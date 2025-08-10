Colombia

Reunión clave en Medellín: Federico Gutiérrez y Estados Unidos pactan más cooperación, mientras Petro choca con Washington por Maduro

El alcalde de Medellín resaltó la importancia de la cooperación internacional durante un encuentro clave con el diplomático estadounidense

Daniella Mazo González

Por Daniella Mazo González

Guardar
El alcalde de Medellín, Federico
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió con el embajador de Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral - crédito @FicoGutierrez/X

La agenda diplomática de Medellín tuvo el sábado 9 de agosto un capítulo clave. El alcalde Federico Gutiérrez se reunió con Jhon MacNamara, embajador de Estados Unidos en Colombia, para abordar una serie de asuntos que, según el mandatario local, trascienden lo regional y tocan intereses estratégicos para ambos países.

El encuentro, revelado por Gutiérrez en su cuenta de X, estuvo marcado por una coincidencia central, la relación entre Colombia y Estados Unidos debe mantenerse “de manera colaborativa y de amistad”. Para el alcalde, el papel del país norteamericano seguirá siendo fundamental. “Estados Unidos deberá seguir siendo un gran aliado de Colombia”, aseguró.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La lucha contra las organizaciones
La lucha contra las organizaciones criminales y la defensa de la democracia fueron temas centrales en el encuentro diplomático - crédito @FicoGutierrez/X

Uno de los ejes de la conversación giró en torno a la lucha contra las organizaciones criminales que operan en territorio colombiano. Gutiérrez señaló la necesidad de no bajar la guardia frente a estas estructuras, así como reforzar la lucha contra la corrupción y proteger la democracia y las libertades ciudadanas. “A Colombia la sacamos adelante desde las regiones”, insistió.

Este pronunciamiento se produce en medio de un clima político marcado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que se refirió a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de aumentar la recompensa por el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Petro expresó su desacuerdo con esta medida: “Estoy de acuerdo con ella, sobre la base del respeto a la soberanía nacional. Indudablemente hay que duplicar o triplicar la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, comenzando por sus capos, sus finanzas y la incautación masiva de su mercancía ilícita“.

En el mismo hilo, el jefe de Estado colombiano destacó la colaboración que ha recibió de Caracas en materia de seguridad fronteriza.

“En relación con Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar. No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”, expresó.

El alcalde Gutiérrez insistió en
El alcalde Gutiérrez insistió en que el progreso de Colombia depende del trabajo conjunto desde las regiones - crédito AmCham Colombia

Así, mientras en el Palacio de Nariño y la Casa Blanca cruzan posturas sobre Caracas, en Medellín el diálogo bilateral se mantiene enfocado en cooperación y seguridad, con la convicción de que los grandes cambios también se tejen desde lo local.

La postura de Petro frente a Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de duplicar la recompensa por Nicolás Maduro hasta 50 millones de dólares. En su cuenta de X, Petro advirtió que este tipo de medidas no solucionan la crisis política de Venezuela, país donde persisten dudas sobre la legitimidad de las últimas elecciones y donde gran parte de la comunidad internacional desconoce a Maduro como presidente.

El jefe de Estado colombiano defendió la cooperación en seguridad que ha recibido desde Caracas: “En relación con Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y del general Padrino para derrotar a los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar”.

Para Petro, la salida debe ser pacífica y pasa por un diálogo abierto entre todas las fuerzas políticas, con garantías para unas elecciones libres.

La relación entre Colombia y
La relación entre Colombia y Estados Unidos se mantiene como un eje clave para la seguridad y la lucha contra el narcotráfico - Carlos Barria/Reuters

Se opuso tanto a la persecución de líderes oficialistas como a la inhabilitación o encarcelamiento de opositores, y reiteró su propuesta de una integración regional más profunda, bajo la idea de una confederación de la “Gran Colombia de nuestros tiempos”.

En paralelo, Petro insistió en intensificar la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, pero con un enfoque que incluya la transformación pacífica de los territorios y la financiación de economías lícitas. Además, volvió a llamar a la legalización de ciertas sustancias, descriminalizando a comunidades vulnerables y levantando bloqueos económicos como parte de una estrategia para debilitar al narcotráfico.

Temas Relacionados

Federico GutiérrezGustavo PetroJhon MacNamaraColombia y Estados UnidosNicolás MaduroColombia-Noticias

Más Noticias

Los 10 nombres de futbolistas colombianos más extraños, uno de ellos son los meses del calendario: “Son unos visionarios”

Para algunos, el significado de los nombres puede ser interpretado como un presagio de lo que será esa persona en el futuro y esta teoría, en el mundo del fútbol, no es la excepción

Los 10 nombres de futbolistas

Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores de Medellín: hora, recorrido y todo lo que debe saber

El evento central de la fiesta más importante de la capital antioqueña espera reunir a más de 300.000 asistentes en su edición número 68

Desfile de Silleteros de la

Ofrecen millonaria recompensa por alias El Poeta, cabecilla del ELN responsable del asesinato de tres soldados en Boyacá

El criminal es el más buscado en límites entre Boyacá, Arauca y Casanare. Es responsable de delitos como terrorismo y rebelión

Ofrecen millonaria recompensa por alias

Fue capturado en Colombia el capo Federico Startone, uno de los compradores de cocaína más importantes de la mafia italiana

La detención del señalado se dio gracias a una alianza entre la Policía Nacional y las autoridades italianas, confirmó el presidente Gustavo Petro

Fue capturado en Colombia el

La JEP otorgó 60 decretos de amnistía a excombatientes sin vínculos con crímenes de guerra en Putumayo

El tribunal de paz verificó el avance de 22 proyectos restaurativos que buscan promover la reparación y la reincorporación en esta región afectada por el conflicto armado

La JEP otorgó 60 decretos
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Desfile de Silleteros de la

Desfile de Silleteros de la Feria de las Flores de Medellín: hora, recorrido y todo lo que debe saber

Ex Señorita Colombia reveló el costoso y radical procedimiento estético al que se sometió: “Mi piel dejó de ser la misma”

El Coffee Master 2025 hace su regreso en Bogotá y Boyacá: todo lo que debe saber del evento que celebra el café de especialidad

Pipe Bueno, Lao Ra, Kris R, Disclosure y más: estos son los lanzamientos destacados de la semana

‘Influencer’ surcoreano encantó a más de 20.000 personas en El Campín de Bogotá: cantaron música de despecho a todo pulmón

Deportes

Jhon Arias recibió un mensaje

Jhon Arias recibió un mensaje del técnico de Wolverhampton sobre su adaptación en el fútbol europeo: “No requieres hablar inglés, debes jugar bien”

Hugo Rodallega apoyó a Andrés Llinás tras su lesión y el defensor de Millonarios respondió: “Que la rivalidad quede en la cancha”

Racing insiste en fichar al colombiano Sebastián Villa, aunque hay problemas por su escogencia: “No tienen cupos”

Javier Gandolfi, técnico de Atlético Nacional, confirmó la dura fractura que sufrió el delantero uruguayo Facundo Batista

Así reaccionó el exboxeador colombiano Miguel “El Happy” Lora tras conocer la muerte del periodista Eugenio Baena Calvo