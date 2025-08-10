Video: Andrés Llinás reaparece tras su operación y envía emotivo mensaje a los hinchas de Millonarios

El defensor salió exitosamente de la operación y compartió un mensaje en redes sociales, acompañado de una foto en la que se le ve en una camilla, vestido con una camiseta del Millonarios en homenaje a la estrella 16.

El defensor central de Millonarios, Andrés Llinás, compartió su primera imagen luego de la cirugía a la que fue sometido por la fractura en el pie izquierdo. La lesión se produjo durante el partido frente al Deportivo Cali, por la sexta jornada de la Liga BetPlay II-2025, y generó preocupación entre los hinchas embajadores y del fútbol colombiano por la gravedad del impacto.

En el minuto 71 del encuentro en El Campín, Llinás sufrió una fuerte torcedura tras un forcejeo con Fernando Mimbacas, delantero del Cali. El zaguero, que tenía la pierna en una posición vulnerable, recibió todo el peso en el pie, lo que ocasionó una fractura del cuello del pie izquierdo, concretamente en el hueso astrágalo. Este hueso, fundamental para la movilidad y soporte del tobillo, resultó comprometido sin afectar la tibia ni el peroné, algo que representa un escenario menos grave de lo temido inicialmente.

El club Millonarios F.C. emitió un comunicado confirmando la necesidad de intervención quirúrgica para estabilizar la fractura. Llinás fue operado con éxito el día de hoy, en una intervención que requirió la implantación de una pequeña platina para fijar el hueso. Los médicos destacaron la buena condición ósea del futbolista, lo que alimentó las esperanzas de una recuperación favorable.

El mensaje emotivo de Llinás y el respaldo de la hinchada

Horas después de la operación, el defensor de 28 años publicó una fotografía desde la clínica, vistiendo una camiseta en homenaje a la estrella 16 conquistada ante Atlético Nacional. En el mensaje, Llinás agradeció el respaldo recibido:

“Ya salimos de lo más duro, todavía me cuesta ver las imágenes de la lesión. Pero para cada caída hay una levantada con más impulso. Por unos meses, se va el jugador, pero queda el hincha. A todas las personas que me han escrito, me llevo cada mensaje en el corazón: hinchas de Millonarios y de otros equipos, amigos, compañeros de equipo y de profesión. Mil gracias y volveremos más fuertes”, expresó en sus redes sociales.

Mensaje en sus redes sociales del defensor central de Millonarios, Andrés Llinás. - crédito instagram @llinasandres

La publicación tuvo rápida respuesta de la afición y colegas del fútbol colombiano, quienes enviaron mensajes de aliento y pronta recuperación. El gesto de posar con la camiseta azul hizo eco entre los seguidores, un símbolo de que su compromiso con el club permanece intacto pese a la dificultad.

Contexto deportivo y repercusión de la lesión

La lesión de Llinás representa un golpe importante para Millonarios. El zaguero se había consolidado como titular y capitán tras las recientes salidas de Falcao García y Álvaro Montero, además de la prolongada ausencia de Mackalister Silva. Su rol en la defensa resultó clave en los últimos títulos y en la estabilidad del equipo dirigido por David González.

El partido ante Deportivo Cali terminó 3-3, pero el foco del encuentro estuvo en la grave lesión del defensor central. El club se ha visto afectado en el segundo semestre, ubicándose en la última posición de la tabla con solo un punto en cuatro encuentros.

El defensa Embajador salió mal librado en la disputa de un balón, torciéndose el pie izquierdo - crédito Win Sports

Proceso de recuperación y tiempos estimados

Los médicos prevén una recuperación de aproximadamente cuatro meses para Llinás. El hecho de que la fractura solo comprometió el astrágalo y no otros huesos de la pierna favorece la expectativa de un regreso durante el semestre.

El proceso de rehabilitación será determinante para definir su reaparición, aunque es probable que se pierda el resto del campeonato. Durante este período, el técnico González cuenta con alternativas como Sergio Mosquera y Álex Moreno Paz para suplir la ausencia del capitán.

Trayectoria y estadísticas de Llinás con Millonarios

Andrés Llinás debutó profesionalmente en 2015 bajo la dirección de Ricardo Lunari en la Copa Colombia. Su verdadero despegue llegó con Alberto Gamero, quien le otorgó continuidad a partir de 2018, tras un paso por Valledupar en la segunda división. Acumula 220 partidos oficiales con Millonarios, aportando 10 goles y cinco asistencias. Ha levantado tres títulos: Liga 2023-I, Copa Colombia 2022 y Superliga 2024.

Próximos compromisos de Millonarios

Luego del aplazamiento del clásico frente a Independiente Santa Fe por razones de seguridad en Bogotá, Millonarios volverá a la competencia el 17 de agosto ante Deportes Tolima en Ibagué. El plantel buscará recuperarse en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones mientras espera el regreso de su defensor y capitán.

Diferencias con otras lesiones y panorama médico

La fractura de Llinás difiere de la que sufrió recientemente el delantero Leonardo Castro, quien se rompió el peroné y también debió pasar por el quirófano. Castro ya realiza trabajos de campo y se estima su regreso para septiembre. En el caso del central, el cuidado estará centrado en asegurar la correcta recuperación del astrágalo, hueso clave para la movilidad y el soporte del pie.

Andrés Llinás fue intervenido quirúrgicamente de su pie derecho. - crédito Instagram @llinasandres

El impacto emocional y deportivo de la lesión es innegable, pero la reacción y el mensaje de Andrés Llinás muestran su determinación para superar el obstáculo y volver más fuerte, manteniendo vivo el vínculo con la afición y su lugar en la historia de Millonarios.