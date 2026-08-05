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El senador republicano Rick Scott señaló a Gustavo Petro de ser “amigo de Díaz-Canel y Maduro”: “Es una persona muy mala”

El congresista también se refirió a las acciones del Pacto Histórico, señalando que responden a intereses egoístas

Senador republicano Rick Scott advirtió que Petro podría ser juzgado en Estados Unidos como el dictador Nicolás Maduro - crédito Reuters/Presidencia
El senador republicano Rick Scott señaló a Gustavo Petro de ser “amigo de Díaz Canel y Maduro” tras amenazas al periodo electoral de De la Espriella - crédito Reuters/Presidencia
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El presidente saliente Gustavo Petro dijo en el discurso que pronunció en Soacha, Cundinamarca, que Abelardo de la Espriella no completaría el periodo de mandato y atribuyó el resultado electoral a un supuesto fraude que, según agregó, sería de conocimiento de las autoridades de los Estados Unidos.

“Aquí lamentablemente no sucedió por un fraude electoral. ¿Cuánto tiempo durarán los efectos de ese fraude? Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio de Abelardo el breve. Ya intuyen que, incluso, no duraría los cuatro años de Gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”, expuso.

El presidente saliente de la República vaticinó que la administración de su sucesor no irá hasta 2030, pues la población inconforme con su elección "lo haría renunciar" - crédito Presidencia

En reacción, el senador republicano Rick Scott dijo en rueda de prensa que el jefe de Estado colombiano es una mala persona. Además, recordó su cercanía con Miguel Díaz-Canel, presidente de Cuba, y con el dictador venezolano capturado Nicolás Maduro.

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“Gustavo Petro es terrible. Es una persona muy mala. Es amigo de Díaz-Canel y Maduro y terroristas y,, jefes de carteles. No es, es una persona que quieren por gente de Colombia. (...) Gracias gente de Colombia, por su nuevo presidente, Espriella. Es una persona que ha trabajado muy duro por toda la gente de Colombia” señaló Scott.

El congresista estadounidense también opinó sobre la propuesta del senador y excandidato del Pacto Histórico Iván Cepeda de convocar a la desobediencia civil y oposición a las propuestas del próximo jefe de Estado colombiano.

El congresista afirmó que la desobediencia civil es una táctica de izquierdas para mantenerse en el gobierno - crédito Reuters/Colprensa/Presidencia
El congresista afirmó que la desobediencia civil es una táctica de izquierdas para mantenerse en el gobierno - crédito Reuters/Colprensa/Presidencia

A criterio de Scott, las acciones del Pacto Histórico no buscan reivindicar los derechos de los colombianos, sino que responden a intereses egoístas. Además, señaló que Abelardo de la Espriella apunta a hacer un buen trabajo como presidente.

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“Sí. Bueno, lo que sucede es que ellos no, sabes, la izquierda nunca quiere ceder su poder. Solo quieren poder. No les importa la democracia, quieren poder. Eso es lo que sucede. Pero Abelardo es el presidente y va a hacer un gran trabajo. No les importa la gente de Colombia. No les importa la democracia. Solo les importa su propio poder”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

Subsecretario de Estados Unidos confirmó que el Gobierno Trump va a “apoyar” a la administración de Abelardo de la Espriella

La delegación de Estados Unidos visitó Colombia y se reunió con el Gobierno entrante para establecer proyectos de inversión - crédito @USEmbassyBogota/X
La delegación de Estados Unidos visitó Colombia y se reunió con el Gobierno entrante para establecer proyectos de inversión - crédito @USEmbassyBogota/X

El subsecretario adjunto Luis Méndez confirmó que Estados Unidos apoyará a la próxima administración de Abelardo de la Espriella en Colombia y vinculó ese respaldo a tres frentes concretos: la crisis energética, la situación de salud y la inseguridad, en medio de una visita oficial que incluyó reuniones en Bogotá y Barranquilla con ministros designados y actores regionales.

La delegación estuvo integrada por funcionarios del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y de otras agencias y departamentos del gobierno norteamericano. Según explicó Méndez en rueda de prensa, la presencia de esos representantes busca dejar clara la posición de la administración de Donald Trump frente al nuevo gobierno colombiano.

“Estados Unidos está aquí para apoyar a esta nueva administración que viene, la administración de De la Espriella. Ya hemos visitado Bogotá y hoy, muy feliz de estar aquí en Barranquilla, porque reconocemos que no solamente hay que trabajarlo a nivel nacional, también a un nivel subnacional y aprovechar la amistad que existe en Barranquilla”, afirmó el funcionario.

Méndez añadió que la delegación sostuvo conversaciones con ministros y ministras designados para identificar oportunidades de trabajo conjunto. “Aquí estamos para apoyar y mandar ese mensaje claro a la nueva administración del presidente electo”, dijo.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó que el encargado de Negocios Hugo Guevara participó junto con la delegación interagencial en una jornada de reuniones con mandatarios y líderes gremiales. El objetivo, según la representación diplomática, fue fortalecer el clima de negocios y las alianzas comerciales.

La misión también busca promover la inversión de empresas estadounidenses en Colombia y mejorar la competitividad industrial con apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) y de su presidente, Bruce Mac Master. En otro mensaje oficial, la embajada señaló que la alianza comercial e institucional entre ambos países sigue consolidándose y que ese compromiso fue reafirmado en un encuentro con líderes del Congreso colombiano en la Cámara de Comercio Colombo Americana.

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