Margarita Rosa de Francisco confesó su decepción por la gestión de Gustavo Petro en su gobierno: “Me avergonzaron”

La actriz y escritora vallecaucana reconoció que el trato del expresidente hacia las mujeres le resultó "inaceptable" - crédito @tercercanal_/IG

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La actriz y escritora vallecaucana Margarita Rosa de Francisco zanjó el debate con una frase que pocas figuras del petrismo se habían atrevido a pronunciar en voz alta: el presidente de Colombia es Abelardo de la Espriella, “gústeme o no”.

La declaración llegó en una entrevista con el programa digital Tercer Canal, grabada durante su regreso al país para promocionar la segunda parte de Cien años de soledad, la producción de Netflix basada en la obra de Gabriel García Márquez.

Pero el tema que acaparó la conversación no fue la serie, sino el resultado de la segunda vuelta presidencial del 21 de junio de 2026 donde resultó ganador el candidato por el partido Defensores de la patria.

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Lo que dijo sobre Petro y sus propias contradicciones

De Francisco fue una de las voces culturales más activas en el respaldo a Iván Cepeda, el candidato del Pacto Histórico que perdió ante De la Espriella por un margen de 0,96%, equivalente a poco más de 251.000 votos.

Semanas antes de la votación, llegó a afirmar en redes sociales que “el voto de cualquier mujer por Abelardo de la Espriella es un voto indigno”.

Iván Cepeda agradeció el respaldo de Margarita Rosa de Francisco a su campaña a la presidencia - crédito @IvanCepedaCast/X

El contraste entre esa postura y sus palabras recientes en Tercer Canal no pasó desapercibido. La actriz admitió que al principio la derrota “le dolió muchísimo”, pero que con el paso de los días llegó a una conclusión diferente: hay que aceptar el resultado y trabajar desde ahí.

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La autocrítica sobre defender personas, no solo ideas

El momento más revelador de la entrevista fue cuando De Francisco trazó una distinción que, según ella, tardó cuatro años en formular. Dijo creer en las propuestas políticas de Gustavo Petro, pero reconoció que confundió esas ideas con la persona que las encarnaba.

“Sigo creyendo en las proposiciones más importantes de Gustavo Petro. Creo que sí valieron la pena estos cuatro años. Entonces yo no me arrepiento de haber votado por esas ideas. Lo que pasa es que uno termina defendiendo a personas y sobre las personas no tiene uno ningún criterio desde dónde arrancar”, señaló.

Margarita Rosa de Francisco exigió sanciones más severas contra corruptos tras anuncio de Iván Cepeda - crédito @margaritavasola/X

La actriz fue más lejos al hablar del trato de Petro hacia las mujeres. “La relación que él tiene con lo femenino para mí ha sido inaceptable. También me avergonzó”, afirmó, y concluyó con una máxima personal: no puede volver a poner “toda su persona en la brasa pública” por una figura política.

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El contexto electoral que rodea sus palabras

Las declaraciones de De Francisco llegan en medio de una tensión política que no cede. Petro se ha negado a reconocer la victoria de De la Espriella y sostiene que un grupo de 70.000 testigos digitales detectó la adulteración de al menos 120.000 documentos electorales, además de irregularidades en 1.350 puestos de votación.

El Consejo Nacional Electoral (CNE), que certificó el triunfo del nuevo mandatario para el periodo 2026-2030, avaló los resultados.

Margarita Rosa de Francisco enfrenta preguntas de seguidores de Abelardo de la Espriella durante votación en el consulado colombiano de Miami - crédito Fotomontaje Infobae (OswaldoOrtiz/Instagram)

La postura de De Francisco se distancia de esa narrativa. La caleña también reconoció que personas de su entorno cercano, con formación académica, votaron por De la Espriella, y que ese hecho le dice algo sobre la realidad del país. “Hubo gente cercana a mí que ha estudiado, que no son ningunos analfabetas, y le copiaron a este hombre. Eso también lo tengo que aceptar serenamente”, dijo.

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Una nueva postura ante la polarización

Tras años de participación activa en el debate político digital, De Francisco anunció un cambio de actitud. Dijo que no quiere seguir siendo parte del “tráfico de insultos” que, según ella, caracteriza el ambiente político colombiano después de cada elección.

“No quiero ponerme más a formar parte de los insultos al nuevo presidente. No sé si los merece o no, pero no me quiero meter más en ese tráfico de agresiones que van de allá para acá”, concluyó.