Reunión clave en Medellín: Federico Gutiérrez y Estados Unidos pactan más cooperación, mientras Petro choca con Washington por Maduro

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se reunió con el embajador de Estados Unidos para fortalecer la cooperación bilateral - crédito @FicoGutierrez/X

La agenda diplomática de Medellín tuvo el sábado 9 de agosto un capítulo clave. El alcalde Federico Gutiérrez se reunió con Jhon MacNamara, embajador de Estados Unidos en Colombia, para abordar una serie de asuntos que, según el mandatario local, trascienden lo regional y tocan intereses estratégicos para ambos países.

El encuentro, revelado por Gutiérrez en su cuenta de X, estuvo marcado por una coincidencia central, la relación entre Colombia y Estados Unidos debe mantenerse “de manera colaborativa y de amistad”. Para el alcalde, el papel del país norteamericano seguirá siendo fundamental. “Estados Unidos deberá seguir siendo un gran aliado de Colombia”, aseguró.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La lucha contra las organizaciones criminales y la defensa de la democracia fueron temas centrales en el encuentro diplomático - crédito @FicoGutierrez/X

Uno de los ejes de la conversación giró en torno a la lucha contra las organizaciones criminales que operan en territorio colombiano. Gutiérrez señaló la necesidad de no bajar la guardia frente a estas estructuras, así como reforzar la lucha contra la corrupción y proteger la democracia y las libertades ciudadanas. “A Colombia la sacamos adelante desde las regiones”, insistió.

Este pronunciamiento se produce en medio de un clima político marcado por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, que se refirió a la decisión del Gobierno de Estados Unidos de aumentar la recompensa por el dictador venezolano Nicolás Maduro.

Petro expresó su desacuerdo con esta medida: “Estoy de acuerdo con ella, sobre la base del respeto a la soberanía nacional. Indudablemente hay que duplicar o triplicar la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, comenzando por sus capos, sus finanzas y la incautación masiva de su mercancía ilícita“.

En el mismo hilo, el jefe de Estado colombiano destacó la colaboración que ha recibió de Caracas en materia de seguridad fronteriza.

“En relación con Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y el general Padrino para derrotar los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar. No creo que la solución de los problemas políticos de los venezolanos pase por poner dinero para matar o capturar líderes políticos”, expresó.

El alcalde Gutiérrez insistió en que el progreso de Colombia depende del trabajo conjunto desde las regiones - crédito AmCham Colombia

Así, mientras en el Palacio de Nariño y la Casa Blanca cruzan posturas sobre Caracas, en Medellín el diálogo bilateral se mantiene enfocado en cooperación y seguridad, con la convicción de que los grandes cambios también se tejen desde lo local.

La postura de Petro frente a Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, cuestionó la decisión del mandatario estadounidense, Donald Trump, de duplicar la recompensa por Nicolás Maduro hasta 50 millones de dólares. En su cuenta de X, Petro advirtió que este tipo de medidas no solucionan la crisis política de Venezuela, país donde persisten dudas sobre la legitimidad de las últimas elecciones y donde gran parte de la comunidad internacional desconoce a Maduro como presidente.

El jefe de Estado colombiano defendió la cooperación en seguridad que ha recibido desde Caracas: “En relación con Venezuela, he recibido apoyo de Maduro y del general Padrino para derrotar a los grupos narcotraficantes de la frontera con ese país. El apoyo ha sido contundente y debe continuar”.

Para Petro, la salida debe ser pacífica y pasa por un diálogo abierto entre todas las fuerzas políticas, con garantías para unas elecciones libres.

La relación entre Colombia y Estados Unidos se mantiene como un eje clave para la seguridad y la lucha contra el narcotráfico - Carlos Barria/Reuters

Se opuso tanto a la persecución de líderes oficialistas como a la inhabilitación o encarcelamiento de opositores, y reiteró su propuesta de una integración regional más profunda, bajo la idea de una confederación de la “Gran Colombia de nuestros tiempos”.

En paralelo, Petro insistió en intensificar la lucha contra las organizaciones narcotraficantes, pero con un enfoque que incluya la transformación pacífica de los territorios y la financiación de economías lícitas. Además, volvió a llamar a la legalización de ciertas sustancias, descriminalizando a comunidades vulnerables y levantando bloqueos económicos como parte de una estrategia para debilitar al narcotráfico.