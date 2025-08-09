Capturados tres hombres por extorsionar a mujer con información falsa sobre infidelidad en Bello, Antioquia: exigían millonaria suma

Estos fueron los tres capturado pro extorsión en Bello, Antioquia - crédito Fiscalía General de la Nación

Durante un operativo en la vía pública de Bello, Antioquia, autoridades capturaron a tres hombres señalados de extorsionar a una mujer tras amenazarla con revelar información personal a su familia.

La Fiscalía General de la Nación identificó a Víctor Alonso Palacio Quicen, Yeison Orlando Posada Bolívar y Leonardo Grajales Montoya como los presuntos responsables de exigirle 7 millones de pesos a cambio de no divulgar datos sobre una supuesta infidelidad.

La investigación comenzó el 24 de julio de 2025, cuando la víctima recibió un mensaje de texto en el que le aseguraban tener evidencia sobre una relación extramatrimonial.

Las comunicaciones coercitivas se extendieron durante todo el día, reiterando la exigencia de la suma mencionada bajo amenaza de exponer la información ante su círculo familiar.