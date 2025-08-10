Colombia

Reportan ataque armado contra la estación de Policía de La Vega, Cauca: esto se sabe

El atentado ocurrió en medio de los actos conmemorativos por los 248 años de fundación del municipio. Las autoridades aún no entregan un balance oficial de la situación

Lina Muñoz Medina

El ataque coincide con las celebraciones por el aniversario del municipio, generando caos y temor entre los asistentes - crédito X

En la tarde del domingo 10 de agosto se reportó un ataque armado contra la estación de Policía del municipio de La Vega, en el departamento del Cauca.

Con base en los primeros reportes, se escuchó una fuerte explosión en la zona urbana, lo que generó pánico entre los habitantes. El ataque ocurre en medio de los actos conmemorativos por los 248 años de fundación del municipio.

Las autoridades locales aún no confirman si hay heridos o víctimas fatales.

Noticia en desarrollo...

Ataque armado, Atentado, Policía Nacional, La Vega, Cauca, Cauca, Colombia-Violencia, Colombia-Noticias

