Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Margarita Rosa de Francisco confesó su decepción por la gestión de Gustavo Petro en su gobierno: “Me avergonzaron”

La actriz y escritora vallecaucana trazó una distinción que, según ella, tardó cuatro años en formular: creer en un proyecto político no equivale a avalar a quien lo encarna

La actriz y escritora vallecaucana reconoció que el trato del expresidente hacia las mujeres le resultó "inaceptable" - crédito @tercercanal_/IG

Guardar

La actriz y escritora vallecaucana Margarita Rosa de Francisco zanjó el debate con una frase que pocas figuras del petrismo se habían atrevido a pronunciar en voz alta: el presidente de Colombia es Abelardo de la Espriella, “gústeme o no”.

La declaración llegó en una entrevista con el programa digital Tercer Canal, grabada durante su regreso al país para promocionar la segunda parte de Cien años de soledad, la producción de Netflix basada en la obra de Gabriel García Márquez.

Pero el tema que acaparó la conversación no fue la serie, sino el resultado de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 donde resultó ganador el candidato por el partido Defensores de la patria.

PUBLICIDAD

Lo que dijo sobre Petro y sus propias contradicciones

De Francisco fue una de las voces culturales más activas en el respaldo a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico que perdió ante De la Espriella por un margen de 0,96%, equivalente a poco más de 251.000 votos.

Semanas antes de la votación, llegó a afirmar en redes sociales que “el voto de cualquier mujer por Abelardo de la Espriella es un voto indigno”.

Margarita Rosa de Francisco
Iván Cepeda agradeció el respaldo de Margarita Rosa de Francisco a su campaña a la presidencia - crédito @IvanCepedaCast/X

El contraste entre esa postura y sus palabras recientes en Tercer Canal no pasó desapercibido. La actriz admitió que al principio la derrota “le dolió muchísimo”, pero que con el paso de los días llegó a una conclusión diferente: hay que aceptar el resultado y trabajar desde ahí.

PUBLICIDAD

La autocrítica sobre defender personas, no solo ideas

El momento más revelador de la entrevista fue cuando De Francisco trazó una distinción que, según ella, tardó cuatro años en formular. Dijo creer en las propuestas políticas de Gustavo Petro, pero reconoció que confundió esas ideas con la persona que las encarnaba.

Sigo creyendo en las proposiciones más importantes de Gustavo Petro. Creo que sí valieron la pena estos cuatro años. Entonces yo no me arrepiento de haber votado por esas ideas. Lo que pasa es que uno termina defendiendo a personas y sobre las personas no tiene uno ningún criterio desde dónde arrancar”, señaló.

Margarita Rosa de Francisco exigió sanciones más severas contra corruptos tras anuncio de Iván Cepeda - crédito @margaritavasola/X
Margarita Rosa de Francisco exigió sanciones más severas contra corruptos tras anuncio de Iván Cepeda - crédito @margaritavasola/X

La actriz fue más lejos al hablar del trato de Petro hacia las mujeres. “La relación que él tiene con lo femenino para mí ha sido inaceptable. También me avergonzó”, afirmó, y concluyó con una máxima personal: no puede volver a poner “toda su persona en la brasa pública” por una figura política.

El contexto electoral que rodea sus palabras

Las declaraciones de De Francisco llegan en medio de una tensión política que no cede. Petro se ha negado a reconocer la victoria de De la Espriella y sostiene que un grupo de 70.000 testigos digitales detectó la adulteración de al menos 120.000 documentos electorales, además de irregularidades en 1.350 puestos de votación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que certificó el triunfo del nuevo mandatario para el periodo 2026-2030, avaló los resultados.

Margarita Rosa de Francisco enfrenta preguntas de seguidores de Abelardo de la Espriella durante votación en el consulado colombiano de Miami - crédito Fotomontaje Infobae (OswaldoOrtiz/Instagram)
Margarita Rosa de Francisco enfrenta preguntas de seguidores de Abelardo de la Espriella durante votación en el consulado colombiano de Miami - crédito Fotomontaje Infobae (OswaldoOrtiz/Instagram)

La postura de De Francisco se distancia de esa narrativa. La caleña también reconoció que personas de su entorno cercano, con formación académica, votaron por De la Espriella, y que ese hecho le dice algo sobre la realidad del país. “Hubo gente cercana a mí que ha estudiado, que no son ningunos analfabetas, y le copiaron a este hombre. Eso también lo tengo que aceptar serenamente”, dijo.

