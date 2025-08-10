40% de Cartagena está sin agua por daño en tubería del barrio Henequén: barrios afectados

El incidente obligó a la empresa Aguas de Cartagena a suspender parcialmente el servicio de acueducto.

Un daño en una tubería ubicada en el barrio Henequén, al suroccidente de Cartagena, dejó al 40% de la ciudad sin suministro de agua potable. El incidente obligó a la empresa Aguas de Cartagena a suspender parcialmente el servicio de acueducto, afectando a decenas de barrios y urbanizaciones desde la mañana del sábado 9 de agosto.

La tubería averiada transporta agua cruda desde la Estación de Bombeo Albornoz hasta la planta de potabilización El Bosque, uno de los centros neurálgicos para el abastecimiento de agua en Cartagena. La reparación del tramo dañado provocó que gran parte del sistema de acueducto quedara inhabilitado mientras avanzan los trabajos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Despliegue de emergencia y plan de contingencia

Desde que se detectó el daño, tanto personal especializado como maquinaria pesada fueron trasladados de inmediato al sitio. Aguas de Cartagena activó su Plan de Contingencia, incorporando equipos técnicos, operarios y los insumos necesarios para ejecutar las reparaciones en el menor tiempo posible. Según la empresa, la intervención se orienta a reestablecer el servicio con la mayor rapidez, procurando mitigar el impacto entre los más de cien barrios afectados.

Tubo dañado en Henequén - crédito Aguas de Cartagena

Directivos de la compañía manifestaron que “Aguas de Cartagena agradece la paciencia y comprensión de la ciudadanía con ocasión de esta contingencia y reitera su compromiso para restablecer el servicio a la mayor brevedad posible”.

Barrios y sectores sin agua

El corte afecta a un número muy significativo de sectores residenciales y comerciales de la ciudad. Entre los barrios más impactados se encuentran:

Con esta suspensión parcial en el sistema de acueducto se afectaron los siguientes barrios:María Auxiliadora, Boston, El Líbano, Salim Bechara, Ricaurte, Central, Progreso, La Magdalena, Playa Blanca, Zarabanda, Fredonia, Nuevo Paraíso, Pantano de Vargas, Las Américas, Ucopín, San Antonio, Stella, 11 de Noviembre, Rafael Núñez, Castillete, Costa Linda, la Villa Olímpica, Chiquinquirá, República de Venezuela, La India, 13 de Junio, Alpes Club, Terraza Los Alpes, Chapacuá, Viejo Porvenir, Los Cerezos, El Gallo, Madrigal, Las Margaritas, Nuevo Milenio; urbanizaciones Sevilla, Los Cocos, Villa Rosita, Brisas de La Cordialidad, Comercio doña Manuela, la Terminal de Transportes, San José Obrero, Nuevo Porvenir, Las Gaviotas; Los Alpes, las viviendas entre la transversal 70 a la 71D y las calles 63 a la diagonal 32; Las Palmeras, manzanas 1 a la 40; Nuevo Paraguay, Paraguay, Las Lomas, Monserrate, Junín, El Conquistador, Andalucía, José Antonio Galán, La Gloria, Piedra Bolívar, Manzanares, 9 de Abril, Las Brisas, Altos de San Isidro, San Isidro, Nueva Granada, Bosquecito, Altos de Nuevo Bosque, La Conquista, Los Cerros; urbanizaciones, El Mirador de Zaragocilla, Parque de Zaragocilla, Zaragocilla sector El Progreso, San Isidro.

