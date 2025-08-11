Colombia

Andrea Petro sobre muerte de Miguel Uribe: “La violencia no puede ser el lenguaje de la política”

Verónica Alcocer y Andrea Petro se han pronunciado sobre el deceso del senador del Centro Democrático, que falleció cerca de dos meses después del atentado

Jhon Bernal

Por Jhon Bernal

- crédito @andrepetro91/X/Centro Democrático
- crédito @andrepetro91/X/Centro Democrático

En la madrugada del lunes 11 de agosto de 2025, la Fundación Santa Fe, de Bogotá, confirmó el fallecimiento del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, tras haber sufrido un ataque sicarial durante un evento público en el occidente de Bogotá.

Ante ello, varias personalidades del país han manifestado su mensaje de solidaridad con la familia, amigos, compañeros y simpatizantes del congresista de oposición.

Uno de ellos fue la empresaria Andrea Petro, hija del presidente Gustavo Petro, que por medio de su cuenta de X, insistió en que Colombia no puede retornar a la época de violencia.

“Lamento profundamente la muerte del senador Miguel Uribe Turbay. La violencia no puede ser el lenguaje de la política. Colombia no debe acostumbrarse a que una bala calle ideas”, indicó la empresaria en sus redes sociales.

De igual forma, Verónica Alcocer, primera dama de la nación, envió un mensaje de solidaridad con los familiares de Uribe Turbay.

“Con profunda tristeza lamento el fallecimiento del senador y precandidato Miguel Uribe Turbay. Hoy Colombia sufre una pérdida irreparable. Ninguna idea, lucha o diferencia justifica la violencia. Colombia no puede seguir perdiendo a sus hijos por pensar distinto”, comentó.

Además, la primera dama expresó: “Abrazo con el alma a su familia, a sus amigos y a quienes compartieron su camino. Que su partida nos lleve a reconciliarnos y a construir una nación donde el respeto por la vida y la diferencia sean el faro que nos guíe como nación. Solo el amor, el respeto y la empatía pueden sanarnos como país”.

