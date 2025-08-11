Colombia

Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes quedaron expuestos por los hijos de la actriz tras rumores de romance en “MasterChef Celebrity”: la pareja posó en familia

Tras salir de ‘Masterchef Celebrity’, el exfutbolista fue visto en un restaurante de Bogotá con su excompañera de competencia con la que se dice que podría estar iniciando un romance: esta vez, no estuvieron solos

Danny Barros

Por Danny Barros

Reencuentro entre Caterin Escobar y
Reencuentro entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes luego de que exjugador de la selección Colombia saliera de ‘Masterchef Celebrity 2025’ avivó rumores de romance - crédito @majorios01/Instagram

Luego de la comentada eliminación de Mario Alberto Yepes en Masterchef Celebrity Colombia 2025 por cuenta de la reacción que tuvo Caterin Escobar en contra de Michelle Rouillard, el exfutbolista y la actriz caleña siguen siendo tendencia tras nueva foto juntos.

En esta oportunidad, María José y Matías, hijos de la participante que sigue en la competencia culinaria, dejaron en evidencia que la pareja se reencontró luego del programa, y la imagen avivó los rumores de romance que habría nacido en la cocina.

Caterin Escobar y Mario Alberto
Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes disfrutaron junto a los hijos de la actriz una tarde de domingo en Bogotá - crédito @majorios01/Instagram y cortesía Canal RCN

La imagen publicada el 10 de agosto capturó un ambiente familiar entre Caterin Escobar, sus hijos y Mario Alberto Yepes, acentuando una cercanía evidente fuera de las cámaras y alimentando las especulaciones entre sus seguidores. Aparte de las miradas de complicidad entre la pareja, se evidencia la cercanía y aceptación de los hijos de la actriz con el exjudador de la selección Colombia.

En la fotografía, divulgada a través de Instagram tanto por la actriz como por su hija mayor, María José, se observaba a Yepes abrazando a Caterin y a su hijo menor; todos aparecían sonrientes, en actitud relajada, y un corazón rojo decoraba la escena. La instantánea rápidamente se volvió viral, desatando comentarios sobre la naturaleza de su relación.

Durante su paso por MasterChef Celebrity Colombia 2025, la interacción entre ambos se destacó por gestos de calidez y complicidad, tanto en pantalla como en redes sociales, donde intercambiaron emojis y frases afectuosas. Aunque nunca han confirmado públicamente la existencia de un romance, cualquier muestra de cercanía ha dado pie a comentarios y especulaciones por parte de sus seguidores, quienes analizan cada mensaje y cada imagen que comparten.

La química entre los dos quedó patente en el reality. Yepes, conocido por su disciplina y liderazgo, se ganó el cariño del público por su empatía y buen trato hacia sus compañeros. Caterin Escobar, por su parte, deslumbró a los jurados gracias a sus notables destrezas en la cocina, e incluso invitó al exfutbolista a colaborar en la elaboración de una torta tres leches con salsa de maracuyá, lo que permitió ver la confianza y colaboración que comparten.

La pareja emocionó a sus seguidores con sus más recientes publicaciones en las que se les ve compartiendo mucho - crédito Caterin Escobar Instagram

Pese a que actualmente ambos se encuentran solteros, han optado por mantener la reserva respecto a posibles vínculos sentimentales, priorizando un discurso de amistad y apoyo mutuo en sus publicaciones. Sin hacer declaraciones directas, la repercusión de sus encuentros fuera del set de grabación ha alimentado las teorías y muestras de apoyo en las redes sociales.

Esta fue la pulla que lanzó Caterin Escobar a Michelle Rouillard tras la eliminación de Mario Alberto Yepes en ‘Masterchef Celebrity 2025’

El sexto reto de eliminación de la décima temporada de la actual temporada del reality culinario dejó opiniones divididas entre los televidentes luego de la salida del exfutbolista Mario Alberto Yepes.

A la pareja conformada entre
A la pareja conformada entre Caterin Escobar y Mario Alberto Yepes se le ve cada vez más unida - crédito @noti_entretenimiento/Instagram

La competencia reunió a Valeria Aguilar, Caterin Escobar, Luisfer Hoyos, Mario Alberto Yepes, Michelle Rouillard, Raúl Ocampo y Patricia Grisales, quienes enfrentaron la tarea de preparar una tradicional changua, según lo solicitaron los jurados.

Durante la de liberación ,Raúl Ocampo, Mario Alberto Yepes y Michelle Rouillard quedaron entre los platos más cuestionados de la noche. Finalmente, la falta de sal en la changua de Yepes determinó su eliminación, un resultado que generó reacciones tanto dentro del programa como en redes sociales.

Tras la eliminación, Escobar dedicó un mensaje a Yepes en sus redes sociales: "Tú eres el mejor y tú sí hiciste changua", una frase que algunos interpretaron como una indirecta dirigida a Michelle Rouillard.

Tras la eliminación, Escobar dedicó un mensaje a Yepes en sus redes sociales: “Tú eres el mejor y tú sí hiciste changua”, una frase que algunos interpretaron como una indirecta dirigida a Michelle Rouillard.

La eliminación de Yepes reavivó el debate entre los fanáticos del programa sobre los criterios de los jueces y el desenlace de las próximas galas.

