El relato de “Manuelito”, el sobreviviente de la familia Castaño Gil: “Yo no quería ser rico”

"Manuelito" reveló detalles de la muerte de sus hermanos - crédito VerdadAbierta/@ToñoSánchez/YouTube

Hablar en Colombia de la familia Castaño Gil es recordar Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, fundadores de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo armado paramilitar que provocó la muerte de más de 90.000 muertes.

La historia de estos tres individuos fue llevada a la televisión nacional con una producción llamada Tres Caínes, que hacía alusión a la forma con la que se afirma que estos se traicionaron por el poder de las AUC.

Sin embargo, la familia Castaño Gil no solo estaba integrada por ellos tres, puesto que en total eran 14 hermanos, de los cuales solo sobreviven dos hombres y tres mujeres.

Uno de ellos es Manuel Castaño Gil, que era llamado por sus hermanos “Manuelito”, el tercero en nacer y uno de los pocos que no estuvo vinculado a los negocios ilícitos de su hermano mayor, Fidel Castaño.

"Manuelito" afirmó que no quiso participar de los negocios de sus hermanos - crédito @ToñoSánchez/YouTube

En diálogo con el periodista Antonio Sánchez, “Manuelito” recordó cómo se hizo millonario su hermano mayor, el secuestro y muerte de su padre, y el final trágico de su familia.

En primer lugar, afirmó que Fidel trabajo durante varios años distribuyendo piedras preciosas de minas, lo que le permitió amasar una fortuna.

“Me decía «Manuelito» venga trabaja conmigo. Era amigo de Víctor Carranza, llevaba las esmeraldas de Cundinamarca, no bastante, pero si iban llevando, surtía muchas joyerías de Europa, a los árabes, a todos esos, pero yo no quería ser rico".

Manuel Castaño recordó que su familia cambió por completo tras el secuestro y asesinato de su padre, “don Jesús”, al que la guerrilla asesinó después de cobrar una suma alta de dinero por su rescate.

“El día que yo consiga esa plata guerreo con ustedes”, fue el mensaje de Fidel Castaño a los líderes del grupo armado que lo llamaron para negociar un segundo pago del rescate.

Fidel fue el primer comandante de las AUC - crédito Verdad Abierta

Al hablar de la muerte de sus hermanos, afirmó que del asesinato de Fidel Castaño existen tres teorías, pero no puede confirmar ninguna de ellas.

“No se sabe quién, dicen que el negrito Saley, al que me tocó recibir, otros dicen que fue Carlos porque le tenía venganza por haberle matado a una muchacha; otros dicen que fue Pablo, alguna puede ser verídica”.

Sobre ese hecho, recordó que Carlos y Vicente intentaron ocultar la noticia, pero su madre los obligó a confesar que el mayor de los Castaño Gil estaba muerto.

“Mandaron a llamar a Carlos y Vicente, dijeron que no decir nada, ellos permanecieron callados, pero mi mamá sí les decía que eso no era así y que la intuición de madre no era así. Ahí les toco sacarlo y entregaron los restos”.

Manuel Castaño confirmó que su hermano Carlos quería entregarse a las autoridades - crédito Verdad Abierta

En segundo lugar, profundizó en la muerte de Carlos Castaño, admitiendo que es cierta la versión de que buscaba entregarse a las autoridades en Estados Unidos.

“Los médicos le decían que en Estados Unidos le podían ayudar. Se iba a ir para Estados Unidos y creo que iba a aventar a esa gente. Un día me preguntó qué hacía, y yo le dije que se saliera de eso, pero que fuera fiel y leal, que muriera en la raya sin ser voltea arepas. A él lo cogieron vivo, pero yo de eso no pregunté, para qué, le pueden decir verdad o mentira, entonces para qué pregunta uno eso”.

Por último, indicó que Vicente Castaño fue asesinado por sus hombres luego de que rechazo unirse a los diálogos de paz con el Estado.

“Un día me dijo, yo no me entregó en Ralito, porque si me entregó después no tengo donde hablar o que pedir yo. Yo veo que iba a quedar solo y tenía una finca en Montería, el portero que había se dejó comprar y lo mataron, ni restos ni nada, ni he preguntado”.

Debido a que el periodista le preguntó por la fortuna de sus hermanos, “Manuelito” indicó que la mayoría de propiedades han sido intervenidas por el Estado.

“Eso se perdió, yo le dije a la guerrilla que se cogieran una finca y me dejaran otra, que cuando quisieran novillos se los comieran, pero me decían que no podían confiar en un Castaño, yo soy fiel a mi palabra, pero no me dejaron”.