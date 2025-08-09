Así reaccionó el país político por la hemorragia cerebral que tiene en estado crítico a Miguel Uribe: “Entremos todos en oración”

El senador Miguel Uribe lleva dos meses hospilizado por el atentado en su contra - crédito X

La Fundación Santa Fe de Bogotá emitió un comunicado el 9 de agosto de 2025 informando que el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay experimentó una “condición crítica debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central”.

Este evento precipitó la necesidad de una intervención quirúrgica urgente, cuyo objetivo principal fue estabilizar al paciente. El parte médico enfatizó que, aunque la cirugía logró ese propósito, la condición de Uribe Turbay sigue siendo de “carácter reservado”.

“En las últimas 48 horas su estado clínico revirtió a una condición crítica, debido a un episodio de hemorragia en el sistema nervioso central. Esta condición requirió nuevos procedimientos neuroquirúrgicos de urgencia que han logrado estabilizarlo”, se lee en la misiva.

El equipo médico dispuso el reinicio del bloqueo neuromuscular y la sedación profunda, una estrategia orientada a optimizar las condiciones para la recuperación neurológica. Esta medida, según la Fundación Santa Fe de Bogotá, busca reducir el riesgo de nuevas complicaciones y facilitar el monitoreo de las funciones vitales.

“El señor Miguel Uribe Turbay ha requerido reiniciar su bloqueo neuromuscular y sedación profunda para contribuir a su evolución. Continuará con un monitoreo hemodinámico y neurológico permanente. Los comunicados sobre su estado de salud se emitirán según la relevancia de la evolución”, se lee en el documento.

En reacción a la recaída del precandidato a la Presidencia, la representante a la Cámara por la Alianza Verde, Katherine Miranda, utilizó sus redes sociales para expresar su apoyo a los familiares de Uribe Turbay. A su vez, pidió a los colombianos unirse en cadenas de oración para que la salud del senador por el Centro Democrático mejore.

“¡Fuerza Miguel! ¡El país está contigo! ¡Entremos todos en oración, elevemos una oración por su salud, Dios lo puede todo!”, expresó Miranda en su cuenta de X.

Bajo la misma línea, la candidata presidencial Vicky Dávila replicó el reciente parte médico emitido por la Fundación Santa Fe, donde permanece el precandidato presidencial desde el 7 de junio de 2025, destacando la lucha por la que atraviesa Uribe Turbay estos últimos dos meses: “Parte médico de la Fundación Santa Fe sobre salud de Miguel Uribe. Dios está contigo Miguel, qué fuerte has sido, qué valiente 🙏🙏🙏”.

El alcalde de Medellín y excandidato presidencial Federico Gutiérrez se sumó a las muestras de solidaridad: “Orando por la salud de Miguel Uribe. Su condición de salud vuelve a estado crítico. Tanto dolor. Tanta tristeza”. Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, publicó una foto con el mensaje ¡Fuerza Miguel!”.

El partido Centro Democrático, al que pertenece el también exconcejal de Bogotá, se pronunció tras conocer el estado de salud del precandidato presidencial. En un breve, pero contundente mensaje, aseguró que es fundamental unirse en oración por la salud de Miguel Uribe, puesto que la unión hace milagros.

“Colombianos: Los invitamos a unirnos en oración por la salud de Miguel Uribe Turbay. La fuerza de un país unido puede hacer milagros”, expresó.

Desde el Gobierno nacional también enviaron un mensaje de apoyo al congresista. Alfredo Saade, jefe del Despacho de Presidencia, expresó su preocupación por la salud de Uribe Turbay.

En ese sentido, sostuvo que es necesario confiar en la voluntad de Dios y mantener la fe en que el congresista se recuperará de manera satisfactoria para que pueda volver a reunirse con sus familiares y continuar con su proyecto político. “Mi más profunda solidaridad con la familia del senador Miguel Uribe. Son tiempos de oración y fe creyendo que la voluntad de Dios es buena agradable y perfecta. Oremos la oración del justo tiene poder”, manifestó.

