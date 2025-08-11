Colombia

Por el asesinato de Miguel Uribe el ministro de Defensa recordó recompensa para quienes den información de los autores del asesinato de Miguel Uribe

El ministro de Defensa anunció incentivos económicos para quienes aporten datos que permitan identificar a los responsables intelectuales del ataque que terminó con la vida del senador y precandidato presidencial

Nelson Álvarez

Por Nelson Álvarez

Pedro Sánchez detalló en entrevista
Pedro Sánchez detalló en entrevista radial nuevas estrategias de seguridad y la entrega de recompensas para esclarecer el crimen del senador asesinado

Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial para 2026, murió el lunes 11 de agosto de 2025, tras más de dos meses en estado crítico tras el ataque armado que sufrió el 7 de junio en Bogotá.

Frente a su asesinato, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, participó en una entrevista en W Radio en la que abordó la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. Durante la conversación, expuso las acciones previstas en materia de seguridad de cara a las elecciones de 2026.

Además comentó que se ofrecerá una recompensa por información de los autores intelectuales del atentado en contra del fallecido congresista.

Y es que, frente a lo sucedido, el ministro de Defensa señaló en la entrevista con W Radio que sigue vigente una recompensa de 3.000 millones de pesos para quienes entreguen información que conduzca a la captura de los involucrados en el atentado contra el senador Miguel Uribe.

Por otro lado, en otra entrevista concedida a La FM, el ministro Sánchez declaró con respecto a las acciones que se vienen para proteger a candidatos presidenciales tras el asesinato de Miguel Uribe que: “La protección de la vida corresponde de manera exclusiva al Ministerio de Defensa, sin vinculación a intereses partidistas”.

Agregó que resulta necesario disminuir la polarización y el clima de odio, e incluyó en su planteamiento la violencia digital en redes sociales, al considerar que esta contribuye a un entorno hostil. “La democracia se puede adelantar en una nación madura haciéndolo con todo respeto”, afirmó.

En materia de prevención, Sánchez explicó que las labores de inteligencia y de investigación se despliegan al máximo a través de un centro integrado de información electoral, con el objetivo de brindar protección a los aspirantes. “Recibimos información permanente para garantizar el 100 por 100 de las elecciones”, subrayó el ministro. Añadió que se toman medidas firmes para contrarrestar de manera anticipada cualquier amenaza.

El ministro informó en dicho espacio que en regiones como el Valle y Cauca, la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección han reforzado la seguridad e impedido ataques contra dirigentes políticos. Sobre el caso de Miguel Uribe, precisó que seis personas fueron identificadas y detenidas, aunque las autoridades mantienen la indagación en curso.

