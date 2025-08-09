Colombia

Lo que pasará con el expresidente Álvaro Uribe después de la condena: estas son decisiones judiciales que definirán su futuro

Tras la recusación de un magistrado y la negación inicial de una medida cautelar, la defensa de Uribe busca revertir la detención domiciliaria mientras prepara la apelación contra la condena

Santiago Cifuentes Quintero

Por Santiago Cifuentes Quintero

El mandatario fue condenado a 12 años de prisión - crédito Jesús Avilés / Infobae

El proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez entra en un punto crítico, con tres hechos que, en menos de dos semanas, podrían marcar el rumbo definitivo de su situación judicial del exfuncionario.

En primer lugar, avanza la tutela interpuesta por su defensa para que pueda enfrentar en libertad las etapas restantes del juicio.

Tras la recusación aceptada del magistrado Ramiro Riaño, el caso quedó en manos de los magistrados Leonel Rogeles y Aura Rocero Vaquero, que deberán pronunciarse antes del 19 de agosto.

Si llegara a presentarse un empate, el magistrado Jairo Agudelo Parra tendría la última palabra. Rogeles ya negó la medida cautelar con la que la defensa buscaba suspender la detención domiciliaria, aunque esta disputa podría escalar hasta la Corte Constitucional.

Al mismo tiempo, el equipo jurídico de Uribe, encabezado por los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, se prepara para radicar la apelación contra la condena de 12 años de prisión por soborno a testigos y fraude procesal, emitida por la jueza Sandra Heredia.

El plazo vence el 13 de agosto y la estrategia apunta a cuestionar la ausencia de pruebas directas, lo que consideran una valoración errónea de testimonios y el uso indebido de interceptaciones telefónicas.

Según el calendario judicial, el Ministerio Público será el primero en presentar su recurso, seguido por las partes civiles, entre ellas el senador Iván Cepeda y el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, que tendrán hasta el 21 de agosto para adelantar este proceso.

A este panorama se suma la expectativa por el fallo contra Diego Cadena, ahora exabogado del expresidente Uribe y procesado por los mismos delitos. El próximo 15 de agosto, el juez tercero penal del circuito dará a conocer si declara culpable o inocente a Cadena.