Una nueva postura ante la polarización

Tras años de participación activa en el debate político digital, De Francisco anunció un cambio de actitud. Dijo que no quiere seguir siendo parte del “tráfico de insultos” que, según ella, caracteriza el ambiente político colombiano después de cada elección.

“No quiero ponerme más a formar parte de los insultos al nuevo presidente. No sé si los merece o no, pero no me quiero meter más en ese tráfico de agresiones que van de allá para acá”, concluyó.

Temas Relacionados

Margarita Rosa de FranciscoArrepentidaGustavo PetroIván CepedaColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Claudia Carrasquilla, la concejal de Medellín que reveló la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, será la viceministra de Defensa de Abelardo de La Espriella

La exfiscal, conocida como “La dama de hierro”, tiene un proceso judicial abierto en su contra

Claudia Carrasquilla, la concejal de Medellín que reveló la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, será la viceministra de Defensa de Abelardo de La Espriella

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el Esmad podría hacer presencia en Cali para evitar bloqueos durante la investidura presidencial

El ministro saliente Pedro Arnulfo Sánchez aseguró que existe una reserva de fuerzas especiales lista de ser necesario

Posesión de Abelardo de la Espriella EN VIVO: el Esmad podría hacer presencia en Cali para evitar bloqueos durante la investidura presidencial

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, tampoco fue invitado a la posesión de Abelardo de la Espriella: no hay claridad sobre el futuro del tribunal

La ausencia del magistrado marca un hecho inédito desde la entrada en funcionamiento del tribunal en 2018 y ocurre mientras la administración entrante plantea revisar el funcionamiento, los recursos y el papel de la justicia transicional

Alejandro Ramelli, presidente de la JEP, tampoco fue invitado a la posesión de Abelardo de la Espriella: no hay claridad sobre el futuro del tribunal

El senador republicano Rick Scott señaló a Gustavo Petro de ser “amigo de Díaz-Canel y Maduro”: “Es una persona muy mala”

El congresista afirmó que el saliente jefe de Estado colombiano no es una buena persona

El senador republicano Rick Scott señaló a Gustavo Petro de ser “amigo de Díaz-Canel y Maduro”: “Es una persona muy mala”

Abelardo de la Espriella retiraría a Colombia de acuerdo con China: el país no continuará en la nueva Ruta de la Seda, según nominado embajador de Estados Unidos

El nominado a embajador Nate Morris dijo ante el Senado que el futuro mandatario colombiano le comunicó que romperá el memorando con Pekín y se alineará con Washington

Abelardo de la Espriella retiraría a Colombia de acuerdo con China: el país no continuará en la nueva Ruta de la Seda, según nominado embajador de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

Kris R se confesó con Westcol sobre la monotonía en su relación con Karina García y si estaría con otras mujeres: “Yo siento que es eso”

Kris R se confesó con Westcol sobre la monotonía en su relación con Karina García y si estaría con otras mujeres: “Yo siento que es eso”

Quién es quién en la segunda temporada de ‘Cien años de soledad’ en Netflix: nuevos personajes y nuevos actores

Lina Tejeiro se refirió a la controversial relación con Iván Marín en ‘MasterChef Celebrity’: “Se la tengo que montar a alguien”

Así fue el secuestro de Alfonso Lizarazo por las Farc: fue retenido mientras realizaba una labor social en el Valle del Cauca

Melanie Pavola insistió en que tuvo una relación con J Balvin: estas serían las nuevas pruebas de sus encuentros con el cantante

Deportes

Esta fue la dura sanción que recibió el técnico de Patriotas por el “show” que armó en el partido ante Real Santander por el Torneo BetPlay

Esta fue la dura sanción que recibió el técnico de Patriotas por el “show” que armó en el partido ante Real Santander por el Torneo BetPlay

Once Caldas vs. América de Cali - EN VIVO: siga aquí el partido de la fecha 3 en el estadio Palogrande de Manizales

Polémica declaración de exárbitro tras el comentario de Kevin Castaño a Jáminton Campaz: “Los colombianos no tienen cerebro”

Un cupo para tres equipos: así será el cierre de la fase todos contra todos de la Liga BetPlay Femenina

Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City: hora y dónde ver en Colombia los partidos de pretemporada de los clubes de Europa