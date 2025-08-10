Sofía Vergara reveló su ingrediente secreto para mantener una piel hidratada y brillante: “Me envuelvo en plástico y a dormir”

El aceite de coco es el ingrediente secreto de Sofía Vergara para verse siempre joven - crédito Europa Press

Sofía Vergara se ha caracterizado por ser una mujer que habla con total naturalidad sobre los productos de belleza que utiliza para verse siempre con una apariencia jovial a sus 53 años. Asimismo, la barranquillera también se refiere al tema tabú de las cirugías plásticas, practica a la que al parecer todavía no recurre para conservar su figura.

Durante una entrevista con el presentador Jimmy Kimmel, la actriz que dio vida a Griselda se refirió una vez más a los trucos que tiene bajo la manga para que su piel se vea lozana, tersa y sin pronunciadas arrugas.

De acuerdo con Vergara, se trata de un ingrediente natural que no tiene ningún tipo de conservante como químicos para su producción.

Se trata del aceite de coco, que aplica en diferentes zonas de su cuerpo y se convierte en el elemento perfecto para mantenerse siempre joven:

“Me embadurno en aceite de coco, me enrollo en plástico y me voy a dormir, por la mañana me levanto supersuave [...] Ahora que ya estoy más viejita, sí me toca cuidarme más. Antes hacía gimnasia cuando podía y comía lo que quería, ya me toca concienciarme”, relató Sofía Vergara en la entrevista televisiva.

Esta confesión, que sorprendió al presentador estadounidense Jimmy Kimmel, revela no solo una rutina de belleza poco convencional, sino también la actitud franca con la que la colombiana enfrenta el paso del tiempo y la presión que hay sobre ella con el paso del tiempo.

En la conversación, la barranquillera explicó que el aceite de coco ocupa un lugar central en su día a día, pues es un hidratante natural.

“El aceite de coco es como un hidratante natural, así que no tiene químicos y eso es buenísimo”, afirmó la actriz, destacando la importancia de evitar productos con compuestos artificiales.

Según su testimonio, este producto le permite lograr una hidratación profunda en cualquier parte del cuerpo: “Te lo puedes poner en el pelo, en la cara, en las pestañas, entre los dedos de los pies, ¡en todas partes!”, detalló.

Finalmente, la sinceridad de Sofía Vergara para abordar este tema llega al punto de decir que cuenta con la fortuna de ser fotogénica, pues se ha dado cuenta de que con el paso de los años, mantiene una figura estilizada y una piel luminosa, atributos que han sido objeto de admiración y especulación entre sus seguidores.

“Yo creo que he tenido suerte, porque soy superfotogénica, nada más. No tengo ningún secreto, ya los años me acompañan”, reconoció con humor.

El importante rol de Sofía Vergara en ‘Project Runway’

La colombiana sorprendió con una publicación en sus redes sociales, al confirmar que formará parte de la nueva temporada de Project Runway, en el que estará junto a su compañera de America’s Got Talent, Heidi Klum.

Este reality de televisión se enfoca en el talento de los participantes en el diseño de modas. Al igual que en versiones anteriores, el formato presenta a varios diseñadores compitiendo a lo largo de diferentes desafíos, en los que deben crear vestuarios originales bajo condiciones específicas y con limitaciones de tiempo.

En una grabación publicada poco después, se explica que Sofía Vergara se encargará de modelar el vestido que ella misma considere como el ganador, lo que anticiparía un reto de altos vuelos en el formato.

Así las cosas, la tarea es ardua para los diseñadores que tendrán que crear sus diseños enfocados en el cuerpo de la despampanante actriz colombiana y que debe quedar a la perfección teniendo en cuenta sus medidas y los accidentes que ya sufrió con elegantes atuendos como la rotura de una cremallera.