Muerte de Miguel Uribe Turbay: este fue el sentido mensaje de su hermana María Carolina Hoyos, “con el corazón roto, pero aferrada a mi fe”

En la madrugada del lunes 11 de agosto se confirmó la muerte del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, luego de dos meses internado en la Fundación Santa Fe.
Una de las primeras reacciones fue la de su hermana, María Carolina Hoyos, quien expresó en sus redes sociales sus primeras palabras tras la lamentable noticia.
Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.
“Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, señaló.
Noticia en desarrollo...
Más Noticias
Miguel Uribe Turbay se convirtió en el octavo candidato presidencial asesinado en Colombia
La muerte de Miguel Uribe Turbay hizo que se recuerden los siete casos de la misma índole que se han registrado en el país
Otros crímenes de alias el Costeño, uno de los responsables del intento de magnicidio del senador Miguel Uribe
Uno de los testigos que tiene la Fiscalía en contra de este hombre confirmó que alias el Costeño o “Chipi” fue responsable del crimen de uno de sus amigos
Este fue el reporte de la Fundación Santa Fe tras la muerte de Miguel Uribe Turbay
El precandidato presidencial del Centro Democrático murió luego de ser víctima de un atentado en su contra el sábado 7 de junio
La faceta musical de Miguel Uribe Turbay: qué instrumentos tocaba y cuál era su género predilecto
El joven senador estudió música desde niño, y esa pasión siempre estuvo presente en su vida, incluso, durante la apretada agenda política
Así reportó la prensa internacional la muerte del senador Miguel Uribe Turbay tras dos meses hospitalizado
La muerte del congresista de 39 años fue confirmada por su esposa, María Claudia Tarazona, que estuvo atenta a la evolución en su estado de salud
MÁS NOTICIAS