Colombia
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Abelardo de la Espriella retiraría a Colombia de acuerdo con China: el país no continuará en la nueva Ruta de la Seda, según nominado embajador de Estados Unidos

El nominado a embajador Nate Morris dijo ante el Senado que el futuro mandatario colombiano le comunicó que romperá el memorando con Pekín y se alineará con Washington

Firma que confirma el ingreso de Colombia a la Ruta de la Seda con China - crédito Cancillería
Firma que confirma el ingreso de Colombia a la Ruta de la Seda con China - crédito Cancillería
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Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, había comunicado a Estados Unidos su compromiso de retirarse de la Ruta de la Seda, un acuerdo que había sido pactado entre el Gobierno de Gustavo Petro y el líder chino Xi Jinping en mayo de 2025.

Así lo dio a conocer Nate Morris, nominado a embajador de los Estados Unidos en Bogotá, durante una audiencia en el Senado norteamericano celebrada el miércoles 5 de agosto de 2026.

Morris sostuvo que el mandatario electo, que será investido este viernes, le expresó su intención de romper el memorando con China.

“Todas las naciones tienen que tomar una decisión, si es Estados Unidos o China, con quien quieren hacer negocios”, afirmó el diplomático designado por el presidente Donald Trump ante el parlamento estadounidense.

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El Gobierno colombiano del presidente saliente Gustavo Petro firmó en mayo de 2025 un memorando con China para adherirse a la iniciativa de la nueva Ruta de la Seda, una declaración de intenciones para ampliar la cooperación con Pekín en áreas como infraestructura, comercio, inversiones y tecnologías.

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Abelardo de la EspriellaRuta de la SedaChina y ColombiaEstados UnidosColombia-Noticias

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