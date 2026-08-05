Claudia Carrasquilla, la concejal de Medellín que reveló la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, será la viceministra de Defensa de Abelardo de La Espriella

La exconcejal de Medellín fue una de las que más combatió al Clan del Golfo durante su etapa como fiscal en el Valle de Aburrá - créditos Vanexa Romero / AFP | @claudiacarrasq/IG

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Se sigue conociendo los nombres que completarían las carteras del gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, cuya posesión presidencial será el viernes 7 de agosto en Cali (Valle del Cauca).

En esta ocasión, y durante la mañana del miércoles 5 de agosto de 2026 que Claudia Carrasquilla Minami, reconocida por su trayectoria como fiscal y apodada “la dama de hierro”, asumirá el cargo de viceministra de Políticas de Defensa y Seguridad.

La designación se confirmó por fuentes del equipo de Abelardo De La Espriella los principales medios de comunicación del país, y se oficializó la mañana del mismo miércoles.

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Carrasquilla ocupaba hasta 5 de agosto una curul en el Concejo de Medellín por el partido Centro Democrático.

Su renuncia fue aceptada durante la sesión plenaria de la corporación, lo que despejó el camino para su incorporación al gabinete nacional.

Formada como fiscal en Medellín, Carrasquilla se destacó por su trabajo contra estructuras criminales en el Valle de Aburrá.

Sus acciones judiciales la convirtieron en objetivo de amenazas por parte de organizaciones delictivas de la región. Sus aportes a la seguridad pública han sido reconocidos en diversos ámbitos, tanto a nivel local como nacional.

En el ámbito político, sus intervenciones más recientes desde el Concejo de Medellín incluyeron denuncias sobre presuntas irregularidades en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Gustavo Petro y bandas criminales de la ciudad de Medellín (uno de esos casos “El Tarimazo”).

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El nombramiento de Carrasquilla al frente del viceministerio representa el ingreso de una figura con experiencia en la investigación criminal y el fortalecimiento de políticas de seguridad que junto al líder de la cartera, el general (r) Jorge Mora buscarán impactar lasa cifras de inseguridad en las principales ciudades del país, además de la lucha contra el narcotráfico y los grupos armados ilegales.

Claudia Carrasquilla renunció al Concejo de Medellín: será viceministra de Defensa del Gobierno De la Espriella

El Concejo de Medellín aceptó la renuncia de Claudia Carrasquilla, integrante del Centro Democrático, y dejará su curul para asumir el cargo de viceministra de Defensa a partir del viernes 7 de agosto.

La decisión fue aprobada con 15 votos durante la sesión de la mañana y marca un cambio en el panorama político de la capital antioqueña.

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El nombramiento de los viceministros corresponde al presidente de la República.

En este caso, Carrasquilla recibió la propuesta durante un empalme regional en Ibagué, encuentro liderado por el electo Abelardo de la Espriella. La designación estuvo a cargo del general (r) Mora,

La salida de Carrasquilla del Concejo cierra, al menos temporalmente, la posibilidad de una candidatura a la Alcaldía de Medellín por el uribismo, una opción que se había discutido en los círculos políticos locales.

No está confirmado si la exconcejala renunció también a su credencial en el Centro Democrático, lo que la mantendría como única representante de ese partido en el gabinete, en medio de las diferencias recientes entre el uribismo y el nuevo gobierno, destacó La Silla Vacía.

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Carrasquilla alcanzó notoriedad pública durante la década pasada al liderar la unidad contra el crimen organizado de la Fiscalía en Medellín, donde persiguió al Clan del Golfo, ahora autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC).

Tras dejar la Fiscalía en 2020, intentó llegar al Senado por Cambio Radical en 2022, pero no obtuvo una curul. En 2023 fue elegida concejal por el uribismo y se consolidó como figura de oposición al gobierno local, autodenominándose “la dama de hierro” por su combate a las bandas criminales.

Durante su paso por el Concejo, Carrasquilla formó parte del bloque mayoritario que respaldó al alcalde Federico Gutiérrez, quien tiene participación en el gabinete nacional con las ministras de Deporte y Trabajo.

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La nueva viceministra enfrenta actualmente un proceso judicial por presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público, relacionados con la posible manipulación de testigos en un caso de hace una década.

La funcionaria sostiene su inocencia y la audiencia de preparación del juicio ha sido pospuesta varias veces a solicitud de la defensa.