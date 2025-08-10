Van Dijk lamentó la salida de Luis Díaz del Liverpool tras la derrota ante Crystal Palace: esta fue la mención que hizo del “Guajiro”

Los dirigidos por el holandés Arne Slot, que habían invertido de forma considerable en el mercado de fichajes, presentaron un plantel renovado y competitivo, con refuerzos en todas las líneas - crédito @livescore/@LFC/X

Liverpool comenzó de manera oficial la temporada 2025-26 con un sorpresivo traspié: cayó en la Community Shield ante el Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma, que sumaron su segundo título con el equipo tras la consecución de la FA Cup ante el Manchester City en mayo de 2025.

El equipo conocido como “The Glaziers” (Los Vidrieros) consiguió el título al igualar 2-2 ante club de Anfield en el tiempo regular y superarlo en la tanda de penales (3-2) en el mítico estadio de Wembley, pese a que ninguno de los futbolistas colombianos participó en la definición desde los once metros.

Los dirigidos por el holandés Arne Slot, que habían invertido de forma considerable en el mercado de fichajes, presentaron un plantel renovado y competitivo, con refuerzos en todas las líneas. Cuatro de las nuevas incorporaciones debutaron en ese partido, y dos de ellas lograron anotar, pero el esfuerzo no bastó para asegurar el primer trofeo de la campaña 2025-2026.

Liverpool comenzó de manera oficial la temporada 2025-26 con un sorpresivo traspié: cayó en la Community Shield ante el Crystal Palace de los colombianos Daniel Muñoz y Jefferson Lerma - crédito Toby Melville/Reuters

La derrota, lejos de ser un simple accidente, expuso la necesidad de ajustar el equilibrio del plantel, especialmente tras la partida de atacantes determinantes: así lo dejó claro el defensor central Virgil van Dijk, el capitán del Liverpool, que habló tras la derrota: “Recientemente perdimos a Darwin (Núñez), que se fue a Arabia Saudita, y también a Luis Díaz, que ahora está en Bayern Múnich. Creo que siempre hay lugar para un atacante más para poder fortalecernos. Vamos a ver lo que trae esta ventana de transferencias y así balancear el equipo”, dijo el futbolista neerlandés para TalkSPORT.

La directiva de Liverpool ya había concretado la llegada de Hugo Ekitike y Florian Wirtz, dos futbolistas de perfil ofensivo que buscan aportar dinamismo, creatividad y gol en el club. No obstante, la ambición del club no se detiene ahí: el interés en Alexander Isak, uno de los delanteros centro más destacados de la temporada anterior, sugiere que la dirigencia evalúa realizar una inversión significativa para reforzar la delantera y, en palabras de Van Dijk, compensar la pérdida de Luis Díaz y Darwin Núñez.

El defensor del Liverpool Virgil van Dijk dejó la puerta abierta a nuevas incorporaciones en zona ofensiva, sobre todo tras las ventas de Lucho Díaz y de Darwin Núñez -Reuters/Matthew Childs

La expectativa de Van Dijk respecto a la llegada de otro atacante refleja una visión compartida dentro del vestuario: la necesidad de fortalecer la ofensiva para mantener la competitividad en una temporada que se anticipa exigente.

Derrota del Liverpool ante Crystal Palace en la Community Shield

Los dirigidos por Oliver Glasner superaron al Liverpool en la Community Shield, el partido anual que marca el inicio de la temporada del fútbol inglés y que enfrenta el campeón de la Premier League contra el campeón de la FA Cup.

El equipo de Anfield comenzó el partido de manera fulgurante y se adelantó en el marcador al minuto 3’ gracias a dos de sus fichajes estelares: el alemán Florian Wirtz combinó con el francés Hugo Ekitike, que tras un control orientado y girándose cambió el ritmo en el borde del área y sacó un disparo ceñido al palo derecho del arquero Dean Henderson.

Sin embargo, la reacción del Crystal Palace llegaría muy pronto: al minuto 16′, el senegalés Ismaila Sarr caería en el área tras una falta de Van Dijk, la cual transformó en gol el francés Jean-Philippe Mateta desde los once metros, superando al arquero Alisson Becker.

La alegría del los “Glazers” tampoco duraría mucho tiempo: el lateral holandés Jeremie Frimpong, otro de los fichajes del Liverpool, se hizo presente en el marcador al minuto 21′ tras un intento de centro que terminó yendo al arco, el cual venció la resistencia de Henderson que pese a su esfuerzo no pudo descolgar el balón que lo superó por arriba.

Los dirigidos por Oliver Glasner superaron al Liverpool en la Community Shield, el partido anual que marca el inicio de la temporada del fútbol inglés y que enfrenta el campeón de la Premier League contra el campeón de la FA Cup - crédito Matthew Childs/Reuters

El 2-2 final llegó hasta el minuto 77’: el centrocampista inglés Adam Wharton puso un balón englobado al espacio al cual corrió Sarr, y que solo ante Alisson lo supero con un disparo que pegó en el vertical izquierdo antes de colarse entre las redes.

La definición por penales estuvo protagonizada por fallos de grandes figuras: por el lado del Liverpool erraron el delantero egipcio Mohamed Salah y el mediocampista argentino Alexis Mac Allister, además de Harvey Elliott; mientras que en el Crystal Palace falló su cobro Eberechi Eze, el futbolista insignia del club, y el croata Borna Sosa.

El Crystal Palace convirtió en la tanda en tres ocasiones gracias a Mateta, Sarr y el joven Justin Devenny, que sentenció la tanda, superando así los dos cobros que lograron Cody Gakpo y Dominik Szoboszlai para los de Anfield Road.