Colombia

Capturados tres hombres por extorsionar a mujer con información falsa sobre infidelidad en Bello, Antioquia: exigían millonaria suma

Los sindicados exigieron dinero a la víctima para no revelar supuestos datos personales a la familia de la misma

Juan Sánchez Romero

Por Juan Sánchez Romero

Guardar
Estos fueron los tres capturado
Estos fueron los tres capturado pro extorsión en Bello, Antioquia - crédito Fiscalía General de la Nación

Durante un operativo en la vía pública de Bello, Antioquia, autoridades capturaron a tres hombres señalados de extorsionar a una mujer tras amenazarla con revelar información personal a su familia.

La Fiscalía General de la Nación identificó a Víctor Alonso Palacio Quicen, Yeison Orlando Posada Bolívar y Leonardo Grajales Montoya como los presuntos responsables de exigirle 7 millones de pesos a cambio de no divulgar datos sobre una supuesta infidelidad.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La investigación comenzó el 24 de julio de 2025, cuando la víctima recibió un mensaje de texto en el que le aseguraban tener evidencia sobre una relación extramatrimonial.

Las comunicaciones coercitivas se extendieron durante todo el día, reiterando la exigencia de la suma mencionada bajo amenaza de exponer la información ante su círculo familiar.

Temas Relacionados

Extorsión en BelloBelloInfidelidad extorsiónDatos personalesOperativo PolicíaCapturados por extorsiónColombia-Noticias

Más Noticias

Se conocen nuevos mensajes del exministro Ricardo Bonilla en el caso de Ungrd: la exasesora María Alejandra Benavides es pieza clave

Los documentos, en poder de la Corte Suprema, sugieren que Bonilla, Diego Guevara y seis congresistas habrían participado en un entramado criminal para sobornos y repartos de contratos, a cambio de asegurar un cupo de endeudamiento

Se conocen nuevos mensajes del

Verónica Alcocer regresará a Colombia tras larga ausencia en Europa: cuándo será

La primera dama volverá al país, reactivando su agenda institucional y social en el último año del Gobierno Petro, en medio de expectativas políticas y rumores sobre su futuro

Verónica Alcocer regresará a Colombia

Perú exige a Colombia explicaciones y garantías por sobrevuelo militar en isla Santa Rosa

El Gobierno peruano envió una nota de protesta a Colombia por un vuelo militar no autorizado en la zona amazónica

Perú exige a Colombia explicaciones

Joven denuncia abuso sexual en El Poblado y advierte sobre posible patrón en círculo de amigos adinerados

El caso fue revelado en redes sociales y ha generado nuevos testimonios de situaciones similares

Joven denuncia abuso sexual en

Presentan tutela para que ministro Edwin Palma se aparte de decisiones sobre Air-e por posible conflicto de intereses

Una veeduría ciudadana solicitó que el ministro de Minas explique por qué no se ha declarado impedido para tratar asuntos de la empresa Air-e

Presentan tutela para que ministro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Disidencias de las Farc intensifican

Disidencias de las Farc intensifican hostigamientos contra el Ejército en Cauca: un presunto guerrillero fue abatido

Turista británico que dejó su castillo por hallar una orquídea en selvas colombianas terminó secuestrado: esta es la historia

Sicarios mataron a tiros a un taxista en Ciudad Bolívar, Bogotá, mientras esperaba una carrera: el crimen ocurrió a pocas cuadras de un CAI

El calvario de la familia de uno de los soldados secuestrados por el ELN en Venezuela: “Tienen la intención de liberarlos, pero el Gobierno no se pronuncia”

Joven de 23 años murió a tiros en Cúcuta mientras veía el partido entre Cúcuta Deportivo y Atlético Nacional

ENTRETENIMIENTO

Paola Rey, ganadora de Masterchef

Paola Rey, ganadora de Masterchef Celebrity 2024, anunció el fin de su relación con Juan Carlos Vargas: “Es el momento adecuado”

Mario Alberto Yepes es el nuevo eliminado de ‘MasterChef Celebrity’: el “Capi” tomó los cuchillos

Bad Bunny y Adam Sandler siguen triunfando en Netflix Colombia con esta película

Juanes pasó de “renegar” del éxito de “La Camisa Negra” a reinventarla: esto sucedió

Las mejores series de Netflix Colombia para ver hoy mismo

Deportes

Linda Caicedo pasó de las

Linda Caicedo pasó de las canchas al modelaje: así presentó la nueva camiseta del Real Madrid

Video: dura lesión de Andrés Llinás en el partido entre Millonarios y Deportivo Cali

Millonarios desperdició una ventaja de dos goles: empató 3-3 contra el Deportivo Cali en El Campín

Carlos Cuesta por fin habría encontrado equipo, pero se despediría de Europa: vea de cuál se trata

Iván René Valenciano tranquilizó a sus seguidores al descartar que padece enfermedad mortal: “Sigo en tratamiento”