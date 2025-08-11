Murió Miguel Uribe Turbay: esta será la persona que ocupará su curul en el Senado

Miguel Uribe Turbay falleció el lunes 11 de agosto de 2025 - crédito Centro Democrático

En la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, se confirmó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, que permaneció por más de dos meses en la Fundación Santa Fe de Bogotá, tras haber sufrido un ataque sicarial en un acto público en el occidente de Bogotá.

El atentado se registró el sábado 7 de junio, cuando se encontraba en un acto político por la localidad de Fontibón, en la que un joven de 14 años, que se encontraba entre la multitud, sacó un arma de fuego (referencia Glock 9 mm) y, sin mediar palabra, disparó contra el político colombiano en tres ocasiones -dos en la cabeza y uno en su pierna izquierda- por lo que fue remitido al centro médico mencionado.

Tras la lamentable noticia, se ha interrogado sobre el futuro de la curul que ostentaba el parlamentario de oposición.

Según lo estipulado en el artículo 274 de la ley 5 de 1992 (Reglamento del Congreso), al ser la muerte una de las opciones de vacancia, este sería reemplazado por el siguiente en la lista de elegidos en las elecciones parlamentarias de 2022.

“Se presenta la falta absoluta del Congresista en los siguientes eventos: su muerte; la renuncia aceptada; la pérdida de la investidura en los casos del artículo 179 constitucional o cuando se pierde alguno de los requisitos generales de elegibilidad; la incapacidad física permanente declarada por la respectiva Cámara; la revocatoria del mandato, y la declaración de nulidad de la elección”, se lee en la normativa.

Además, la ley mencionada establece que “la falta absoluta de un Congresista con excepción de la declaración de nulidad de la elección, a lo cual se atenderá la decisión judicial, autoriza al Presidente de la respectiva Cámara para llamar al siguiente candidato no elegido en la misma lista del ausente, según el orden de inscripción, y ocupar su lugar.

En este evento el reemplazo deberá acreditar ante la Comisión de Acreditación Documental su condición de nuevo Congresista, según certificación que al efecto expida la competente autoridad de la organización nacional electoral (art. 278)“.

El partido Centro Democrático cuenta con 13 escaños en el Senado. Tras el fallecimiento de Uribe Turbay, la persona que entraría a ocupar su escaño en el Senado sería María Angélica Guerra López, que obtuvo 37.900 votos en las elecciones del Congreso en 2022.

En diálogo con Blu Radio, Gabriel Vallejo, director del Centro Democrático, aseveró que aunque el listado de elegidos señala a Guerra López, quien notifica el reemplazo oficial de la curul será el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Todavía no está confirmado, porque habrá que esperar la certificación del Consejo Nacional Electoral, pero en listados anteriores se nos decía que era la señora María Angélica Guerra”, manifestó al citado medio de comunicación.