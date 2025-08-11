Colombia

ONU solicitó la liberación inmediata de la activista colombo-venezolana Martha Lía Grajales, desaparecida por el régimen de Maduro

Su desaparición en Caracas ha generado una campaña internacional de solidaridad: activistas, defensores de derechos humanos e intelectuales de 25 países suscribieron una petición para exigir su liberación inmediata

Juan Romero

Por Juan Romero

Guardar
Grajales, directora de la ONG
Grajales, directora de la ONG SurGentes, participó el pasado 5 de agosto en una vigilia realizada frente al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela - crédito Europa Press

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado este lunes 11 de agosto para que la activista colombo-venezolana Martha Lía Grajales sea puesta en libertad de forma inmediata.

La defensora de derechos humanos permanece en paradero desconocido desde el viernes 8 de agosto, cuando fue detenida en Caracas por presuntos funcionarios sin identificación, según denunciaron varias organizaciones.

Grajales, directora de la ONG SurGentes, participó el pasado 5 de agosto en una vigilia realizada frente al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela.

En esa jornada, unas sesenta madres exigían la revisión de los procesos judiciales contra sus hijos, acusados de terrorismo tras los acontecimientos electorales de julio de 2024.

La Izquierda Diario informó que durante la manifestación, las mujeres y quienes las acompañaban fueron agredidos por un grupo de civiles que llegaron en motocicletas, portaban armas y objetos contundentes, y sustrajeron pertenencias como teléfonos móviles y documentos de identidad.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

De acuerdo con SurGentes, aquel día la concentración fue interrumpida por un grupo parapolicial integrado por alrededor de setenta personas, señaladas como afines al gobierno.

Días después, el 8 de agosto, Grajales fue interceptada por individuos que se movilizaban en una camioneta gris sin placas, quienes la introdujeron por la fuerza en el vehículo.

La detención de Grajales se
La detención de Grajales se produjo en un contexto de elevada tensión política en Venezuela tras la reelección del presidente Nicolás Maduro - crédito EFE

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU subrayó que su familia y su representante legal deben ser informados sobre su ubicación y situación, e insistió en que se le garanticen todos sus derechos.

La detención de Grajales se produjo en un contexto de elevada tensión política en Venezuela tras la reelección del presidente Nicolás Maduro, proceso calificado como fraudulento por sectores opositores.

Las protestas posteriores han dejado, según cifras oficiales, 28 personas fallecidas, alrededor de doscientas heridas y más de 2.400 detenidas.

De estos últimos, cerca de dos mil han sido liberados, mientras que varios enfrentan cargos de “incitación al odio” y “terrorismo”, delitos que conllevan penas de entre 10 y 30 años de prisión.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas no han emitido declaraciones públicas sobre el caso de Grajales. Entre tanto, su desaparición ha generado una campaña internacional de solidaridad: activistas, defensores de derechos humanos, intelectuales y ciudadanos de más de 25 países han suscrito una petición para exigir su liberación inmediata.

El CLIPP afirmó que el
El CLIPP afirmó que el ataque ocurrió a pesar de la presencia de cámaras de seguridad en las instalaciones del TSJ, cuya directiva no ha emitido ningún pronunciamiento - crédito EFE

La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció una “escalada represiva” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela tras un ataque a familiares de presos políticos durante una vigilia pacífica en las inmediaciones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas, según un comunicado publicado este sábado. El hecho, reconocido por la Defensoría del Pueblo, involucró a un grupo de madres, niños, activistas y defensores que participaban en la protesta para exigir justicia y la liberación de los detenidos por motivos políticos.

La organización no gubernamental Comité
La organización no gubernamental Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) denunció una “escalada represiva” del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela - crédito EFE

De acuerdo con el CLIPP, el martes pasado “fuerzas policiales se retiraron” de los alrededores del TSJ, lo que permitió que “colectivos paramilitares afectos al oficialismo agredieran brutalmente a madres, niños, activistas y defensores” presentes en la vigilia. En su comunicado publicado en la red social X, la organización relató que los manifestantes “fueron reprimidos a golpes, con disparos y bajo insultos de ‘fascistas’ y ‘traidoras de la patria’”, mientras ejercían su derecho a la protesta pacífica.

