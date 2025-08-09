Colombia

Nilton Córdoba negó haber facilitado número de Álvaro Uribe y explicó el “error” en interceptaciones que desencadenaron en su investigación

El excongresista del Partido Liberal defiende su inocencia en medio de la polémica por las interceptaciones telefónicas ‘erróneas’, que revelaron conversaciones clave contra el expresidente

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

Guardar
Nilton Córdoba, excongresista liberal del
Nilton Córdoba, excongresista liberal del Chocó, mantiene influencia política pese a su condena y a la polémica por interceptaciones telefónicas en 2018 - crédito Diego Pineda/Colprensa

Nilton Córdoba, excongresista del Partido Liberal y figura clave en la política del Chocó, reaparece en el debate público tras la reciente condena por soborno y fraude procesal que también afecta al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Córdoba defendió su postura frente a la polémica sobre una supuesta confusión en las interceptaciones telefónicas realizadas por la Corte Suprema en 2018.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Según el exmagistrado José Luis Barceló, encargado en ese momento del escándalo conocido como el “cartel de la toga”, la Corte Suprema intentaba interceptar las comunicaciones de Nilton Córdoba, pero por supuesto un error técnico terminó escuchando las del expresidente Uribe entre el 12 y el 27 de mayo de 2018.

Esta interceptación fue clave para abrir la investigación contra Uribe, que derivó en su condena en primera instancia.

Sin embargo, Córdoba negó rotundamente haber facilitado el número del expresidente y aseguró que en ese momento ni siquiera lo conocía.

“Eso es totalmente falso. Nunca tuve interceptado mi teléfono y no proporcioné ningún número ajeno a la justicia”, afirmó en entrevista con Semana.

Añadió que se enteró de que estaban “chuzando” a Uribe cuando los medios lo hicieron público, y que su número es de conocimiento público en varias entidades.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez,
El expresidente Álvaro Uribe Vélez, condenado a 12 años, cuestiona la legalidad de las interceptaciones que fueron clave en su proceso judicial - crédito Alcaldía de Bogotá

La controversia sobre la interceptación ha generado versiones encontradas. Mientras el exmagistrado Barceló insiste en que la escucha a Uribe fue un “accidente”, Córdoba sostiene que, de haberse interceptado su teléfono, esas pruebas habrían aparecido en su expediente judicial, lo que no ocurrió.

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe ha señalado que, pese a que el operador de las escuchas advirtió que estaban interceptando al exmandatario, las autoridades judiciales continuaron, lo que para Uribe demuestra un interés deliberado en afectarlo: “Se mostró el interés de hacerme daño”.

En 2018, al enterarse del error, Córdoba contactó a Uribe a través de un primo del Centro Democrático para informarle la situación. Según el excongresista, el expresidente lo recibió brevemente y restó importancia al asunto: “No les pares bolas, quieren hacerme daño”.

Actualmente, Córdoba enfrenta una condena de cinco años por soborno para frenar una orden de captura por lavado de activos, y está inhabilitado para ejercer cargos públicos desde enero de 2023.

A pesar de ello, su influencia en la política del Chocó sigue vigente, aunque desde un perfil más discreto.

El Tribunal Superior de Bogotá
El Tribunal Superior de Bogotá analiza la admisión de grabaciones telefónicas obtenidas por error en 2018, elemento central en el caso Uribe - crédito @www.ramajudicial.gov.co/Colprensa

Este episodio refleja la complejidad de la política colombiana y las tensiones entre poder judicial y actores políticos, en medio de investigaciones y rivalidades que marcan la región y el país.

El expresidente Uribe Vélez había expresado preocupación tras la decisión del Tribunal Superior de Bogotá que permitió discutir en el juicio la admisión de grabaciones telefónicas obtenidas por error en 2018.

Estas interceptaciones, inicialmente dirigidas al congresista Nilton Córdoba, incluían llamadas entre Uribe y su abogado Diego Cadena, y fueron determinantes para ordenar una medida de aseguramiento contra Uribe en 2020.

La defensa de Uribe, liderada por el abogado Jaime Granados, argumentó que estas pruebas violaban el debido proceso y derechos fundamentales, incluido el secreto profesional, al ser obtenidas “por error”.

