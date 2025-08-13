Colombia

Anuncian investigación contra funcionario de la SAE que insultó a delegado del Ministerio de Educación en una reunión en Cali

Amelia Pérez, directora de la Sociedad de Activos Especiales, enfatizó que la reunión abordaría la disolución de la Fundación Cepep, por los hallazgos presentados por la Contraloría

Jhon Bernal

Jhon Bernal

crédito SINTRAUNICOL/SAE
- crédito SINTRAUNICOL/SAE

Felipe Tascón, director territorial sur de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), interrumpió de forma abrupta una mesa técnica en la que participaban funcionarios del Ministerio de Educación, donde se estaba definiendo el futuro de la Fundación Cecep en Cali.

Tras el incómodo momento en el que el funcionario habría insultado al trabajador de la cartera, la directora de la SAE, Amelia Pérez, anunció una investigación formal contra Tascón, al considerar que fue un comportamiento inapropiado y que no representa los intereses de la entidad nacional.

“Si bien es cierto, hubo un comportamiento que no es apropiado por el miembro de la SAE que se había comisionado para ello (uno de los dos), respecto de esta persona se adelantarán las investigaciones y procesos disciplinarios y demás que haya lugar”, indicó Pérez.

Además, la directora lamentó que la reunión culminara con improperios entre los asistentes al encuentro, y aseguró que, antes del encuentro, había radicado una carta al Ministerio de Educación en la que se contemplaban las propuestas para la disolución de la fundación.

“Esta carta que se dejó en el Ministerio de Educación debía presentarse en la reunión que hoy se adelantaba en la ciudad de Cali. En el marco de esta reunión se presentaron denuncias por parte de los estudiantes y algunos miembros de trabajadores que se encontraban allí. Esto llevó a enfrentamientos muy álgidos y desgraciadamente a comunicados que no tenían por qué tenerse en cuenta durante la mesa para enfrentamientos”, complementó.

Por su parte, el ministro de Educación, Daniel Rojas, expresó su respaldo a Juan Carlos Bolívar, el funcionario del ministerio que fue insultado por Felipe Tascón.

“Juan Bolívar acompañó a Guillermo Asprilla, el funcionario más adelantado de la Bogotá Humana, en su justa lucha. Me ha acompañado en la SAE y ahora en el ministerio de educación. Tiene todo mi respaldo, admiración y abrazo compañero para resistir la embestida de quienes se oponen al cambio”, expresó el jefe de cartera en su cuenta de X.

SAE Ministerio de Educación Felipe Tascon Juan Carlos Bolívar Amelia Perez Daniel Rojas Fundación Cepep Cali

