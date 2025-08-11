Colombia

Mercenarios colombianos habrían muerto tras ataque militar en Sudán contra paramilitares, según informó el Ejército de ese país

Según informó la institución en la mañana del lunes 11 de agosto, fueron dados de baja unos 250 paramilitares pertenecientes a las Fuerzas de Apoyo Rápido que se ocultaban en la ciudad de Al Fasher

Jhoan Pardo

Por Jhoan Pardo

Guardar
El Ejército de Sudán ataca
El Ejército de Sudán ataca un avión emiratí en el que supuestamente iban mercenarios colombianos - crédito

Entre los recientes combates en la ciudad de Al Fasher, el Ejército de Sudán denunció la presencia de mercenarios extranjeros, algunos procedentes de Colombia, en el asalto repelido este lunes 11 de agosto contra el último bastión gubernamental en la región occidental de Darfur.

Las Fuerzas Armadas afirmaron haber causado más de 254 bajas mortales entre los milicianos atacantes y haber destruido y capturado numerosos vehículos militares, en lo que describieron como un enfrentamiento decisivo para retener el control de la ciudad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según un comunicado difundido por las Fuerzas Armadas Sudanesas, el ataque fue ejecutado por los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) junto a grupos de mercenarios, al parecer colombianos, que lanzaron su ofensiva desde tres direcciones, empleando cerca de 543 vehículos de combate “preparados durante varias semanas” en el campamento de desplazados de Zamzam.

Hasta el momento, el número total de bajas enemigas ha superado los 254 muertos, 16 vehículos de combate fueron incendiados y 34 vehículos, incluyendo blindados, y dos tanques completamente equipados fueron capturados”, señaló la institución.

El campamento de Zamzam, uno de los más grandes de ese país, quedó bajo control de los paramilitares en abril de 2025 tras el desplazamiento forzado de su población civil.

Según la versión castrense, los rebeldes convirtieron el recinto en un cuartel militar tras expulsar a decenas de miles de residentes para instalar a sus fuerzas y aliados extranjeros.

Las FAR, señala el comunicado, lanzó la ofensiva con “intenso fuego de artillería”, liderada en primera línea por grupos armados vinculados a políticos locales como Hadi Edris y Al Taher Hayar.

El documento militar asegura que ambos son aliados de las Fuerzas de Apoyo Rápido, responsables de mantener sitiada la ciudad durante más de un año.

Las Fuerzas Conjuntas de Sudán, coalición de soldados regulares y grupos armados de Darfur opuestos a las FAR, celebraron el resultado del combate como una “victoria histórica”, pero alertaron sobre el respaldo exterior que, aseguran, reciben sus adversarios. Denunciaron que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) “patrocinan y abastecen con armas y equipo” a los paramilitares y sus mercenarios en Darfur.

La ciudad permanecerá inexpugnable y sus ciudadanos la defenderán hasta el último aliento”, concluyeron los militares en el comunicado.

El conflicto en Sudán estalló el 15 de abril de 2023, implicando a las Fuerzas Armadas y a las FAR en una lucha por el poder que ya ha causado la muerte de decenas de miles de personas.

Más de 13 millones de sudaneses se han visto forzados a abandonar sus hogares, mientras el país se sumerge en lo que Naciones Unidas califica como “la peor crisis humanitaria del planeta”.

Desde la pérdida de la capital, Jartum, en marzo, las FAR han incrementado sus operaciones en el oeste y sur, intensificando además el cerco sobre Al Fasher tras tomar el campamento de Zamzam, con la intención de arrebatar el último enclave regular en la región de Darfur.

Emiratos Árabes se refirió al avión con mercenarios colombianos derribado por Sudán

Sobre las acusaciones de la supuesta caída de una aeronave proveniente de Emiratos Árabes Unidos con mercenarios colombianos a bordo, desde el propio país asiático se negó rotundamente la versión difundida por las Fuerzas Armadas sudanesas.

Un funcionario emiratí declaró a la agencia AFP que “esas acusaciones infundadas (...) son completamente falsas, no se basan en ninguna prueba y se inscriben en la campaña de desinformación y distracción que lleva a cabo Sudán”, refutando así la información militar sobre el supuesto derribo, que habría dejado un saldo de 40 personas fallecidas de acuerdo a la versión sudanesa.

De acuerdo con fuentes militares recogidas por AFP, el avión presuntamente fue interceptado y destruido durante su aterrizaje en Nyala, luego de haber despegado desde una base aérea en la región del golfo Pérsico. La televisión estatal de Sudán describió este hecho como “un ataque de precisión”, situándolo dentro de la cruenta guerra entre el ejército regular, liderado por el general Abdel Fatah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), comandadas por Mohamed Daglo.

El impacto del conflicto y la posible muerte de colombianos mercenarios motivaron un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro, quien anunció medidas restrictivas frente al fenómeno del mercenarismo: “He solicitado mensaje de urgencia para el proyecto de ley que prohíbe el mercenarismo. Es también una trata de hombres convertidos en mercancías para matar”, expresó a través de la red social X.

Temas Relacionados

Colombianos SudánMercenarios colombianosColombianos en el exteriorGuerra SudánColombia-noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa confirmó la muerte del ‘Zarco Aldinever’ en Venezuela, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El ministro Pedro Sánchez aseguró que el ELN abatió en medio de una emboscada al disidente vinculado al asesinato del precandidato

Ministro de Defensa confirmó la

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

El comunicador falleció a sus 81 años en la ciudad de Barranquilla tras permanecer tres días hospitalizado en la Clínica General del Norte

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Sismo de magnitud 3.3 con epicentro en la Guajira

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Sismo de magnitud 3.3 con

Vicky Dávila responsabiliza a Gustavo Petro por la muerte de Miguel Uribe: “Usted sí ha perseguido a la oposición”

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje tras la muerte de Miguel Uribe, reportada este lunes 11 de agosto de 2025, pero la precandidata presidencial criticó el comunicado

Vicky Dávila responsabiliza a Gustavo

El concejal Andrés Barrios, quien estuvo al lado de Miguel Uribe el día del ataque sicarial, publicó sentido mensaje para el senador asesinado: “Disfruta abrazar a tu mamá en el cielo”

El cabildante escribió un sentido mensaje a través de sus redes sociales, donde agradeció los momentos compartidos durante años con al asesinado congresista

El concejal Andrés Barrios, quien
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Él es el padre de Miguel Uribe Turbay: el asesinado senador no tenía ningún parentesco con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Pichingo sacó lágrimas en ‘Masterchef Celebrity’ tras contar que creció en medio de la violencia: “No podíamos salir de casa”

Valentina Taguado recordó en “MasterChef Celebrity” su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

Alejandro Estrada confesó que no le ha sido fácil superar su relación con Dominica Duque: “Se extraña”

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta