carolina, sus sobrinos, sus tíos, sus primos. Miguel los amó sin medida y hacen parte de Alejandro y de mi vida. Estaremos juntos apoyándonos para soportar este infinito dolor”. El llamado a la red de apoyo se hizo también extensivo a los amigos que acompañaron a la familia durante los dos meses de hospitalización.

Uno de los ejes centrales del mensaje fue el llamado a rechazar cualquier manifestación de odio o venganza tras el crimen. Miguel, conocido por su generosidad y por tener “un corazón lleno de amor por su familia y por Colombia”, defendió valores como la seguridad y la justicia, aunque nunca desde la violencia, sino como fundamentos necesarios para consolidar la paz y la democracia. La familia subrayó: “La justicia en este momento es indispensable, para que se fortalezca la democracia y los seres humanos deben responder por sus actos. Esa es la manera como se crea un país justo”.

Organizaciones y políticos han destacado la huella ética de Miguel en la vida pública nacional. Su familia lo describió como una persona convocante, respetuosa de las diferencias, y enfocado en promover una política recta y de servicio. El Espectador documentó sus aportes en la promoción de una nueva generación de líderes honestos y comprometidos con la causa de la no violencia.

El fallecimiento de Miguel ocurre en medio de un contexto complejo de seguridad, con cifras recientes de víctimas de la violencia que afectan a familias a lo largo de Colombia. En el comunicado pronunciado ante el país, su entorno lamentó que, igual que a los cuatro años la violencia le robó a su madre, hoy el mismo ciclo golpea a su hijo. “Romper una familia, quitarle un padre a su hijo, a una esposa su esposo, a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande que jamás pueda existir. No puede volver a suceder”.

El legado de Miguel, según recogió El Tiempo, se centra en la “política decente”, la rectitud y el servicio sin interés propio. Su familia instó a que las instituciones y los jóvenes que él lideró mantengan como guía estos principios. “El propósito de Miguel para Colombia, un país sin violencia, por eso entregó su vida”.

En el mensaje final, el entorno de Miguel aseguró que su lucha y sacrificio deben trascender su vida, para inspirar a más colombianos a trabajar unidos por la esperanza y la fe en un país mejor. La familia advirtió que el asesinato “le duele a toda Colombia y a miles de personas en los distintos lugares del mundo”, reiterando el deseo de rechazar cualquier discurso de violencia o venganza. Aseguraron que llevarán adelante el proyecto de amor y formación que él soñó para Alejandro y las niñas.

“Amor de mi vida, mi gran amor, gracias por estos años de felicidad absoluta, por amarme de la manera más intensa y maravillosa que jamás hubiera podido siquiera imaginar. Gracias por tu sonrisa que ilumina mi alma, esa sonrisa que encantaba y lograba transformar todo”, expresaron, dejando constancia de la huella indeleble que deja en quienes lo conocieron.

El país enfrenta así, según han reportado medios como Semana y El Espectador, una jornada de duelo colectivo por la pérdida de una figura pública que defendió la vida, la justicia y la fe.

María Claudia Tarazona pidió que no hubiera venganzas ni odios como lo hubiera querido Miguel Uribe Turbay - crédito Canal del Congreso

