Colombia

Fue capturado en Colombia el capo Federico Startone, uno de los compradores de cocaína más importantes de la mafia italiana

La detención del señalado se dio gracias a una alianza entre la Policía Nacional y las autoridades italianas, confirmó el presidente Gustavo Petro

Luciano Niño

Por Luciano Niño

El capturado tenía negocios en
El capturado tenía negocios en Cali en los que conseguía cocaína para exportarla a Italia - crédito Policia Nacional

El 9 de agosto de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, confirmó en sus redes sociales que la Policía Nacional capturó a un capo de la mafia italiana en Cali, Valle de Cauca.

Según el jefe de Estado, el hombre identificado como Federico Startone era responsable de la compra de cocaína al por mayor en la región, la cual era enviada a los diferentes grupos delincuenciales en el país europeo para su distribución y posterior comercialización.

La detención del señalado se
La detención del señalado se dio gracias a una alianza entre la Policía Nacional y las autoridades italianas - c rédito @petrogustavo/X

“Cae por acción de la policía colombiana en coordinación con la policía italiana, el capo Federico Startone, en Cali, comprador mayorista de cocaína para la mafia italiana”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

En desarrollo...

