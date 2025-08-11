Muerte de Miguel Uribe Turbay: este fue el sentido mensaje de su hermana María Carolina Hoyos, “con el corazón roto, pero aferrada a mi fe”

Hermana de Miguel Uribe pide un milagro por su recuperación - crédito redes sociales

En la madrugada del lunes 11 de agosto se confirmó la muerte del precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, luego de dos meses internado en la Fundación Santa Fe.

Una de las primeras reacciones fue la de su hermana, María Carolina Hoyos, quien expresó en sus redes sociales sus primeras palabras tras la lamentable noticia.

“Miguel Guerrero, esta fue la voluntad de Dios. No encuentro explicaciones, pero no me queda más que asumir este nuevo dolor con fe”, señaló.

Noticia en desarrollo...