El operador de las escuchas notificó a las autoridades tras identificar la equivocación, pero las grabaciones continuaron y fueron usadas en el proceso judicial. Además, la defensa cuestionó la cadena de custodia de evidencia obtenida mediante dispositivos con cámara y micrófono en la cárcel La Picota, usada contra el testigo clave Juan Guillermo Monsalve.

La jueza 44 rechazó la exclusión de pruebas, decisión que la defensa calificó de sesgada.

Uribe también criticó la justificación de la Corte Suprema sobre la interceptación y la filtración de las grabaciones, y aclaró que no tuvo relación personal con Nilton Córdoba ni con su abogado, salvo un contacto breve en 2018.

Simpatizantes de Álvaro Uribe manifiestan
Simpatizantes de Álvaro Uribe manifiestan su apoyo durante el proceso judicial que ha generado gran polarización en Colombia - crédito Nathalia Angarita/Reuters

Uribe fue condenado a 12 años de prisión, en una sentencia en la que las interceptaciones telefónicas jugaron un papel relevante para dicha decisión.

Actualmente, el caso está en espera de la resolución de la apelación ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que definirá la validez definitiva de las pruebas.

Temas Relacionados

Nilton CórdobaChuzadas a Álvaro UribeInterceptaciones ilegalesÁlvaro Uribe VélezChuzadas llamadasApelación Álvaro Uribe VélezPartido LiberalCárcel Álvaro Uribe VélezColombia-Noticias

Más Noticias

Arcángel y su hijo revelan el significado de algunas palabras que usan en sus canciones más exitosas

El cantante de reguetón explicó lo que hay detrás de las expresiones que tiene en los temas musicales, ya que no todo el público las conoce ni utiliza

Arcángel y su hijo revelan

Cuál es el tiempo máximo que tienen las EPS en Colombia para pagar una incapacidad

El decreto 1427 de 2022 establece plazos estrictos para que las EPS procesen y paguen incapacidades, con sanciones económicas en caso de incumplimiento, buscando proteger derechos de trabajadores y empleadores

Cuál es el tiempo máximo

Esta es la lujosa camioneta del reguetonero Blessd: es la única en Sudamérica y vale una millonada

El artista colombiano importó desde Miami una de las 25 unidades existentes en el mundo, marcando un hito en el mercado automotor nacional y en la escena del lujo en Sudamérica

Esta es la lujosa camioneta

‘Mr Taxes’ aseguró que el exjefe de seguridad de Gustavo Petro le habría pedido un puesto de alto nivel en la Dian

El exministro relató que recibió la visita del exfuncionario, acompañado de un aliado de Diego Marín Buitrago, conocido como el “zar del contrabando”

‘Mr Taxes’ aseguró que el

Olores fuertes en Transmilenio: una extraña ‘fragancia’ paralizó la estación avenida Jiménez y obligó a evacuar a sus usuarios

Las autoridades cerraron temporalmente la estación y evacuaron a los pasajeros por precaución, aunque luego descartaron cualquier peligro

Olores fuertes en Transmilenio: una
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Arcángel y su hijo revelan

Arcángel y su hijo revelan el significado de algunas palabras que usan en sus canciones más exitosas

Esta es la lujosa camioneta del reguetonero Blessd: es la única en Sudamérica y vale una millonada

Anuel AA hizo una visita sorpresa a Medellín durante la Feria de las Flores, junto a Blessd

Maluma compartió el detrás de escena de su concierto en México: esto fue lo que vivió el artista

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, anunció el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: “Es el momento adecuado”

Deportes

Dimayor confirmó el aplazamiento del

Dimayor confirmó el aplazamiento del clásico entre Santa Fe y Millonarios por los violentos incidentes en el concierto de Damas Gratis

Estas son las lesiones que sufrieron Andrés Llinás y Guillermo de Amores tras el partido de Millonarios ante Deportivo Cali

Linda Caicedo pasó de las canchas al modelaje: así presentó la nueva camiseta del Real Madrid

Video: dura lesión de Andrés Llinás en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali

Millonarios desperdició una ventaja de dos goles: empató 3-3 contra el Deportivo Cali en El Campín