Revelan la fecha y hora para la acusación al ministro del Trabajo en la Corte Suprema por escándalo del carrusel de la contratación

La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia resolvió precluir la investigación por el delito de tráfico de influencias en servidor público por los hechos de 2008. No obstante, el tribunal determinó que el proceso continuará por los sucesos ocurridos en 2009, manteniendo así la acusación principal contra el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino.

Esta decisión judicial, conocida en su totalidad por Semana, delimita el alcance de las imputaciones y centra el proceso en los hechos más recientes. La audiencia pública de formulación de acusación contra Sanguino fue programada para el jueves 14 de agosto de 2025 a las 3:30 p. m., momento en el que se espera que la Fiscalía General de la Nación exponga formalmente los cargos.

El caso gira en torno a la supuesta presión ejercida por Sanguino, que en ese entonces ocupaba el cargo de concejal, para influir en el nombramiento del gerente del Hospital de Usme. Según la imputación del ente acusador, esta maniobra le habría permitido controlar la contratación en esa institución.

De acuerdo con la acusación, la intervención del titular de la cartera en el proceso de selección del gerente no solo le otorgó influencia sobre la administración del hospital, sino que también habría fortalecido su “poder político” en la localidad de Usme, ubicada en el sur de Bogotá. Este incremento de poder se vincula directamente con el contexto electoral de 2010, año en el que se celebraron comicios en la ciudad. La Fiscalía sostiene que el control de la contratación pública en esa zona pudo haber sido utilizado como plataforma para consolidar apoyos políticos de cara a las elecciones.

La decisión de la Corte Suprema de Justicia de descartar los hechos de 2008 pero mantener la acusación por los registrados en 2009, marca un punto de inflexión en el proceso judicial que enfrenta el ministro de Trabajo. Sanguino, por su parte, insiste en su inocencia y en su disposición a comparecer ante la justicia cuantas veces sea requerido, reiterando que no recurrirá a tácticas dilatorias ni evasivas.

Antonio Sanguino se defendió de las acusaciones en su contra

Luego de conocerse la decisión, Antonio Sanguino, ministro de Trabajo, utilizó sus redes sociales para defender su inocencia. En ese sentido, señaló que en un auto de la Corte Suprema de Justicia decidieron declarar como nula su vinculación al escándalo del carrusel de la contratación.

“En el escrito la Sala Especial resuelve declarar la NULIDAD parcial de la audiencia de imputación de cargos y en consecuencia PRECLUIR la investigación por los hechos del 2008 que por presunto delito de tráfico de influencias”, escribió en su cuenta de X.

En efecto, sostuvo que frente a los hechos de 2008 el alto tribunal ordenó archivar de manera definitiva cualquier acto en relación con la investigación. Además, dijo que se instruyó a la secretaria de la sala en aplicación del principio de anonimización, en defensa del buen nombre, a que adelantara las gestiones de excluir su nombre de las bases de datos públicas que registren el historial de la actuación motivo del archivo.

“Estas determinaciones del más alto tribunal de la justicia colombiana son una muestra de que con plenas garantías constitucionales y legales del debido proceso los ciudadanos podemos defender nuestros derechos, muchas veces mancillados por especulaciones e irresponsables señalamientos mediáticos”, resaltó el titular de la cartera.

Y agregó: “Como ha sido mi actitud en estos 18 años en lo que vengo defendiendo mi inocencia, seguiré acudiendo a todas y cada una de las citaciones que me haga la Corte hasta la culminación del proceso sin ninguna dilación o maniobra de distracción”.