Igualmente se afectan la urbanizaciones La Española y Tequendama; Loma de Diamante de Torices, Nariño, Los Comuneros, Pedro Salazar, Santa Rita, Canapote, Daniel Lemaitre, Crespito; conjunto residencial San Juan, Santa María, Portal del Virrey, 20 de Julio, Crespo, urbanización Cielo Mar, los conjuntos residenciales alrededor de Playa Azul; las Faldas de La Popa: Pablo VI I y II, Loma Fresca, Petare, República del Caribe, Paraíso II, Palestina, La Heroica,, San Vicente de Paúl, La Primavera, 13 de Mayo, La Paz, Sinaí, Lomas de San Francisco, San Bernardo de Asís, San Francisco sector Las Canteras; La María, los sectores de Los Corales, Panorama, Lomas del Peyé, La Esperanza, sector las Delicias. Lo Amador entre la calle 35 a la 37 y carrera 20 a la 21; la Quinta, calle 35, entre carrera 21 y 21A; las viviendas comprendidas entre Paseo Bolívar y las Faldas de la Popa y el corregimiento de La Boquilla; Amberes, Camino del Medio, Alcibia, La Esperanza, San Francisco, 7 de Agosto, Lomas de San Francisco, Armenia, El Prado, Martinez Martelo, La María, La Candelaria, Bruselas, España; Villa León, Villa Lorena, El Campestre, El Golf, Vista Hermosa, El Milagro, El Carmelo, Blas de Lezo, Casas Militares, Plan 400, El Socorro; Portal de San Fernando, El Nogal, Ternera, Villas de La Victoria, Torres de La Victoria, Alameda La Victoria, Villa Alejandra, San Fernando, sector Medellín; Los Ciruelos; las urbanizaciones Simón Bolívar, 11 de Noviembre y Berlín; además de la Cárcel de Ternera, cementerios y Clínica El Bosque.

También quedan afectadas las urbanizaciones La Concepción, Paraíso Real, Barú, Los Abetos, Sevilla Real, Ciudad Sevilla, Mallorca, El Recreo, Valencia, El Edén, Villa Concha, Beirut, Rincón de La Villa, Villa del Sol, San Buenaventura, Nabonasar, Ternera, La Princesa, Llano Verde, Providencia, Anita; las urbanizaciones sobre la diagonal 32, entre la Bomba El Gallo y el barrio Ternera; San Pedro, en las manzanas comprendidas entre la avenida El Consulado y el canal Ricaurte; San Fernando, las viviendas entre la calle 15 y la avenida Pedro de Heredia; Juan XXIII, Alto Bosque, el Refugio, Loma del Marión, urbanización Buenavista, Nuevo Chile, Chile, Manzanillo, El Zapatero, Cartagenita, Ceballos, Nuevo Oriente, Rincón del Bosque, Bosque, Alto Bosque, Nuevo Bosque, La Campiña, Barlovento, Britania, Los Caobos, Los Corales, Bahía, La Fragata, Colegio Inem, Almirante Colón, Los Caracoles, Santillana de Los Patios, Universidad del Sinú, El Country, Parque Residencial El Country, Los Almendros, La Troncal, Villa Andrea, El Carmen, Las Delicias, El Rubí y urbanización Asturias.

Algunas zonas presentan una afectación especialmente crítica, como La Boquilla y el corregimiento de Manzanillo, claves para el turismo y la actividad comercial.

Comunicado oficial de la empresa Aguas de Cartagena. - crédito X @acuacar.

Medidas y recomendaciones

Ante la magnitud de la emergencia, Aguas de Cartagena recomienda a la ciudadanía realizar un uso racional del agua almacenada. Mientras culminan los trabajos, la empresa pide comprensión y paciencia a los habitantes de las zonas afectadas.

Para enfrentar la contingencia, la compañía ha movilizado vehículos cisterna y estrategias de apoyo específicas en puntos vulnerables, priorizando hospitales y centros de salud.

Compromiso de restablecimiento

Aunque no se ha dado una estimación exacta del tiempo necesario para culminar la reparación, Aguas de Cartagena sostiene que los equipos trabajan de forma continua, en turnos extendidos, para restablecer el suministro cuanto antes. El daño en la tubería representa una de las averías más relevantes que ha enfrentado la ciudad recientemente, tanto por el número de personas afectadas como por la extensión del corte.

Se rompe un tubo en Henequén, dejando al barrio inundado y causando un grave daño ambiental por el desperdicio de agua. - crédito captura de video

La empresa anunció que comunicará a la ciudadanía, por sus canales oficiales, cualquier novedad sobre el avance de los trabajos y el restablecimiento progresivo del servicio en los barrios y urbanizaciones suspendidos.