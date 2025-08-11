Los mejores memes y reacciones en redes sociales tras el temblor de este domingo en Colombia

Los mejores memes tras el temblor de este domingo 10 de agosto en Colombia. - crédito X @ElMisterPeri

Un sismo de magnitud 4.9 sacudió el occidente colombiano este domingo, generando breves instantes de sobresalto en ciudades como Cali y el Eje Cafetero.

El episodio, registrado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) a las 7:16 p.m. del 10 de agosto de 2025, no solo movilizó a los organismos de socorro y activó los protocolos de emergencia, sino que, como suele ocurrir en estos casos, provocó una oleada de creatividad en redes sociales tan veloz como el propio evento sísmico.

Humor inmediato tras el temblor

Con la etiqueta #Temblor rápidamente ubicada entre las principales tendencias, los usuarios de X (antes Twitter), Facebook e Instagram recurrieron a los memes para canalizar el asombro y el nerviosismo. Las publicaciones incluyeron imágenes, videos y comentarios que se viralizaron en minutos.

Uno de los memes más compartidos presentaba a Homero Simpson saltando de su casa directo al bar de Moe, acompañado por la frase “Colombia llegando a X Twitter a verificar que sí acabo de temblar #Temblor”. Esta imagen plasmó la costumbre nacional de acudir a las redes sociales para confirmar si un temblor fue percibido por otros.

Otro usuario recurrió a un fotograma de Bob Esponja abriendo una caja donde aparece el logo de Twitter y el mensaje: “Todos en X viendo las tendencias sobre el temblor.” También se viralizó un video donde un hombre sostiene botellas de licor durante el temblor, junto a la frase “actos heroicos durante el terremoto de hoy” y el comentario: “Ante el temblor en Pereira, siempre hay prioridades.”

Entre los aportes virales, sobresalió la clásica frase “#temblor confirmo en Armenia”, acompañada por un gif donde Don Ramón, personaje del Chavo del 8, aparece moviéndose al ritmo frenético en el salón de clases. Esta imagen captó la impresión colectiva del Eje Cafetero y la rapidez con la que los internautas reportaron la percepción del temblor en sus respectivas ciudades.

“Si Don Ramón sintió el temblor, yo también confirmo en Armenia”, escribieron muchos usuarios, sumando el humor local al fenómeno nacional.

Las autoridades pidieron calma y monitorearon la situación

En paralelo a la avalancha de memes y reacciones, las autoridades cerraron filas para asegurar la tranquilidad en la región. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, utilizó su cuenta oficial en X para informar:

“Caleños, a las 7:16 p.m. se sintió un sismo en varios sectores de Cali. El epicentro fue en El Dovio, Valle. De inmediato, junto con @RiesgoCali y los organismos de socorro, iniciamos un barrido por la ciudad: no hay afectaciones ni situaciones de riesgo. Seguimos en monitoreo permanente.”

Gracias a la red de 339 estaciones sísmicas distribuidas en el país, el SGC proporcionó reportes inmediatos a los organismos locales de gestión del riesgo, permitiendo una evaluación rápida de posibles daños. Hasta el momento, no se registraron afectaciones graves ni personas heridas, aunque la alarma llevó a muchas familias a revisar la seguridad de sus viviendas y a mantenerse alertas ante posibles réplicas.

Datos del temblor: epicentro y repercusiones

Según el reporte oficial del SGC, el epicentro del temblor fue el municipio de El Dovio, en Valle del Cauca, a una profundidad de 131 kilómetros. A pesar de no tratarse de un sismo superficial, la vibración alcanzó para que habitantes de Cali, Armenia, Pereira, Manizales, Ibagué y numerosas localidades cafeteras abandonaran momentáneamente sus casas y oficinas por precaución.

En esa misma tarde, la entidad reportó un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 3.9, con epicentro en Uribe, Meta, a la 1:55 p.m.

El SGC recordó la importancia de reportar los movimientos sísmicos a través del formulario Sismo Sentido, habilitado en su página oficial (sismosentido.sgc.gov.co), para facilitar el monitoreo y la recopilación de datos ciudadanos.

Recomendaciones ante futuros temblores

Las autoridades municipales y los organismos de socorro reiteraron una serie de recomendaciones clave:

Mantener la calma y protegerse bajo superficies sólidas o junto a muros estructurales, lejos de objetos sueltos.

No usar ascensores durante el movimiento.

Verificar el estado de las edificaciones antes de volver a ingresar tras el sismo.

Tener un plan familiar de emergencia y un kit básico disponible.

Interrumpir los servicios de gas, agua y electricidad si existe alguna fuga o daño visible.

Usar el teléfono solo para reportar emergencias .

Seguir la información oficial y evitar difundir datos no confirmados.