El CLIPP afirmó que el ataque ocurrió a pesar de la presencia de cámaras de seguridad en las instalaciones del TSJ, cuya directiva no ha emitido ningún pronunciamiento respecto al incidente ni ha “identificado ni procesado” a los responsables de la agresión. La ONG también criticó la falta de postura del Ministerio Público (MP, Fiscalía), lamentando “la ausencia de condena a esta escalada represiva contra víctimas de violaciones de derechos humanos”.

Temas Relacionados

Martha Lía GrajalesONUAlto Comisionado de las Naciones UnidasONG SurGentesColombia-Noticias

Más Noticias

Ministro de Defensa confirmó la muerte del ‘Zarco Aldinever’ en Venezuela, implicado en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

El ministro Pedro Sánchez aseguró que el ELN abatió en medio de una emboscada al disidente vinculado al asesinato del precandidato

Ministro de Defensa confirmó la

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

El comunicador falleció a sus 81 años en la ciudad de Barranquilla tras permanecer tres días hospitalizado en la Clínica General del Norte

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Sismo de magnitud 3.3 con epicentro en la Guajira

Colombia es uno de los países susceptibles a una mayor actividad sísmica, por lo que es importante estar preparado ante cualquier evento de gran intensidad

Sismo de magnitud 3.3 con

Vicky Dávila responsabiliza a Gustavo Petro por la muerte de Miguel Uribe: “Usted sí ha perseguido a la oposición”

El presidente Gustavo Petro publicó un extenso mensaje tras la muerte de Miguel Uribe, reportada este lunes 11 de agosto de 2025, pero la precandidata presidencial criticó el comunicado

Vicky Dávila responsabiliza a Gustavo

El concejal Andrés Barrios, quien estuvo al lado de Miguel Uribe el día del ataque sicarial, publicó sentido mensaje para el senador asesinado: “Disfruta abrazar a tu mamá en el cielo”

El cabildante escribió un sentido mensaje a través de sus redes sociales, donde agradeció los momentos compartidos durante años con al asesinado congresista

El concejal Andrés Barrios, quien
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Atentado Miguel Uribe: cuándo se

Atentado Miguel Uribe: cuándo se conocerá la sentencia contra el sicario adolescente que disparó y su posible tiempo de condena

Personas tienen que recoger y llevar cadáveres en moto en una ‘trocha’ de Magdalena: “A la Policía le dio miedo”

Reportan ataque con explosivos contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: hay seis heridos

Cayó alias Alonso, señalado cabecilla del Clan del Golfo: sería responsable de homicidios y secuestros en Antioquia

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

ENTRETENIMIENTO

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa,

Falleció Édgar García ‘Flash’ Ochoa, el periodista que impulsó la carrera de Shakira cuando apenas era una niña

Él es el padre de Miguel Uribe Turbay: el fallecido senador no tiene ningún parentesco con el expresidente Álvaro Uribe Vélez

Pichingo sacó lágrimas en ‘Masterchef Celebrity’ tras contar que creció en medio de la violencia: “No podíamos salir de casa”

Valentina Taguado recordó en “MasterChef Celebrity” su vínculo con el hincha de Millonarios que pidió la eutanasia en 2024: “Nos casamos”

Alejandro Estrada confesó que no le ha sido fácil superar su relación con Dominica Duque: “Se extraña”

Deportes

Pese a ganar el título

Pese a ganar el título con Crystal Palace, Daniel Muñoz se mostró decepcionado por la situación del club en Europa: “Es triste, porque luchamos”

Envigado concretó la venta de otra de sus ‘joyas’: esta promesa deportiva irá al fútbol español cuando cumpla 18 años

Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Clásico bogotano daría reversazo y se jugaría en fecha estipulada inicialmente antes de tragedia del Movistar Arena

Supuesto interés del City Group para comprar a Millonarios: Gustavo Serpa habló sobre los rumores y fue contundente en su respuesta